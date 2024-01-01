Boynu Bükük Sevgililer Şarkı Sözleri
Orhan Gencebay Boynu Bükük Sevgililer şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Boynu Bükük Sevgililer şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Boynu Bükük Sevgililer sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay
Boynu Bükük Sevgililer
Tüm Şarkıları
-
Aşktan boynu bükük olan sevgililer
Aşktan boynu bükük olan sevgililer
Ümitsiz olsa da gel diyeni bekler
Ümitsiz olsa da sev diyeni bekler
***
Ne gelen var ne de seven bir sevgilim
Ne gelen var ne de sevecek sevgilim
Korkarım ki ömrüm beklemekle geçer
Korkarım ki ömrüm beklemekle biter
***
Aşkım garip ben garip, kalmışım bu yerlerde
Gülüyor bak mutluluk bizden uzak ellerden
Keder benim dert benim, kurbanıyım kaderin
Of, of, boynu bükük sevgilim
***
Ben ayrılık için seni sevmedim ki
Ben ayrılık için seni sevmedim ki
"Gönlümü bela et bana", demedim ki
"Aşkımı bela et bana", demedim ki
***
Aşk pişmanlık, duymamak değil midir sevgilim?
İşlenilen günahlar benim midir sevgilim?
Keder benim dert benim, kurbanıyım kaderin
Of, of, boynu bükük sevgilim