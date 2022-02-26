Orhan Gencebay

Ecel baş ucumda Sen yoksun yanımda Hani bizim aşkımız Hani bizim sözümüz Böyle mi olacaktı? *** Hani bizim aşkımız Hani bizim sözümüz Böyle mi olacaktı? *** Sevenin sevdiğini Öldürürken gördün mü? Seni sevip de ölmek Sevgini bilmemek Beni mi bulacaktı, böyle mi olacaktı? *** Bir damla mutluluk yaşatırdı beni Gönül pınarından verebilseydin eğer Yağabilseydin eğer Bir yudum mutluluk bir mucize idi Yaralı gönlüme tadabilseydim eğer İçebilseydim eğer *** Hani sen bir kaderin değişmez yazısıydın? Çizdiğin kader yolu böyle mi olacaktı? Böyle mi olacaktı? *** Sen yıktın sevgilim sen virane ettin Gittin de ne oldu eyvah, yazık ettin, sevdiğine ettin Ben bir tecrübeyi aşkta kazanırken Sen bir sevgili, bir gönlü kaybettin Sevenini kaybettin *** Hani sen bir kaderin değişmez yazısıydın? Çizdiğin kader yolu böyle mi olacaktı? Beni mi bulacaktı, senden mi olacaktı?