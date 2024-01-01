Orhan Gencebay

Bunca yıl habersiz Yaşadım seninle Bugün de dün gibi Dertlerimi dinle Yaşamak sen demek Ölmek de seninle Bugün de dertlere Ortak ol benimle Hepimiz Tanrı'dan Bir parça değil miyiz? Hepimiz o eşsiz Duygunun esiriyiz İşte ben hep böyle Geceleri beklerim Yıllardır seninle Aşkımda birleşirim Gayesiz yaşanmaz Ben ise yaşıyorum Ümitsiz olsa da Seni çok seviyorum Mutluluk sen demek Sevmektir, biliyorum Ben böyle mutluyum Sana da diliyorum Hepimiz Tanrı'dan Bir parça değil miyiz? Hepimiz o eşsiz Duygunun esiriyiz İşte ben hep böyle Geceleri beklerim Bu sessiz dünyamda Seninle birleşirim Ölmek de seninle Kalmak da seninle Mutluluk seninle Hep seninle