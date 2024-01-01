Orhan Gencebay

-
Bir görüşte aşık oldum sana delice
Bekliyorum gelmiyorsun bana bir gece
Istırabım diner benim geldiğin gece
Ağlıyorum, gülmüyorum inan her gece
Ağlıyorum, gülmüyorum inan her gece
***
Acı çektirmek mi bana maksadın zalim?
Senden başka yoktur benim tutacak dalım
Gel elinle öldür beni, çektirme yeter
Her gün zulmünden perişan olmadan hâlim
Her gün zulmünden perişan olmadan hâlim
-
Hey, bak bana, gözü kara
Aldanma duyduklarına
Hep pür caka, sata sata
Gezmişim orda burada
***
Ne göründüğüm gibiyim
Ne sandığın kişiyim
Bırak onlar konuşsun
Umrumda değil benim
***
Sanma burnum havada
İnanmam masallara
Baloya maske şartı
Koymuş herkes aslında
***
Kalk artık gel yanıma
Yorma beni ta oraya
Vaad etmem ben boşuna
Çok şaşırma, ne ki bu daha?
***
Takılma sen ona buna
Kimse de yok bu aura
Uyanınca sabaha
Sürprizim var o la la
***
Kalk artık gel yanıma
Yorma beni ta oraya
Vaad etmem ben boşuna
Çok şaşırma, ne ki bu daha?
***
Takılma sen ona buna
Kimse de yok bu aura
Uyanınca sabaha
Sürprizim var o la la
***
Hey, bak bana, gözü kara
Aldanma duyduklarına
Hep pür caka, sata sata
Gezmişim orda burda
***
Ne göründüğüm gibiyim
Ne sandığın kişiyim
Bırak onlar konuşsun
Umrumda değil benim
***
Sanma burnum havada
İnanmam masallara
Baloya maske şartı
Koymuş herkes aslında
***
Kalk artık gel yanıma
Yorma beni ta oraya
Vaad etmem b?n boşuna
Çok şaşırma, ne ki bu daha?
***
Takılma sen ona buna
Kimse de yok bu aura
Uyanınca sabaha
Sürprizim var o la la
Ne göründüğüm gibiyim
Ne sandığın kişiyim
Bırak onlar konuşsun
Umrumda değil benim
***
Sanma burnum havada
İnanmam masallara
Baloya maske şartı
Koymuş herkes aslında
***
Kalk artık gel yanıma
Yorma beni ta oraya
Vaad etmem ben boşuna
Çok şaşırma, ne ki bu daha
***
Takılma sen ona buna
Kimse de yok bu aura
Uyanınca sabaha
Sürprizim var o la la
-
Seni soruyorlar bana, günah benden gitti diyorum
Döner belki diyorlar, sezon sonuydu bitti diyorum
***
Hani bir zamanlar aşkımdan ölüyordun
Sen ölmeyi bayılmak mı zannediyorsun
Çok değil yakındır, bin pişman olacaksın
Büyük yazıyorum, seneye de okursun
***
Öve öve bitiremediğin aşkının
Söve söve biteceğini kim bilirdi
Adının geçtiği cümlelerin bile
Öncelerde altı, şimdi üstü çizildi
***
Öve öve bitiremediğin aşkının
Söve söve biteceğini kim bilirdi
Adının geçtiği cümlelerin bile
Öncelerde altı, şimdi üstü çizildi
-
Doldur be meyhaneci, boş kalmasın kadehim
Doldur be meyhaneci, hiç bitmiyor dertlerim
Doldur be meyhaneci, çabuk doldur içeyim
Doldur, doldur, doldur, doldur, doldur gitsin
İçelim arkadaş benim derdim çok
İçelim arkadaş derdime çare yok
İçelim arkadaş bu gün keyfim yok
İçelim arkadaş tadım tuzum yok
Dostlar acı söyler, düşmanlar sevine dursun
Bir büyük içtim ben, şifalar olsun
Dostlar acı söyler, düşmanlar sevine dursun
Bir büyük içtim ben, şifalar olsun
Mezem biraz peynir, biraz da zeytin olsun
İçelim arkadaş içelim işte
İçelim arkadaş sarhoşum işte
Doldur be meyhaneci, boş kalmasın kadehim
Doldur be meyhaneci, hiç bitmiyor dertlerim
Doldur be meyhaneci, çabuk doldur içeyim
Doldur, doldur, doldur, doldur, doldur gitsin
Doldur be meyhaneci, boş kalmasın kadehim
Doldur be meyhaneci, hiç bitmiyor dertlerim
Doldur be meyhaneci, çabuk doldur içeyim
Doldur, doldur, doldur, doldur, doldur gitsin
Dostlar acı söyler, düşmanlar sevine dursun
Bir büyük içtim ben, şifalar olsun
Dostlar acı söyler, düşmanlar sevine dursun
Bir büyük içtim ben, şifalar olsun
Mezem biraz peynir, biraz da zeytin olsun
İçelim arkadaş içelim işte
İçelim arkadaş sarhoşum işte
Doldur be meyhaneci, boş kalmasın kadehim
Doldur be meyhaneci, hiç bitmiyor dertlerim
Doldur be meyhaneci, çabuk doldur içeyim
Doldur, doldur, doldur, doldur, doldur gitsin
Doldur be meyhaneci, boş kalmasın kadehim
Doldur be meyhaneci, hiç bitmiyor dertlerim
Doldur be meyhaneci, çabuk doldur içeyim
Doldur, doldur, doldur, doldur, doldur gitsin
-
Hiç kimseyi sevemedim, senden hiç vazgeçemedim
Senelerce bekledim, kaybetmekmiş kaderim
Bi' gün olsun gülmedim, derdimden bahsedemedim
Gittin oldun ellerin, sevdiğimden yok haberin
Bundan sonra nereye gideyim?
