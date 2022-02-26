Bir Araya Gelemeyiz Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Bir Araya Gelemeyiz
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Yüce dağlar bizi bizden ayırmış
Arkasını göremeyiz sevdiğim
Ferhat bir zamanlar delmiş diyorlar
Dağ bir değil delemeyiz sevdiğim
***
Baban maaşıma harçlık diyormuş
Anan on binlerce başlık diyormuş
Kısacası bu iş olamıyormuş
Bir araya gelemeyiz, bir araya gelemeyiz sevdiğim
***
Dağ "Bir değil" demiş "İdim önceden"
Bilen bilir, payın alır bu sözden
Dünya şahit olsun biz bu gidişle
Ahrette de gülemeyiz sevdiğim
***
Tanrım ahrette de varsa bu dağlar
İçim yanar, bağrım yanar kan ağlar
Dört kitabın hangisine bu sığar
Bunlar sırdır bilemeyiz, bunlar sırdır bilemeyiz sevdiğim
***
Kara sevda yazılmıyor kağıda
Günler asır gibi gelir Nihat'a
Ölüm bu hayattan iyi olsa da
Elde değil ölemeyiz sevdiğim
***
Baban maaşıma harçlık diyormuş
Anan on binlerce başlık diyormuş
Kısacası bu iş olamıyormuş
Bir araya gelemeyiz, bir araya gelemeyiz sevdiğim
***
Bir araya gelemeyiz, bir araya gelemeyiz sevdiğim
Bir araya gelemeyiz, bir araya gelemeyiz sevdiğim