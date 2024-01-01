Orhan Gencebay

-
Alan aldı giden gitti ah ile
Ölen öldü kalan kaldı vah ile
***
Ah yaşanır mı bu zulümle kahır ile?
Asırlara sığmaz bizim derdimiz
Yetmez olduk kendimize kendimiz of of of
***
Ah yaşanır mı bu zulümle kahır ile?
Asırlara sığmaz bizim derdimiz
Yetmez olduk kendimize kendimiz of of of
***
Yılların günahı kaderde mi kalacak?
Yılların günahı kaderde mi kalacak?
Elbet bir gün insanlık sizden hesap soracak
Elbet bir gün insanlık sizden hesap soracak
***
Bin dertle bin gamla yaşadık çok yılları
Sardıkça ezdi bizi yoksulluğun kolları
***
Bir gün mutlaka göreceğiz biz de
O güzel yarınları
Biz görmesek de görecekler var
O mutlu yarınları
***
Haklıysan vur bize boyun kıldan incedir
Haklıysan vur bize boyun kıldan incedir
Eğer insanlık var ise bu acılar dert nedir?
Eğer insanlık yaşıyorsa bu acılar dert nedir?
***
İnsanız, insanca yaşamaktır gayemiz
Ne şiddet ne de isyan Hak'tan yana derdimiz
***
Bir gün mutlaka yaşıyorsak eğer
Gülecek her birimiz
Biz görmesek de görecekler var
Bitecek dertlerimiz
-
Gitme gitme darılıp gitme
Gitme gitme gücenip gitme
Gelişin yaşamak kadar güzel bana
Gidişin ecel sanki
Bu gönül ikimize de yeter sakin beni senden etme
***
Ömrümce beklerim neden gelen sen olunca
Her derde gülerim veren sen olunca
Dünya her gülüşünle yeniden doğacaktı
Gelen sen seven sen olunca
***
En kötü günümüz böyle olsun
Sarıl bana sevgilim
Kader bizden yana artık güven ola
Gül sevgilim
***
Sorma sorma maziyi sorma
Sorma sorma maziyi sorma
Farz et yeniden doğmuşum senin ile
Aşkın can verdi bana
Senden önce yaşamadım diye düşün
Bana maziyi sorma
-
-
Bilmez insan kadrini kendi insan olmayan
Ömür gelir geçer bir çileki dolmadan
Bana ondan hatıra yalnız gönlümde kalan
Yalnız gönlümde kalan
Yaşarım sessiz sessiz kalbimde dolu hicran
Söylemişti bir çok söz meğerse hepsi yalan
Meğerse hepsi yalan, meğerse hepsi yalan
Benim bir gülüm vardı soldurmadan koklardım
Verdiğin hatırayı hep kalbimde saklardım
O beni unutsa da ben onu unutmadım
Ben onu unutmadım
Yaşarım sessiz sessiz kalbimde dolu hicran
Söylemişti bir çok söz meğerse hepsi yalan
Meğerse hepsi yalan, meğerse hepsi yalan
-
Ecel baş ucumda
Sen yoksun yanımda
Hani bizim aşkımız
Hani bizim sözümüz
Böyle mi olacaktı?
***
Hani bizim aşkımız
Hani bizim sözümüz
Böyle mi olacaktı?
***
Sevenin sevdiğini
Öldürürken gördün mü?
Seni sevip de ölmek
Sevgini bilmemek
Beni mi bulacaktı, böyle mi olacaktı?
***
Bir damla mutluluk yaşatırdı beni
Gönül pınarından verebilseydin eğer
Yağabilseydin eğer
Bir yudum mutluluk bir mucize idi
Yaralı gönlüme tadabilseydim eğer
İçebilseydim eğer
***
Hani sen bir kaderin değişmez yazısıydın?
Çizdiğin kader yolu böyle mi olacaktı?
Böyle mi olacaktı?
