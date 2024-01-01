Orhan Gencebay

-
Ecel baş ucumda
Sen yoksun yanımda
Hani bizim aşkımız
Hani bizim sözümüz
Böyle mi olacaktı?
***
Hani bizim aşkımız
Hani bizim sözümüz
Böyle mi olacaktı?
***
Sevenin sevdiğini
Öldürürken gördün mü?
Seni sevip de ölmek
Sevgini bilmemek
Beni mi bulacaktı, böyle mi olacaktı?
***
Bir damla mutluluk yaşatırdı beni
Gönül pınarından verebilseydin eğer
Yağabilseydin eğer
Bir yudum mutluluk bir mucize idi
Yaralı gönlüme tadabilseydim eğer
İçebilseydim eğer
***
Hani sen bir kaderin değişmez yazısıydın?
Çizdiğin kader yolu böyle mi olacaktı?
Böyle mi olacaktı?
***
Sen yıktın sevgilim sen virane ettin
Gittin de ne oldu eyvah, yazık ettin, sevdiğine ettin
Ben bir tecrübeyi aşkta kazanırken
Sen bir sevgili, bir gönlü kaybettin
Sevenini kaybettin
***
Hani sen bir kaderin değişmez yazısıydın?
Çizdiğin kader yolu böyle mi olacaktı?
Beni mi bulacaktı, senden mi olacaktı?
-
Öyle bir aşk, aşk isterim ki
Hiç yaşanmamış olsun
Öyle bir söz, söyleyeyim ki
Hiç söylenmemiş olsun
Öyle bir dert çekeyim ki
çekilmemiş olsun
Ve öyle bir yaşam ki
Bu herkese örnek olsun
***
Gönlüm ancak böyle susar
Sensiz yarım kaldı arzular
Nasır tutmuş bütün duygular
Sensiz nasıl geçti koskoca yıllar
***
Gönlüm ancak senle susar
Tamamlanır yarım arzular
Sen bu aşkın kıblesi oldun
Sana dua eder açılan kollar
Arzular, duygular bir tek seninle susar
***
Her şeyde sen, her anımda sen
Her yer seninle dolu
Senle başlar, seninle biter;
çizdiğin kader yolu
Sende aşkın yaşanmamış nice hasretleri var
Seni öyle sevmişim ki
Kıskandırdım mecnunu
***
Arzular duygular bir tek seninle susar
Arzular duygular bir tek seninle susar
-
Al senin olsun bende ne varsa
İstemem mutluluğu senden uzaksa
Al senin olsun bende ne varsa
İstemem mutluluğu senden uzaksa
***
Ver bana gönlümü dert olacaksa
Gönlünde başka aşk yer bulacaksa
Bahtını bahtımın kaderi yaptım
İsterim ömrüm senle son bulacaksa
***
En büyük mutluluktur sevilip sevmek
Zor değil bir gönülde yer bulabilmek
Yaşamak rüyasında gerçeği görmek
Ne güzel sevgiliyle dertlere gülmek dertlere gülmek
***
Sanki yaşamamın sebebi sensin
Sen benim bahtımı yazan kadersin
Sanki yaşamamın sebebi sensin
Sen benim ömrüme gülen kadersin
***
Batmayan bir güneş doğdu ufkumda
Sen benim gecemi gündüz edensin
Bu alem gülmeyi senden öğrenmiş
Sen aşkın en güzelini aşkla verensin
***
En büyük mutluluktur sevilip sevmek
Zor değil bir gönülde yer bulabilmek
Yaşamak rüyasında gerçeği görmek
Ne güzel sevgiliyle dertlere gülmek dertlere gülmek
-
Kolay değilmiş seni severken sana inanabilmek
Kolay değilmiş seni severken sana inanabilmek
Bilir misin ne zor tek başına hayat, sensiz yaşayabilmek
Bilir misin ne zor tek başına hayat, sensiz yaşayabilmek
Kolay değil, kolay değil sana katlanabilmek
Çare değil, çare değil senden ayrılabilmek
Kolay değil, kolay değil bir daha sevebilmek
Çare değil, çare değil seni unutabilmek
Ne istediğin belli değil, ne de beni sevdiğin
Her sözünde bir şüphe dolu tutmuyor ki dediğin
Yalan değil, yalan değil beni sevmedin demek
Senin arzun budur zaten, beni her an kahredebilmek
Aşk bir doğuştur, aşk bir nefestir zordur anlayabilmek
Aşk bir doğuştur, aşk bir nefestir zordur anlayabilmek
Bazen bir sıcaklık, bazen bir nefrettir zordur anlatabilmek
Bazen bir ümidin peşinde koşulan koşup yorulabilmek
Kolay değil, kolay değil bir aşk yaratabilmek
Kader değil, kader değil sana katlanabilmek
Kolay değil, kolay değil bir daha sevebilmek
Çare değil, çare değil seni unutabilmek
-
Ettiler aşkımı benden biçare
Ne bahtım uyanır ne feryat çare
Bir zulüm dünyayı kana bulamış aman
Ben mecnun aşk mecnun kader divane
***
Ayrılık bile ağlardı
Ayrılığı yaşasaydı
Utanırdı ettiğinden
Felek aşkı tanısaydı
***
Sabret gönlüm sabret sabret
Allah bizimledir Allah bizle
