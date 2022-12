Orhan Gencebay

Bugün Senin Doğum Günün Bugün senin doğum günün Sana dargın olamam ki Şu gönlümü kırsan bile "Kıran sensin" diyemem ki *** Bugün senin doğum günün Senden özür beklemem ki En küçük bir ima ile Moralini bozamam ki *** Bugün senin doğum günün Ben seni hiç üzemem ki Mutlu mutsuz bir gün sensiz "Yaşıyorum" diyemem ki *** Mutluluğun sırrı sende Başka yerde aramam ki Gönlüm sana kilitlenmiş Senin gibi bulamam ki of, of *** Bugün yine her gün gibi Her şeyinle çok güzelsin Sen doğduğun günden beri Benim için hep özelsin *** Kaç yıl kaldı yaşanacak? Doğum günün kutlanacak Değer mi kalp kırılacak Ben seni hiç kıramam ki *** Mutluluğun sırrı sende Başka yerde aramam ki Gönlüm sana kilitlenmiş Senin gibi bulamam ki of, of, of

Aşk Bir Kahkaha Koca bir yaz geçti beni dinlendirmedi Ne güneş ne deniz ne de aşk Tadını almadım sevdiğim bir çok şeyin Bir perde vardı göremediğim Bazen öyle dalgalandım ki kabıma sığamadım Bazen de öyle sakindim ki kıpırdamadım Bazen uçar gibi bazen hapis gibi Özgür ve tutsak Aşk için aşka küs biraz şikayetçi Neşeli kederli *** Aşk bir kahkaha senden duyunca daha güzel Sevmek bir dokunuş bu sen olunca özel *** Kışın ortasında lapa lapa kar yağarken. Aşkınla başım sarhoş elin elimde ne hoş. Tek bildiğim şey en çok seni sevdiğim. Beni bana unutturan ve hatırlatan sensin. Mucizelere sebep sensin. Şükürler olsun benimlesin.

Ayıp Değil Mi Canım Ayıp değil mi canım şu kalbimle oynadın Bütün sevenler senin gibiyse Sevilmek şöyle kalsın Gelip de sev mi dedim sonra terk et mi dedim Bir anda yandı tutuştu ateş Söndü ve battı güneş *** Koptu pamuktan ipler yıkıldı hayaller Dürüst değilsin canım biliyorsun rahatsız olmuyorsun Sen olmasan da aşk var ne kârsın ne zarar Seni seven ne yaparsa yapsın kendini boşa yorar *** Tenimde izin gençti bedenimde hasretin Güneşten önce uyandığımız sabahları özledim Gururlanırsa aşık aşık değildir artık Seninle aramda kendin vardın Aşkınla ele gittin

Ben Masumum En saklı yasaklarla yağlı ballı oldum Dindirmedim aşksızlığı hep istedim Kimine göre şanslı benim şanssızlığım Gözüm karardı gönlüm bulandı, direndim *** Yalnızlığın deliliğe giden yolları boştu Düşüncemdi gardiyan sevdam bırakmıyordu *** Benim canımsın anladın mı kurtuluş yok Daha çok sevmeliyiz aşk için zaman yok Büyümek istiyorum çünkü çok çocuğum Hep aşk beni baştan çıkardı ben masumum

Ben Olaydım En sevgili yârin en sen sevdiği yâr Toprağın babası yâr Ebu Turab En sevilen yârin en sen sevdiği yâr Toprağın babası yâr Ebu Turab *** Adı mübarek, nesli mübarek, kılıcı keskin O yar Ali'nin Yolu dosdoğru, kalbi aşk dolu Amcası oğlu Allah'ın nuru *** Onun bahçesinde güllerin hası Kokusu bel eyler dağları, taşı *** Ben olaydım, ben olaydım Yanında ben olaydım Ah olaydım, of olaydım Sana ben yâr olaydım *** Ben olaydım, ben olaydım Yanında ben olaydım Ah olaydım, of olaydım Sana ben yâr olaydım *** İnsanların türlü türlü hikâyesi var Ne dinlemekle biter, ne akıl vermekle Herkesin derdi kendi sırtında Ne taşımakla biter, ne bırakmak yeter *** Bu dünyanın binbir türlü tuzakları var Bir giden bir daha dönmez, uzakları var öteye *** Benim dilim yüreğimde, yüreğim aşkın elinde Razı olsam, karşı koysam Olan olur bildiğince *** Dar zamanın genişi var Gecelerin sabahı var Sana, bana, ona göre her şeyin bir çaresi var *** Beni yoldan çevirenler aşkıma gülüp geçenler Kendi gönülleriyle sevdaya düştüler *** Beni yoldan çevirenler aşkıma gülüp geçenler Kendi gönülleriyle sevdaya düştüler *** Aşk yolu kapanmaz ki, ruhlar ele geçmez ki Hey *** İbadet susmayan diller aşkına Kırmızı güllerin dostun hatırına Dünya üstündeki kavgamız aşktır Her iki cihanda hakkımız aşktır *** İbadet susmayan diller aşkına Kırmızı güllerin dostun hatırına Dünya üstündeki kavgamız aşktır Her iki cihanda hakkımız haktır *** İbadet susmayan diller aşkına Kırmızı güllerin dostun hatırına Dünya üstündeki kavgamız aşktır Her iki cihanda hakkımız aşktır

