Bir Özürle Dil Aşınmaz Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Bir Özürle Dil Aşınmaz
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Bir özürle dil aşınmaz
Seven kalp ile oynanmaz
İnsanım ben, taş değilim
Can çıkmasa, huy da çıkmaz
***
Bir özürle dil aşınmaz
Seven kalp ile oynanmaz
İnsanım ben, taş değilim
Can çıkmasa, huy da çıkmaz
***
Her yerde bir mucize var
Bakıp bakıp görmedin mi?
Sevgi dolu her tarafta
Sen ömrünce sevmedin mi?
***
Girmedin mi, girmedin mi?
Sen bir gönle girmedin mi?
Girmedin mi, girmedin mi?
Sen bir gönle girmedin mi?
***
Her sevenden aşık olmaz
Gönül var ki aşka doymaz
Kimi sever anlaşılmaz
Sen birini seçmedin mi?
***
Her sevenden aşık olmaz
Gönül var ki aşka doymaz
Kimi sever anlaşılmaz
Sen birini seçmedin mi?
***
Herkes olmuş kalp hırsızı
Gönüllerde ince sizi
Hayırlısı, hayırsızı
Hiç kimseyi sevmedin mi?
***
Girmedin mi, girmedin mi?
Sen bir gönle girmedin mi?
Girmedin mi, girmedin mi?
Sen bir gönle girmedin mi?