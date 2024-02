Orhan Gencebay

Aşktan boynu bükük olan sevgililer Aşktan boynu bükük olan sevgililer Ümitsiz olsa da gel diyeni bekler Ümitsiz olsa da sev diyeni bekler *** Ne gelen var ne de seven bir sevgilim Ne gelen var ne de sevecek sevgilim Korkarım ki ömrüm beklemekle geçer Korkarım ki ömrüm beklemekle biter *** Aşkım garip ben garip, kalmışım bu yerlerde Gülüyor bak mutluluk bizden uzak ellerden Keder benim dert benim, kurbanıyım kaderin Of, of, boynu bükük sevgilim *** Ben ayrılık için seni sevmedim ki Ben ayrılık için seni sevmedim ki "Gönlümü bela et bana", demedim ki "Aşkımı bela et bana", demedim ki *** Aşk pişmanlık, duymamak değil midir sevgilim? İşlenilen günahlar benim midir sevgilim? Keder benim dert benim, kurbanıyım kaderin Of, of, boynu bükük sevgilim