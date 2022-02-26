Orhan Gencebay

Bir teselli ver, bir teselli ver Yarattığın mecnuna bir teselli ver *** Sevenin halinden sevenler anlar Gel gör şu halimi bir teselli ver Aramızda başka biri var ise Tertemiz aşkımı bana geri ver *** Ben zaten her acının tiryakisi olmuşum Ömür boyu bitmeyen derdimle yorulmuşum Gülemem, sevgilim, ben sensiz aaah Yaşayamam, yaşayamam *** Bana ne gerek, bana ne gerek Senin aşkından başka bana ne gerek *** Aşkın zehir olsa yine içerim Yolun ecel olsa korkmam geçerim Yeter ki sevdim de ben bu aşk ile Dünyanın kahrına gülüp geçerim *** Ben zaten her acının tiryakisi olmuşum Ömür boyu bitmeyen derdimle yorulmuşum Gülemem, sevgilim, ben sensiz aaah Yaşayamam, yaşayamam