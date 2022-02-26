Bir Damla Mutluluk Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Bir Damla Mutluluk
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Ecel baş ucumda
Sen yoksun yanımda
Hani bizim aşkımız
Hani bizim sözümüz
Böyle mi olacaktı?
***
Hani bizim aşkımız
Hani bizim sözümüz
Böyle mi olacaktı?
***
Sevenin sevdiğini
Öldürürken gördün mü?
Seni sevip de ölmek
Sevgini bilmemek
Beni mi bulacaktı, böyle mi olacaktı?
***
Bir damla mutluluk yaşatırdı beni
Gönül pınarından verebilseydin eğer
Yağabilseydin eğer
Bir yudum mutluluk bir mucize idi
Yaralı gönlüme tadabilseydim eğer
İçebilseydim eğer
***
Hani sen bir kaderin değişmez yazısıydın?
Çizdiğin kader yolu böyle mi olacaktı?
Böyle mi olacaktı?
***
Sen yıktın sevgilim sen virane ettin
Gittin de ne oldu eyvah, yazık ettin, sevdiğine ettin
Ben bir tecrübeyi aşkta kazanırken
Sen bir sevgili, bir gönlü kaybettin
Sevenini kaybettin
***
Hani sen bir kaderin değişmez yazısıydın?
Çizdiğin kader yolu böyle mi olacaktı?
Beni mi bulacaktı, senden mi olacaktı?