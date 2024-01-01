Orhan Gencebay

Bilmez insan kadrini kendi insan olmayan Ömür gelir geçer bir çileki dolmadan Bana ondan hatıra yalnız gönlümde kalan Yalnız gönlümde kalan Yaşarım sessiz sessiz kalbimde dolu hicran Söylemişti bir çok söz meğerse hepsi yalan Meğerse hepsi yalan, meğerse hepsi yalan Benim bir gülüm vardı soldurmadan koklardım Verdiğin hatırayı hep kalbimde saklardım O beni unutsa da ben onu unutmadım Ben onu unutmadım Yaşarım sessiz sessiz kalbimde dolu hicran Söylemişti bir çok söz meğerse hepsi yalan Meğerse hepsi yalan, meğerse hepsi yalan