Ben Senin Var Ya Ne sanıyordun ayrılmamı dağılmamı ya da Ne düşünüyordun hakkımda günahın boynuna O onu dedi bu bunu dedi sen sustun mu ki Bana onları anlatıyorsun onlara beni *** Bırak bu işleri hadi dostum O hikayelere ben çok tokum Benim yolum belli amacım umutlarım var Sende senin taşıdığın art niyetlerin var *** Ben senin var ya lafınla şekil alamam Ben senin var ya halini yadırgayamam Sen benim var ya tırnağıma makas bile Sen benim var ya e ne söylesem nafile *** Bana ne dilersen kendinde fazlasıyla yaşa Seni seviyorsam sana ne aşk benim canımda *** Ne kadar uzak o kadar iyi arkadaşça bari Hiç bir şey problem değil görüşürüz yani *** Bırak bu işleri hadi dostum O hikayelere ben çok tokum Benim yolum belli amacım umutlarım var Sende senin taşıdığın art niyetlerin var *** Ben senin var ya lafınla şekil alamam Ben senin var ya halini yadırgayamam Sen benim var ya tırnağıma makas bile Sen benim var ya e ne söylesem nafile *** Ben senin var ya lafınla şekil alamam Ben senin var ya halini yadırgayamam Sen benim var ya tırnağıma makas bile Sen benim var ya e ne söylesem nafile...

Dünden Bugüne Dünden bugüne yarından öte Sevmiştim severim seveceğim Senin dışında ne var ne yoksa Silmiştim silerim sileceğim Dünya durmadan bir son bulmadan Seninle yıllarca uyumadan Bu canı kimseye vermeyeceğim *** Diline dişine kurban olduğum Terinde teninde huzur bulduğum Tepeden tırnağa hayran olduğum Gönlünce sev beni ve ne istersen Ayrılmam yanından ve yüreğinden *** Günler geceler aylar seneler Geçse de doyamam imkanı yok Her aşk güzeldir her ayrılık zor Herkeste bir kusur var sende yok Dünya üstünde paha biçilmez Zümrütler yakutlar pırlanta elmas Yıkanıp attığın kirin olamaz

Erkeğimsin Bakışında benim gülüşünde Sarılman da benim öpüşünde Bildiğim gibi severim öyle öğrenmişim Ölene de güvenir severim Tabii sende öyle düşkünsün aşkıma Doğal olarak her şey yolunda Telefonda yoksa olabileceğin hiçbir yerde Seni bulamıyorsam Yardım et Allah’ım çıldıracağım Nasıl avunacağım Sen yalnızca benim erkeğimsin benim Senin vücudun benim bedenin benim Dokunursa biri sevişirsen eğer Kirletirsen aşkı ayrılık temizler *** Benim aşkım acaba yetmiyor mu Konuşmalarımız tat vermiyor mu Psikolojim benimle oynuyor Kuruntulu saatlerin faturası Bütün aşklarda bulunur kıskançlık Yıllarca seninle neler yaşadık

Git Gör Gününü Git git gör gününü Git git gör gününü Git git gör gününü Git git gör gününü Git git gör gününü Git git gör gününü Git git gör gününü Git git gör gününü, git git Git git gör gününü *** Peşimden koşma artık, kalbim sana gücendi Başkaları yüzünden bana tavrın değişti Böyle değildik eskiden, bi'çok şeyin farkındayım Anladım ki seninle uzlaşmanın imkânı yok *** Git git gör gününü *** O, bu benim ayarım olabilir mi? Benim elime su dökebilir mi? Orada öyledir, burada böyledir Benim aşkım sana çok bile gelir *** Benim elime su dökebilir mi? O, bu benim ayarım olabilir mi? Orada öyledir, e burada böyledir Benim aşkım sana çok bile gelir *** Kendine hiç güvenme, fren yaptı yüreğim Pişmanlıklarım taze, sevdiysek öldük mü be? Kimseye aşk borcum yok, tutulmamış sözüm yok Anladım ki seninle uzlaşmanın imkânı yok *** Git git gör gününü *** Benim elime su dökebilir mi? O, bu benim ayarım olabilir mi? Orada öyledir, burada böyledir Benim aşkım sana çok bile gelir *** Benim elime su dökebilir mi? O, bu benim ayarım olabilir mi? Orada öyledir, burada böyledir Benim aşkım sana çok bile gelir *** Benim elime su dökebilir mi? O, bu benim ayarım olabilir mi? Orada öyledir, burada böyledir Benim aşkım sana çok bile gelir *** Benim elime su dökebilir mi? O, bu benim ayarım olabilir mi? Orada öyle...

