Orhan Gencebay

Bir görüşte aşık oldum sana delice Bekliyorum gelmiyorsun bana bir gece Istırabım diner benim geldiğin gece Ağlıyorum, gülmüyorum inan her gece Ağlıyorum, gülmüyorum inan her gece *** Acı çektirmek mi bana maksadın zalim? Senden başka yoktur benim tutacak dalım Gel elinle öldür beni, çektirme yeter Her gün zulmünden perişan olmadan hâlim Her gün zulmünden perişan olmadan hâlim