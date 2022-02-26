Orhan Gencebay

Ayrılığın böylesi görülmüş bir şey değil Bu aşkın ıstırabı çekilecek dert değil Bir toz gibi savrulduk hepimiz bir kenara Hasret dolu gözlerim şimdi döndü pınara *** Kabahat kimdeydi kaderde mi, bizde mi? Derde boyun eğmeyip yaşamamak elde mi? Acı çekmeyen insan yaşamayı bilmezmiş Sevmek yoktur diyenler bir gün boyun eğermiş *** Bırakın da yaşayalım, hasretiz yaşamaya biz Ne macera, ne bir heves, dünyadaki seferimiz Bırakın da yaşayalım, hasretiz yaşamaya biz Ne macera, ne bir heves, dile düşen bu sevgimiz *** Doğduysak ölmekte var, her şeyin bir sırası Anladım ki bu dünya ayrılıklar dünyası Doğduk isteyerek mi, ölürsek bilerek mi? Gideriz ağır, hedefi görerek mi? *** Dert bir defa geldi mi kovulsa da gitmiyor Her gün isyan etmekle ayrılıklar bitmiyor Acı çekmeyen insan yaşamayı bilmezmiş Sevmek yoktur diyenler bir gün boyun eğermiş *** Bırakın da yaşayalım, hasretiz yaşamaya biz Ne macera, ne bir heves, dünyadaki seferimiz Bırakın da yaşayalım, hasretiz yaşamaya biz Ne macera, ne bir heves, dile düşen bu sevgimiz