***
Sen yıktın sevgilim sen virane ettin
Gittin de ne oldu eyvah, yazık ettin, sevdiğine ettin
Ben bir tecrübeyi aşkta kazanırken
Sen bir sevgili, bir gönlü kaybettin
Sevenini kaybettin
***
Hani sen bir kaderin değişmez yazısıydın?
Çizdiğin kader yolu böyle mi olacaktı?
Beni mi bulacaktı, senden mi olacaktı?
-
Ayrılığın böylesi görülmüş bir şey değil
Bu aşkın ıstırabı çekilecek dert değil
Bir toz gibi savrulduk hepimiz bir kenara
Hasret dolu gözlerim şimdi döndü pınara
***
Kabahat kimdeydi kaderde mi, bizde mi?
Derde boyun eğmeyip yaşamamak elde mi?
Acı çekmeyen insan yaşamayı bilmezmiş
Sevmek yoktur diyenler bir gün boyun eğermiş
***
Bırakın da yaşayalım, hasretiz yaşamaya biz
Ne macera, ne bir heves, dünyadaki seferimiz
Bırakın da yaşayalım, hasretiz yaşamaya biz
Ne macera, ne bir heves, dile düşen bu sevgimiz
***
Doğduysak ölmekte var, her şeyin bir sırası
Anladım ki bu dünya ayrılıklar dünyası
Doğduk isteyerek mi, ölürsek bilerek mi?
Gideriz ağır, hedefi görerek mi?
***
Dert bir defa geldi mi kovulsa da gitmiyor
Her gün isyan etmekle ayrılıklar bitmiyor
Acı çekmeyen insan yaşamayı bilmezmiş
Sevmek yoktur diyenler bir gün boyun eğermiş
***
Bırakın da yaşayalım, hasretiz yaşamaya biz
Ne macera, ne bir heves, dünyadaki seferimiz
Bırakın da yaşayalım, hasretiz yaşamaya biz
Ne macera, ne bir heves, dile düşen bu sevgimiz
-
Doğan bir pişman, doğmayan iki
Doğuştan felekle düşman olmuşum sanki
Herkeste bir kalp, aşka susamış
Sevenler bir pişman ise, sevmeyen iki
***
Bu ne aşktır ya rabbim öldürdü beni, öldürdü beni
Ne kendisi güldü, ne de güldürdü beni, güldürdü beni
Dertlerim dermansızdır, yaram çok derin, yaram çok derin
Ermişim zirvesine ben, bitmez kederim
Çaresizim, cilvesi bu bana kaderin, bana kaderin
***
İçen bir pişman, içmeyen iki
Hepimiz doğuştan dertle sarhoşuz sanki
Sarhoştan beter sevenin hali
Her kadehte bir Mecnun'um, Kerem'im sanki
***
Bu ne aşktır ya rabbim öldürdü beni, öldürdü beni
Ne kendisi güldü, ne de güldürdü beni, güldürdü beni
Dertlerim dermansızdır, yaram çok derin, yaram çok derin
Ermişim zirvesine ben, bitmez kederim
Çaresizim, cilvesi bu bana kaderin of, bana kaderin of
-
Geçtiğim bu yoldan sen de geçersin
Çektiğim bu derdi sen de çekersin
Sevmem deme sakın sen de seversin
Mutluluğa benim gibi hasret çekersin
Seven benim sevilen sen aşkımı bilsen
Merhamet ederdin halimi görsen
Neşemde sen, derdimde sen
Feryat eden gönlüm sana senin için
Belki insafa gelirdin aşk nedir bilsen
Bu gönül sanki bir dert meyhanesi
Hasretin kokuyor her bir köşesi
Sevmem dersen kalmaz ömrün neşesi
Sen de vurma zaten vurmuş felek sillesi
Seven benim sevilen sen kalbimi bilsen
Merhamet ederdin halimi görsen
Neşemde sen, derdimde sen
Feryat eden gönlüm sana senin için
