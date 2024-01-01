Orhan Gencebay

Bunca Yıl Habersiz (Yeni) Bunca yıl habersiz Yaşadım seninle Bugün de dün gibi Dertlerimi dinle Yaşamak sen demek Ölmek de seninle Bugün de dertlere Ortak ol benimle Hepimiz Tanrı'dan Bir parça değil miyiz? Hepimiz o eşsiz Duygunun esiriyiz İşte ben hep böyle Geceleri beklerim Yıllardır seninle Aşkımda birleşirim Gayesiz yaşanmaz Ben ise yaşıyorum Ümitsiz olsa da Seni çok seviyorum Mutluluk sen demek Sevmektir, biliyorum Ben böyle mutluyum Sana da diliyorum Hepimiz Tanrı'dan Bir parça değil miyiz? Hepimiz o eşsiz Duygunun esiriyiz İşte ben hep böyle Geceleri beklerim Bu sessiz dünyamda Seninle birleşirim Ölmek de seninle Kalmak da seninle Mutluluk seninle Hep seninle

Hatasız Kul Olmaz (Yeni) Hatasız kul olmaz, hatamla sev beni Dermansız dert olmaz, dermana sal beni Kaybettim kendimi, ne olur bul beni Yoruldum halim yok, sen gel de al beni. *** Feryada gücüm yok, feryatsız duy beni Sevenlerin aşkına, ne olur sev beni Sev beni... *** Bu feryat, bu hasret öldürür aşk beni Uzaktan olsa da, razıyım sev beni Razıyım sev beni... *** Ümitsiz yaşanmaz, sevmemek elde mi Can demek, sen demek, gel de gör bendemi Sözümde sitem var, kalpte mi dilde mi Tez elden haber ver, o gönlün elde mi *** Feryada gücüm yok, feryatsız duy beni Sevenlerin aşkına, ne olur sev beni Sev beni...

Bir Teselli Ver (Yeni) Bir teselli ver, bir teselli ver Yarattığın mecnuna bir teselli ver *** Sevenin halinden sevenler anlar Gel gör şu halimi bir teselli ver Aramızda başka biri var ise Tertemiz aşkımı bana geri ver *** Ben zaten her acının tiryakisi olmuşum Ömür boyu bitmeyen derdimle yorulmuşum Gülemem, sevgilim, ben sensiz aaah Yaşayamam, yaşayamam *** Bana ne gerek, bana ne gerek Senin aşkından başka bana ne gerek *** Aşkın zehir olsa yine içerim Yolun ecel olsa korkmam geçerim Yeter ki sevdim de ben bu aşk ile Dünyanın kahrına gülüp geçerim *** Ben zaten her acının tiryakisi olmuşum Ömür boyu bitmeyen derdimle yorulmuşum Gülemem, sevgilim, ben sensiz aaah Yaşayamam, yaşayamam

Yarabbim (Yeni) Yarabbim sen büyüksün Yarabbim sen gönülsün Durdur geçen zamanı kulların gülsün *** Bütün saatler dursun Dert rüzgarları sussun Aşk güneşi bahtıma gülerek doğsun *** Şimdi aşk zamanıdır Aşk ömrün baharıdır Bırak sarhoş olalım Meyler aşk şarabıdır *** Şimdi aşk zamanıdır Aşk ömrün baharıdır Bırak sarhoş olalım İçtiğim aşk şarabıdır *** Mevsim bahar olunca Aşk gönle dolunca Sevenler kavuşunca Yaşamak ne güzel *** Mevsim bahar olunca Aşk gönle dolunca Sevenler kavuşunca Yaşamak ne güzel Yaşamak ne güzel *** Senden uzak yaşamak İnan yaşamak değil Aşkı anlatan hiçbir söz tamam değil *** Bazı duygular var ki Kelimelere sığmaz Sevenler anlar ancak sevmeyen değil *** Şimdi aşk zamanıdır Aşk ömrün baharıdır Bırak sarhoş olalım Meyler aşk şarabıdır *** Şimdi aşk zamanıdır Aşk ömrün baharıdır Bırak sarhoş olalım İçtiğim aşk şarabıdır *** Mevsim bahar olunca Aşk gönüle dolunca Sevenler kavuşunca Yaşamak ne güzel *** Mevsim bahar olunca Aşk gönüle dolunca Sevenler kavuşunca Yaşamak ne güzel Yaşamak ne güzel