Allah tek ümittir ümitsize
Hangi kitap yazmış insan köle diye
Mutlaka çare var çaresize
***
Allah bizimledir Allah bizle
Allah tek ümittir ümitsize
Hangi kitap yazmış insan köle diye
Mutlaka çare var kendimize
***
Sonsuzluğun günü bugün
Ayrılığın günü bugün
Yaşanan en büyük derdin
Yaşandığı gündür bugün
***
Her hasretin arkasında
Bir ümidin bin nazı var
Her Adımda bir acının
Silinmeyen izleri var
***
Sabret gönlüm sabret sabret
Allah bizimledir Allah bizle
Allah tek ümittir ümitsize
Hangi kitap yazmış insan köle diye
Mutlaka çare var çaresize
***
Allah bizimledir Allah bizle
Allah tek ümittir ümitsize
Hangi kitap yazmış insan köle diye
Mutlaka çare var dertlerimize
-
Leyla Leyla Leyla Leyla Leyla
Leyla Leyla Leyla Leyla Leyla
***
Burası mabedim burası dünyam
Bırakıp gidemem burada Leyla'm
Ah bir garip Mecnun'um yücedir sevdam
Beklemek ibadet gitmek ölümdür
Ah bir garip Mecnun'um yücedir sevdam
Beklemek ibadet gitmek ölümdür
***
Ne ettiyse bana kaderim etti
Kurduğum hayaller zamansız bitti
Ah ruhum başka canda toprağa gitti
Beklemek ibadet kalmak zulümdür
***
Leyla Leyla Leyla Leyla Leyla
Leyla Leyla Leyla Leyla Leyla
***
Aşk benim dert benim hasret benimdir
Al toprak al artık Leyla senindir
Ah bir gün buluşuruz Mevla'm kerimdir
Beklemek ibadet gitmek ölümdür
Ah bir gün buluşuruz Mevla'm kerimdir
Beklemek ibadet kalmak zulümdür
-
Bir feryat yıllarca cevapsız kaldı
Öyle bir feryat ki bu duyan ağladı
Hasret dolu çile dolu sevgi dolu dert dolu
Böyle aşk dünyada hiç yaşanmadı
Hasret dolu çile dolu sevgi dolu dert dolu
Böyle aşk bir daha hiç yaşanmadı
Aşkımın gözyaşları tek ümidim hala
Döktüğüm kanlı yaş yalnızlık ne bela
Mahşerde seninim senin Leyla, Leyla, Leyla
Leyla, Leyla (Leyla, Leyla)
Leyla, Leyla (Leyla, Leyla)
Ölmek bir son değil bize seven ölümsüzdür Leyla
Dünya durdukça biz varız sevdikçe Leyla biz, varız Leyla
Bir efsane olduk dertle çilede
Hep sordular Mecnun Leyla'n nerede
Dedim ki Leyla'm bende gündüzümde hem gecemde
Kaderimde fiyatında son nefesimde
Dedim ki Leyla benim gündüzüm de hem gecemde
Kaderimde kederimde her nefesimde
Aşkımın gözyaşları tek ümidim hala
Döktüğüm kanlı yaş yalnızlık ne bela
Mahşerde seninim senin Leyla, Leyla, Leyla
Leyla, Leyla (Leyla, Leyla)
Leyla, Leyla (Leyla, Leyla)
Ölmek bir son değil bize seven ölümsüzdür Leyla
Dünya durdukça biz varız sevdikçe Leyla, sevdikçe Leyla
-
Harcadım ömrümü hep senin için
Sevilmek bir hayal, sevmemek ziyan
Ettiğim duadan ümide kadar
Döktüğüm gözyaşım, nefretim ziyan
Ettiğim duadan ümide kadar
Döktüğüm gözyaşım, nefretim ziyan
***
Yaradan doğ demiş, ben de doğmuşum
Bir gönle gir demiş, seni bulmuşum
Ne yazık, sayende sefil olmuşum
İbret-i alemi, görmemek ziyan
***
Yaradan doğ demiş, ben de doğmuşum
Bir gönle gir demiş, seni bulmuşum
Ne yazık, sayende sefil olmuşum
İbret-i alemi, görmemek ziyan
***
Ömrümden çaldığın zamana yazık
Uğrunda verdiğim son nefes ziyan
***
Bilirim bu dünya sensiz yaşanmaz
Sensiz, bir dert ile güne başlanmaz
Sen de bil kahrına bu can dayanmaz
Yaşamak çok güzel, seninle ziyan
Sen de bil kahrına bu can dayanmaz
Yaşamak çok güzel, seninle ziyan
***
Al beni vur yere, parça parça et
İstersen sen beni, istersen kahret
Bu mudur sevene verdiğin kıymet
Sevmenin böylesi ölmekten ziyan
***
Yaradan doğ demiş, ben de doğmuşum
Bir gönle gir demiş, seni bulmuşum
Ne yazık, sayende sefil olmuşum
İbret-i alemi, görmemek ziyan
***
Ömrümden çaldığın zamana yazık
Uğrunda verdiğim son nefes ziyan
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-
Gidip dönmeyeceksen
Gelip görmeyeceksen
Beni sevmeyeceksen
Girme günahıma benim
Duydum ki gidiyorsun
Beni terk ediyorsun
Beni unut diyorsun
Sevgilim zalimsin
Sevenler boyun eğer
Gitme sana nazar değer
Nazar boncuğu takardım
Sen benim olsaydın eğer
Duydum ki gidiyorsun
Beni terk ediyorsun
Beni unut diyorsun
Sevgilim zalimsin
Sevgilim zalimsin