Orhan Gencebay

Bulunur Şarkı Sözleri
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Çeker gibi bakma hançeri kından
Senin de canını yakan bulunur
Senin de bir zalim gelir hakkından
Sana da bir kurşun sıkan bulunur
Canım, canım sıkan bulunur
***
Aşkımın ahıyla tutulur yakan
Alıcı kuş kadar sürmez, sürmez fiyakan
Senin de gözünü yaşlı bırakan
Senin de boynunu büken, büken bulunur
***
Senin de gözünü yaşlı bırakan
Senin de boynunu büken, büken bulunur
***
Çeker gibi bakma hançeri kından
Senin de canını yakan bulunur
Senin de bir zalim gelir hakkından
Sana da bir kurşun sıkan bulunur
Canım, canım sıkan bulunur
***
Merhamet olmazsa kalp kiracında
Tahtında kurtaramaz seni tacında
Bir kara sevdanın dar ağacında
Senin de ipini çeken, çeken bulunur
***
Bir kara sevdanın dar ağacında
Senin de ipini çeken, çeken bulunur
***
Senin de gözünü yaşlı bırakan
Senin de boynunu büken, büken bulunur
***
Çeker gibi bakma hançeri kından
Senin de canını yakan bulunur
Senin de bir zalim gelir hakkından
Sana da bir kurşun sıkan bulunur
Canım, canım sıkan bulunur
Bulunur canım bulunur