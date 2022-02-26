Orhan Gencebay

Çeker gibi bakma hançeri kından Senin de canını yakan bulunur Senin de bir zalim gelir hakkından Sana da bir kurşun sıkan bulunur Canım, canım sıkan bulunur *** Aşkımın ahıyla tutulur yakan Alıcı kuş kadar sürmez, sürmez fiyakan Senin de gözünü yaşlı bırakan Senin de boynunu büken, büken bulunur *** Senin de gözünü yaşlı bırakan Senin de boynunu büken, büken bulunur *** Çeker gibi bakma hançeri kından Senin de canını yakan bulunur Senin de bir zalim gelir hakkından Sana da bir kurşun sıkan bulunur Canım, canım sıkan bulunur *** Merhamet olmazsa kalp kiracında Tahtında kurtaramaz seni tacında Bir kara sevdanın dar ağacında Senin de ipini çeken, çeken bulunur *** Bir kara sevdanın dar ağacında Senin de ipini çeken, çeken bulunur *** Senin de gözünü yaşlı bırakan Senin de boynunu büken, büken bulunur *** Çeker gibi bakma hançeri kından Senin de canını yakan bulunur Senin de bir zalim gelir hakkından Sana da bir kurşun sıkan bulunur Canım, canım sıkan bulunur Bulunur canım bulunur