Orhan Gencebay

Sen ne kadar bozulsanda, Bozamazsın beni dünya Çirkinlikler kitabına, Yazamazsın beni dünya Yazılmam dünya, *** Söz vermişim allah'ıma Ortak olmam günahına, Bir vefasız yâr uğruna ölemem dünya, Ne sevilmek, ne sevmek var, Ne insanlık, adalet var, Uyamam ben düzenine, Değişmem dünya, sen değiş dünya, *** Yaratırken tanrım seni Yaratığı en güzelini, Paylaşmanın kıymetini, Bilemedim, anlamadın bencilsin dünya, *** şeytanda sen, melekte sen, Mahşerde, sen ahrette sen, Bu halinle en kötüden, çirkinsin dünya, *** Ne sevilmek, ne sevmek var, Ne insanlık adalet var, Düzenine isyanım var, Değişmem dünya, Of of sen değiş dünya. *** Bu şarkım aslında dünyaya değil Bu güzel dünyayı bozmak isteyenleredir!