Derdimi şarkıya şiire dökeyim
En iyisi ben de bir of çekeyim
Of, of, of
Bundan sonra nereye gideyim?
Derdimi şarkıya şiire dökeyim
En iyisi ben de bir of çekeyim
Of, of, of
Bi' gün olsun gülmedim, derdimden bahsedemedim
Gittin oldun ellerin, sevdiğimden yok haberin
Bundan sonra nereye gideyim?
Derdimi şarkıya şiire dökeyim
En iyisi ben de bir of çekeyim
Of, of, of
Bundan sonra nereye gideyim?
Derdimi şarkıya şiire dökeyim
En iyisi ben de bir of çekeyim
Of, of, of
Bundan sonra nereye gideyim?
Derdimi şarkıya şiire dökeyim
En iyisi ben de bir of çekeyim
Of, of, of
Bundan sonra nereye gideyim?
Derdimi şarkıya şiire dökeyim
En iyisi ben de bir of çekeyim
Of, of, of
-
Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya?
Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya
Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna
Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun
***
Korkardım, aşkın adı geçince
Yıllardır hep kaçardım, aşık olmaktan
Bir anda, oldu olmaz dediğim her şey
Bilseydim, seni böyle sevmezdim
***
Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya?
Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya
Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna
Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun
***
Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya?
Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya
Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna
Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun
***
Allah'ım duy beni, yeter kurtar beni
Anladım her şey yalan
Gözünü kırpmadan, bitirdi aşk beni
Dayan yüreğim, dayan
***
Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya?
Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya
Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna
Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun
***
Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya?
Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya
Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna
Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun
***
Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya?
Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya
Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna
Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun
***
Tanrım nerden sevdim? nerden düştüm bu belaya?
Yandım isyan ettim kurban oldum bu sevdaya
Vurdum gönlümü, hasretin en uzak yoluna
Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun
-
Hey, bak bana, gözü kara
Aldanma duyduklarına
Hep pür caka, sata sata
Gezmişim orda burda
***
Ne göründüğüm gibiyim
Ne sandığın kişiyim
Bırak onlar konuşsun
Umrumda değil benim
***
Sanma burnum havada
İnanmam masallara
Baloya maske şartı
Koymuş herkes aslında
***
Kalk artık gel yanıma
Yorma beni ta oraya
Vaad etmem ben boşuna
Çok şaşırma, ne ki bu daha?
***
Takılma sen ona buna
Kimse de yok bu aura
Uyanınca sabaha
Sürprizim var o la la
***
Kalk artık gel yanıma
Yorma beni ta oraya
Vaad etmem ben boşuna
Çok şaşırma, ne ki bu daha?
***
Takılma sen ona buna
Kimse de yok bu aura
Uyanınca sabaha
Sürprizim var o la la
***
Hey, bak bana, gözü kara
Aldanma duyduklarına
Hep pür caka, sata sata
Gezmişim orda burda
***
Ne göründüğüm gibiyim
Ne sandığın kişiyim
Bırak onlar konuşsun
Umrumda değil benim
***
Sanma burnum havada
İnanmam masallara
Baloya maske şartı
Koymuş herkes aslında
***
Kalk artık gel yanıma
Yorma beni ta oraya
Vaad etmem b?n boşuna
Çok şaşırma, ne ki bu daha?
***
Takılma sen ona buna
Kimse de yok bu aura
Uyanınca sabaha
Sürprizim var o la la
Ne göründüğüm gibiyim
Ne sandığın kişiyim
Bırak onlar konuşsun
Umrumda değil benim
***
Sanma burnum havada
İnanmam masallara
Baloya maske şartı
Koymuş herkes aslında
***
Kalk artık gel yanıma
Yorma beni ta oraya
Vaad etmem ben boşuna
Çok şaşırma, ne ki bu daha
***
Takılma sen ona buna
Kimse de yok bu aura
Uyanınca sabaha
Sürprizim var o la la
-
-
-
-
-
-
-
Bir çok güzel anladım da
Kimi tek gecenin yollarında
Kimi isterim kollarımda
Yine sen sen Allah Allah
***
Nasıl bir duygu nasıl bir aşk bu
Çocuk muyum ben, nasıl bir telaş bu
Denedim olmadı, ten yoruldu
Kalbim bir tek sende durdu
***
Kim bilir aşkını kim devirdi
Aklını fikrini kim çevirdi
Bizden hep aşk beklenirdi
Bir sarılırdım iyi gelirdi
***
Hep seni konuşuruz sen gel de
Beklerim istediğin yerde
Başkası yok bulmadım de
Sonra da beni iyice dinle
Bil ki senden bir tanedir, bir tanedir
Senden vazgeçemem ben birtanem