Güzel Seni adın güzel ondan her şey güzel Senin yüzün güzel ondan dünya güzel Senin sözün güzel ondan hayat güzel Senin elin güzel ondan sevilmek güzel Senin dalın güzel ondan gülün güzel *** En tutkulu anlarımda güzel güzel En serseri yanlarımda güzel güzel güzel En anlamsız hallerimde güzel güzel güzel *** Güzelliğin güzel çirkinliğin güzel Sinirlenmen güzel sakinliğin güzel Öyle durman güzel böyle bakman güzel Surat asman güzel laf söylemen güzel Ne varsa en güzel sen hepsinden güzel

Kara Güneş Yandım, eridim, bittim, Allah neler yaratmış Gördüm, büyülendim, ah, yenildim Bir çift kara güneş değdi birden gözlerime Sana emanetim, ya Rabbi'm *** Güne, geceye, senelere Kabıma sığamazken duruldum Ne tuhaf içimde arzular Sanki ilk defa âşık oldum *** Senle talan olsun malım, mülküm, her şeyim Sen dile, uğruna hemen canımı veririm Her şey yalan olsun, sen ol benim gerçeğim Sen çiçekleri barıştır, ben suya dönerim *** Senle talan olsun malım, mülküm, her şeyim Sen dile, uğruna hemen canımı veririm Her şey yalan olsun, sen ol benim gerçeğim Sen çiçekleri barıştır, ben suya dönerim *** Herkes yalan oldu senden sonra, herkes masal Ne ararsam buldum, sende var Aşkın ne demek olduğunu şimdi anladım Sensiz ne kadar da aşksızmışım *** Güne, geceye, senelere Kabıma sığamazken duruldum Ne tuhaf içimde arzular Sanki ilk defa âşık oldum *** Senle talan olsun malım, mülküm, her şeyim Sen dile, uğruna hemen canımı veririm Her şey yalan olsun, sen ol benim gerçeğim Sen çiçekleri barıştır, ben suya dönerim *** Senle talan olsun malım, mülküm, her şeyim Sen dile, uğruna hemen canımı veririm Her şey yalan olsun, sen ol benim gerçeğim Sen çiçekleri barıştır, ben suya dönerim *** Senle talan olsun malım, mülküm, her şeyim Sen dile, uğruna hemen canımı veririm Her şey yalan olsun, sen ol benim gerçeğim Sen çiçekleri barıştır, ben suya dönerim *** Senle talan olsun malım, mülküm, her şeyim Sen dile, uğruna hemen canımı veririm Her şey yalan olsun, sen ol benim gerçeğim Sen çiçekleri barıştır, ben suya dönerim

Seni Anlattım Aşka Aklımı yerden göğe kadar aşka sordum Kimseye kafam bozulmuyor onun kadar Çok umutsuzum bazen bazen de umutluyum Seviyorum olmuyor sevmezsem ölürüm Kalbimi kırar hiçbir şey olmamış gibi Tutar en zayıf yanımdan acıtır beni Tuhaftır şu gönlüm her defasında aynıdır Kalsam gönderiyor gitsem bırakmıyor *** Seni anlattım aşka aşk dinledi Ne sorular sordum cevap gelmedi Senin kalbinin ruhu tenindeydi Benim ruhumun kalbi derindeydi *** Sevmeye olan ihtiyacım arttığında Sevilmeye olan arzum kudurduğunda Benim deli gönlüm ne uyur nede uyanır Gökteki yıldız ay güneş hepsi onu tanır Yalnız kaldığımda ağlama krizleri İçimde konuşan sesin o sözsüz dili Kalbimdeki sevdanın hayatımdaki seyri Baksam görünmüyor silsem silinmiyor

Çöpteyim Senin aradığın bendim Bana inat onu sevdin Gözümün önünde gezdin Beni zaafımla ezdin Hepside sevdiğim için Gittim geldim sevdim saydım Aldım verdim sildin yazdım Bir de kendime senin gözünden bir baktım Çöpteyim … *** Sever görünmek bir moda oldu Senden bana hiç hiç bir şey olmaz Romantik olsun acıklı olsun Kalbimde asla aşk kullanılmaz *** Ne kadar iltifat ettin. Beni sana aşık ettin. Gece gündüz mesaj çektin. Evimin önünden geçtin. Her şeyine davet ettin.