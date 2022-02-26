Bırakın da Yaşayalım Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Bırakın da Yaşayalım
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Ayrılığın böylesi görülmüş bir şey değil
Bu aşkın ıstırabı çekilecek dert değil
Bir toz gibi savrulduk hepimiz bir kenara
Hasret dolu gözlerim şimdi döndü pınara
***
Kabahat kimdeydi kaderde mi, bizde mi?
Derde boyun eğmeyip yaşamamak elde mi?
Acı çekmeyen insan yaşamayı bilmezmiş
Sevmek yoktur diyenler bir gün boyun eğermiş
***
Bırakın da yaşayalım, hasretiz yaşamaya biz
Ne macera, ne bir heves, dünyadaki seferimiz
Bırakın da yaşayalım, hasretiz yaşamaya biz
Ne macera, ne bir heves, dile düşen bu sevgimiz
***
Doğduysak ölmekte var, her şeyin bir sırası
Anladım ki bu dünya ayrılıklar dünyası
Doğduk isteyerek mi, ölürsek bilerek mi?
Gideriz ağır, hedefi görerek mi?
***
Dert bir defa geldi mi kovulsa da gitmiyor
Her gün isyan etmekle ayrılıklar bitmiyor
Acı çekmeyen insan yaşamayı bilmezmiş
Sevmek yoktur diyenler bir gün boyun eğermiş
***
Bırakın da yaşayalım, hasretiz yaşamaya biz
Ne macera, ne bir heves, dünyadaki seferimiz
Bırakın da yaşayalım, hasretiz yaşamaya biz
Ne macera, ne bir heves, dile düşen bu sevgimiz