Bir Teselli Ver (eski) Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Bir Teselli Ver (eski)
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Bir teselli ver, bir teselli ver
Yarattığın mecnuna bir teselli ver
***
Sevenin halinden sevenler anlar
Gel gör şu halimi bir teselli ver
Aramızda başka biri var ise
Tertemiz aşkımı bana geri ver
***
Ben zaten her acının tiryakisi olmuşum
Ömür boyu bitmeyen derdimle yorulmuşum
Gülemem, sevgilim, ben sensiz aaah
Yaşayamam, yaşayamam
***
Bana ne gerek, bana ne gerek
Senin aşkından başka bana ne gerek
***
Aşkın zehir olsa yine içerim
Yolun ecel olsa korkmam geçerim
Yeter ki sevdim de ben bu aşk ile
Dünyanın kahrına gülüp geçerim
***
Ben zaten her acının tiryakisi olmuşum
Ömür boyu bitmeyen derdimle yorulmuşum
Gülemem, sevgilim, ben sensiz aaah
Yaşayamam, yaşayamam