Bunca Yıl Habersiz Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Bunca Yıl Habersiz
Tüm Şarkıları
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Bunca yıl habersiz
Yaşadım seninle
Bugün de dün gibi
Dertlerimi dinle
Yaşamak sen demek
Ölmek de seninle
Bugün de dertlere
Ortak ol benimle
Hepimiz Tanrı'dan
Bir parça değil miyiz?
Hepimiz o eşsiz
Duygunun esiriyiz
İşte ben hep böyle
Geceleri beklerim
Yıllardır seninle
Aşkımda birleşirim
Gayesiz yaşanmaz
Ben ise yaşıyorum
Ümitsiz olsa da
Seni çok seviyorum
Mutluluk sen demek
Sevmektir, biliyorum
Ben böyle mutluyum
Sana da diliyorum
Hepimiz Tanrı'dan
Bir parça değil miyiz?
Hepimiz o eşsiz
Duygunun esiriyiz
İşte ben hep böyle
Geceleri beklerim
Bu sessiz dünyamda
Seninle birleşirim
Ölmek de seninle
Kalmak da seninle
Mutluluk seninle
Hep seninle