Orhan Gencebay

Hangi dala el attık da, kurumadı ki Hangi yare sevsin diye kul olmadık ki Aylar, yıllar geldi geçti, fark edemedik Gönlümüzce bir sevgili bulamadık ki *** Aylar, yıllar geldi geçti, fark edemedik Gönlümüzce bir sevgili saramadık ki, bulamadık ki *** Felek bizde, biz felekte kusur ararken Talihe bak, sırt çevirdi durup dururken Bizde bu aşk, böyle talih, şu felek varken Yediğimiz silleleri sayamadık ki, sayamadık ki *** Bizde bu aşk, böyle talih, şu felek varken Gönlümüzce bir sevgili, bulamadık ki, saramadık ki *** Her silleden bir tecrübe, bir fikir aldık Bazen öyle gün gördük ki, şaşırdık kaldık Hakikatler yordu bizi, hayale daldık Hayalde de mutluluğu saramadık ki *** Gerçeklerden biraz kaçıp rüyaya daldık Rüyada da bir sevgili saramadık ki, bulamadık ki *** Biz felekte, felek bizde kusur ararken Talihe yine sırt çevirdi durup dururken Bizde bu aşk, böyle talih, şu felek varken Yediğimiz silleleri sayamadık ki, sayamadık ki *** Bizde bu aşk, böyle talih, şu felek varken Gönlümüzce bu aleme, doyamadık ki, doyamadık ki