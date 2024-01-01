Orhan Gencebay

Bir ışık var gözlerimde Bir davet var sözlerinde Bir ümit var gözlerinde Bir davet var sözlerinde Beni deli ediyor, beni deli ediyor *** Bir içim su gibisin Biricik sevdiğimsin İçmek istiyorum Kana kana sevgini Paylaşmak istiyorum Derdini ve kederini Seni seni seni seni Sevdim seni *** Bir içim su gibisin Ölürsem sebebimsin *** Bırak kalsın elin elimde Bırak kalsın gözün gözümde Seyredip de mutlu olayım Güzel yüzünde, güzel yüzünde *** Tanrım korusun beni Tanrım korusun beni Bir içim su gibisin Ölürsem sebebimsin *** Hasretleri yaşayalım Avuç avuç toplayalım Hasretleri yaşayalım Avuç avuç toplayalım İçimden geliyor Gönülden geliyor *** Bir içim su gibisin Biricik sevdiğimsin Bilmek istiyorum Söylemediklerini Yaşamak istiyorum Sevda dediklerini Seni seni seni seni Sevdim seni *** Bir içim su gibisin Ömrümün neşesisin *** Bırak kalsın elin elimde Bırak kalsın gözün gözümde Seyredip de mutlu olayım Güzel yüzünde, senin yüzünde *** Tanrım korusun beni Tanrım korusun beni Bir içim su gibisin Ölürsem sebebimsin