Orhan Gencebay

Bir özürle dil aşınmaz Seven kalp ile oynanmaz İnsanım ben, taş değilim Can çıkmasa, huy da çıkmaz *** Bir özürle dil aşınmaz Seven kalp ile oynanmaz İnsanım ben, taş değilim Can çıkmasa, huy da çıkmaz *** Her yerde bir mucize var Bakıp bakıp görmedin mi? Sevgi dolu her tarafta Sen ömrünce sevmedin mi? *** Girmedin mi, girmedin mi? Sen bir gönle girmedin mi? Girmedin mi, girmedin mi? Sen bir gönle girmedin mi? *** Her sevenden aşık olmaz Gönül var ki aşka doymaz Kimi sever anlaşılmaz Sen birini seçmedin mi? *** Her sevenden aşık olmaz Gönül var ki aşka doymaz Kimi sever anlaşılmaz Sen birini seçmedin mi? *** Herkes olmuş kalp hırsızı Gönüllerde ince sizi Hayırlısı, hayırsızı Hiç kimseyi sevmedin mi? *** Girmedin mi, girmedin mi? Sen bir gönle girmedin mi? Girmedin mi, girmedin mi? Sen bir gönle girmedin mi?