Orhan Gencebay

Alan aldı giden gitti ah ile Ölen öldü kalan kaldı vah ile *** Ah yaşanır mı bu zulümle kahır ile? Asırlara sığmaz bizim derdimiz Yetmez olduk kendimize kendimiz of of of *** Ah yaşanır mı bu zulümle kahır ile? Asırlara sığmaz bizim derdimiz Yetmez olduk kendimize kendimiz of of of *** Yılların günahı kaderde mi kalacak? Yılların günahı kaderde mi kalacak? Elbet bir gün insanlık sizden hesap soracak Elbet bir gün insanlık sizden hesap soracak *** Bin dertle bin gamla yaşadık çok yılları Sardıkça ezdi bizi yoksulluğun kolları *** Bir gün mutlaka göreceğiz biz de O güzel yarınları Biz görmesek de görecekler var O mutlu yarınları *** Haklıysan vur bize boyun kıldan incedir Haklıysan vur bize boyun kıldan incedir Eğer insanlık var ise bu acılar dert nedir? Eğer insanlık yaşıyorsa bu acılar dert nedir? *** İnsanız, insanca yaşamaktır gayemiz Ne şiddet ne de isyan Hak'tan yana derdimiz *** Bir gün mutlaka yaşıyorsak eğer Gülecek her birimiz Biz görmesek de görecekler var Bitecek dertlerimiz