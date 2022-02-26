Bulamadık ki Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Bulamadık ki
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Hangi dala el attık da, kurumadı ki
Hangi yare sevsin diye kul olmadık ki
Aylar, yıllar geldi geçti, fark edemedik
Gönlümüzce bir sevgili bulamadık ki
***
Aylar, yıllar geldi geçti, fark edemedik
Gönlümüzce bir sevgili saramadık ki, bulamadık ki
***
Felek bizde, biz felekte kusur ararken
Talihe bak, sırt çevirdi durup dururken
Bizde bu aşk, böyle talih, şu felek varken
Yediğimiz silleleri sayamadık ki, sayamadık ki
***
Bizde bu aşk, böyle talih, şu felek varken
Gönlümüzce bir sevgili, bulamadık ki, saramadık ki
***
Her silleden bir tecrübe, bir fikir aldık
Bazen öyle gün gördük ki, şaşırdık kaldık
Hakikatler yordu bizi, hayale daldık
Hayalde de mutluluğu saramadık ki
***
Gerçeklerden biraz kaçıp rüyaya daldık
Rüyada da bir sevgili saramadık ki, bulamadık ki
***
Biz felekte, felek bizde kusur ararken
Talihe yine sırt çevirdi durup dururken
Bizde bu aşk, böyle talih, şu felek varken
Yediğimiz silleleri sayamadık ki, sayamadık ki
***
Bizde bu aşk, böyle talih, şu felek varken
Gönlümüzce bu aleme, doyamadık ki, doyamadık ki