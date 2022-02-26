Bozamazsın Beni Dünya Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Bozamazsın Beni Dünya
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Sen ne kadar bozulsanda,
Bozamazsın beni dünya
Çirkinlikler kitabına,
Yazamazsın beni dünya
Yazılmam dünya,
***
Söz vermişim allah'ıma
Ortak olmam günahına,
Bir vefasız yâr uğruna ölemem dünya,
Ne sevilmek, ne sevmek var,
Ne insanlık, adalet var,
Uyamam ben düzenine,
Değişmem dünya, sen değiş dünya,
***
Yaratırken tanrım seni
Yaratığı en güzelini,
Paylaşmanın kıymetini,
Bilemedim, anlamadın bencilsin dünya,
***
şeytanda sen, melekte sen,
Mahşerde, sen ahrette sen,
Bu halinle en kötüden, çirkinsin dünya,
***
Ne sevilmek, ne sevmek var,
Ne insanlık adalet var,
Düzenine isyanım var,
Değişmem dünya,
Of of sen değiş dünya.
***
Bu şarkım aslında dünyaya değil
Bu güzel dünyayı bozmak isteyenleredir!