Belki insafa gelirdin aşk nedir bilsen
-
Bir kapıdan gireceksin
Neler neler göreceksin
Her çileye göğüs gerip
Hayat budur diyeceksin
***
Gün gelecek isyan edip
Niye doğdum diyeceksin
Gün gelecek isyanına
Kahkahayla güleceksin
Seveceksin, seveceksin, çok seveceksin
***
Ağlamak var, gülmek var
Sevilmek var, sevmek var
Ne ararsan var bu dünyada
Dertler varsa mutluluk var
***
Aldanmak var, kanmak var
Aldatmak var, yanmak var
Ne ararsan var bu dünyada
Ne dert varsa çaresi var
***
Bazen dertten zevk alacak
Bazen aşktan kaçacaksın
Bazen boşa geçen güne
Pişman olup yanacaksın
***
Gün gelecek bir günaha
Köle olup kanacaksın
Gün gelecek günahında
Tek teselli bulacaksın
***
Mutlu oldum sanacaksın
Sanacaksın
***
Ağlamak var, gülmek var
Sevilmek var, sevmek var
Ne ararsan var bu dünyada
Dertler varsa mutluluk var
***
Aldanmak var, yanmak var
Aldatmak var, kanmak var
Ne ararsan var bu dünyada
Dertler varsa çaresi var
-
Harcadım ömrümü hep senin için
Sevilmek bir hayal, sevmemek ziyan
Ettiğim duadan ümide kadar
Döktüğüm gözyaşım, nefretim ziyan
Ettiğim duadan ümide kadar
Döktüğüm gözyaşım, nefretim ziyan
***
Yaradan doğ demiş, ben de doğmuşum
Bir gönle gir demiş, seni bulmuşum
Ne yazık, sayende sefil olmuşum
İbret-i alemi, görmemek ziyan
***
Yaradan doğ demiş, ben de doğmuşum
Bir gönle gir demiş, seni bulmuşum
Ne yazık, sayende sefil olmuşum
İbret-i alemi, görmemek ziyan
***
Ömrümden çaldığın zamana yazık
Uğrunda verdiğim son nefes ziyan
***
Bilirim bu dünya sensiz yaşanmaz
Sensiz, bir dert ile güne başlanmaz
Sen de bil kahrına bu can dayanmaz
Yaşamak çok güzel, seninle ziyan
Sen de bil kahrına bu can dayanmaz
Yaşamak çok güzel, seninle ziyan
***
Al beni vur yere, parça parça et
İstersen sen beni, istersen kahret
Bu mudur sevene verdiğin kıymet
Sevmenin böylesi ölmekten ziyan
***
Yaradan doğ demiş, ben de doğmuşum
Bir gönle gir demiş, seni bulmuşum
Ne yazık, sayende sefil olmuşum
İbret-i alemi, görmemek ziyan
***
Ömrümden çaldığın zamana yazık
Uğrunda verdiğim son nefes ziyan
-
Öyle bir aşk, aşk isterim ki
Hiç yaşanmamış olsun
Öyle bir söz, söyleyeyim ki
Hiç söylenmemiş olsun
Öyle bir dert çekeyim ki
çekilmemiş olsun
Ve öyle bir yaşam ki
Bu herkese örnek olsun
***
Gönlüm ancak böyle susar
Sensiz yarım kaldı arzular
Nasır tutmuş bütün duygular
Sensiz nasıl geçti koskoca yıllar
***
Gönlüm ancak senle susar
Tamamlanır yarım arzular
Sen bu aşkın kıblesi oldun
Sana dua eder açılan kollar
Arzular, duygular bir tek seninle susar
***
Her şeyde sen, her anımda sen
Her yer seninle dolu
Senle başlar, seninle biter;
çizdiğin kader yolu
Sende aşkın yaşanmamış nice hasretleri var
Seni öyle sevmişim ki
Kıskandırdım mecnunu
***
Arzular duygular bir tek seninle susar
Arzular duygular bir tek seninle susar