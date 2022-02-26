Bitecek Dertlerimiz Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Bitecek Dertlerimiz
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Alan aldı giden gitti ah ile
Ölen öldü kalan kaldı vah ile
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Ah yaşanır mı bu zulümle kahır ile?
Asırlara sığmaz bizim derdimiz
Yetmez olduk kendimize kendimiz of of of
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Ah yaşanır mı bu zulümle kahır ile?
Asırlara sığmaz bizim derdimiz
Yetmez olduk kendimize kendimiz of of of
***
Yılların günahı kaderde mi kalacak?
Yılların günahı kaderde mi kalacak?
Elbet bir gün insanlık sizden hesap soracak
Elbet bir gün insanlık sizden hesap soracak
***
Bin dertle bin gamla yaşadık çok yılları
Sardıkça ezdi bizi yoksulluğun kolları
***
Bir gün mutlaka göreceğiz biz de
O güzel yarınları
Biz görmesek de görecekler var
O mutlu yarınları
***
Haklıysan vur bize boyun kıldan incedir
Haklıysan vur bize boyun kıldan incedir
Eğer insanlık var ise bu acılar dert nedir?
Eğer insanlık yaşıyorsa bu acılar dert nedir?
***
İnsanız, insanca yaşamaktır gayemiz
Ne şiddet ne de isyan Hak'tan yana derdimiz
***
Bir gün mutlaka yaşıyorsak eğer
Gülecek her birimiz
Biz görmesek de görecekler var
Bitecek dertlerimiz