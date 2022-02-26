Bir İçim Su Gibisin Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Bir İçim Su Gibisin
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Bir ışık var gözlerimde
Bir davet var sözlerinde
Bir ümit var gözlerinde
Bir davet var sözlerinde
Beni deli ediyor, beni deli ediyor
***
Bir içim su gibisin
Biricik sevdiğimsin
İçmek istiyorum
Kana kana sevgini
Paylaşmak istiyorum
Derdini ve kederini
Seni seni seni seni
Sevdim seni
***
Bir içim su gibisin
Ölürsem sebebimsin
***
Bırak kalsın elin elimde
Bırak kalsın gözün gözümde
Seyredip de mutlu olayım
Güzel yüzünde, güzel yüzünde
***
Tanrım korusun beni
Tanrım korusun beni
Bir içim su gibisin
Ölürsem sebebimsin
***
Hasretleri yaşayalım
Avuç avuç toplayalım
Hasretleri yaşayalım
Avuç avuç toplayalım
İçimden geliyor
Gönülden geliyor
***
Bir içim su gibisin
Biricik sevdiğimsin
Bilmek istiyorum
Söylemediklerini
Yaşamak istiyorum
Sevda dediklerini
Seni seni seni seni
Sevdim seni
***
Bir içim su gibisin
Ömrümün neşesisin
***
Bırak kalsın elin elimde
Bırak kalsın gözün gözümde
Seyredip de mutlu olayım
Güzel yüzünde, senin yüzünde
***
Tanrım korusun beni
Tanrım korusun beni
Bir içim su gibisin
Ölürsem sebebimsin