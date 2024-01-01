Bilmez İnsan Kadrini Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Bilmez İnsan Kadrini
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Bilmez insan kadrini kendi insan olmayan
Ömür gelir geçer bir çileki dolmadan
Bana ondan hatıra yalnız gönlümde kalan
Yalnız gönlümde kalan
Yaşarım sessiz sessiz kalbimde dolu hicran
Söylemişti bir çok söz meğerse hepsi yalan
Meğerse hepsi yalan, meğerse hepsi yalan
Benim bir gülüm vardı soldurmadan koklardım
Verdiğin hatırayı hep kalbimde saklardım
O beni unutsa da ben onu unutmadım
Ben onu unutmadım
Yaşarım sessiz sessiz kalbimde dolu hicran
Söylemişti bir çok söz meğerse hepsi yalan
Meğerse hepsi yalan, meğerse hepsi yalan