Orhan Gencebay

Yüce dağlar bizi bizden ayırmış Arkasını göremeyiz sevdiğim Ferhat bir zamanlar delmiş diyorlar Dağ bir değil delemeyiz sevdiğim *** Baban maaşıma harçlık diyormuş Anan on binlerce başlık diyormuş Kısacası bu iş olamıyormuş Bir araya gelemeyiz, bir araya gelemeyiz sevdiğim *** Dağ "Bir değil" demiş "İdim önceden" Bilen bilir, payın alır bu sözden Dünya şahit olsun biz bu gidişle Ahrette de gülemeyiz sevdiğim *** Tanrım ahrette de varsa bu dağlar İçim yanar, bağrım yanar kan ağlar Dört kitabın hangisine bu sığar Bunlar sırdır bilemeyiz, bunlar sırdır bilemeyiz sevdiğim *** Kara sevda yazılmıyor kağıda Günler asır gibi gelir Nihat'a Ölüm bu hayattan iyi olsa da Elde değil ölemeyiz sevdiğim *** Baban maaşıma harçlık diyormuş Anan on binlerce başlık diyormuş Kısacası bu iş olamıyormuş Bir araya gelemeyiz, bir araya gelemeyiz sevdiğim *** Bir araya gelemeyiz, bir araya gelemeyiz sevdiğim Bir araya gelemeyiz, bir araya gelemeyiz sevdiğim