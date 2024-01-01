Bir Görüşte Aşık Oldum Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Bir Görüşte Aşık Oldum
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Bir görüşte aşık oldum sana delice
Bekliyorum gelmiyorsun bana bir gece
Istırabım diner benim geldiğin gece
Ağlıyorum, gülmüyorum inan her gece
Ağlıyorum, gülmüyorum inan her gece
***
Acı çektirmek mi bana maksadın zalim?
Senden başka yoktur benim tutacak dalım
Gel elinle öldür beni, çektirme yeter
Her gün zulmünden perişan olmadan hâlim
Her gün zulmünden perişan olmadan hâlim