Meyhaneci (Musalla Taşı) (Yeni) Bir gün içki dolu vücudum Musalla taşına konursa Sen bilirsin meyhaneci onu nasıl sevdiğimi Namazım kılınır da Merhumu nasıl bilirsiniz diye sorulursa Tek suçu aşka inanmaktı İyi biliriz dersin değil mi? *** Dertliyim derdim dünyadan büyük Meyhane evim sarhoşlar dert arkadaşım Elimde sigaram dumanı da bir başka yük Anam da babam da sensin şarap Meyhaneci bir tek sırdaşım *** Geçti artık değil mi bizim bizim Neşemiz her şeyimiz Hayat ıstırap felek kahpe kahpe değil mi? Her yudumda damla damla artan kederimiz Gün gelir de meyhaneyi mezar yapar değil mi?

Kır Gönlünün Zincirini (Yeni) İşte sevgi işte aşk Dilediğince al senin olsun İşte sevgi işte aşk Dilediğince al senin olsun *** Kır gönlünün zincirini Neşe mutluluk sar senin olsun Kır gönlünün zincirlerini Neşe mutluluklar senin olsun *** Senin benim olsun, bizim olsun Unut acıları dünün olsun Gün bugündür bugün Ne dün ne yarın Sev gönülden bu hayat Sev bizim olsun *** Senin benim olsun, bizim olsun Unut acıları dünün olsun Gün bugündür bugün Ne dün ne yarın Sev gönülden bu hayat Sev bizim olsun *** Her günde bir müjdenin Gizliliği var bulmasını bil Her günde bir mutluluk Müjdesi vardır bulmasını bil *** Sen yeter ki kıymet verip Seni seveni sevmesini bil Sen yeter ki kaybetmeden Seni seveni sevmesini bil *** Senin benim olsun, bizim olsun Unut acıları dünün olsun Gün bugündür bugün Ne dün ne yarın Sev gönülden bu hayat Sev bizim olsun *** Senin benim olsun, bizim olsun Unut acıları dünün olsun Gün bugündür bugün Ne dün ne yarın Sev gönülden bu hayat Sev bizim olsun

Ümit Şarkısı Gözümde uyku var bu ne yorgunluk Sevilmek olmazsa sevmek mutsuzluk Hasretim aşkına susuz çöl gibi Gitmiyor gönlümde sana susuzluk *** Kuruyan dudaklar seni heceler Geçmiyor aşk dolu sensiz geceler Yalnızlık bahtımın dinmez yarası Seversen bitecek bu işkenceler *** Bu şarkım gönlümün hasret şarkısı Ümitsiz aşkımın ümit şarkısı Bir değil yüz değil bin yıl geçse de Alamaz gönlümü senden başkası *** Kuruyan dudaklar seni heceler Geçmiyor gündüzler sensiz geceler Yalnızlık bahtımın dinmez yarası Seversen bitecek bu işkenceler

Beni Böyle Sev (Yeni) Beni böyle sev seveceksen Olduğum gibi göreceksen Beni böyle sev seveceksen Olduğum gibi göreceksen *** Girme ömrüme girme gönlüme Ne dertliymiş bu diyeceksen Girme ömrüme girme gönlüme Ne dertliymiş bu diyeceksen *** Sen dert nedir ne bilirsin Sen gönlümde Kabe sen meleksin Sen her şeysin Sen ümitlerimin tek kaynağı Sen aşkın bence ta kendisisin, kendisisin *** Sevme diyemem sev de diyemem Sen de dertli ol diyemem Sevme diyemem sev de diyemem Sen de dertli ol diyemem *** Beni böyle sev seveceksen Kalbim senin gir gireceksen Girme ömrüme girme gönlüme Ne dertliymiş bu diyeceksen Girme ömrüme girme gönlüme Ne dertliymiş bu diyeceksen *** Görmedin mi gözlerimde Bir mahkumun en son arzusunu hasretini Görmedin mi gözlerimde Seni çılgın gibi sevdiğimi, sevdiğimi *** İster sevgi ol istersen kin İsterdim benim ol benim İster sevgi ol istersen kin İsterdim benim ol benim *** Beni böyle sev seveceksen Olduğum gibi göreceksen Girme ömrüme girme gönlüme Ne dertliymiş bu diyeceksen Girme ömrüme girme gönlüme Ne dertliymiş bu diyeceksen

Kaderimin Oyunu (Yeni) Ne sevenim var ne soranım var Öyle yalnızım ki Çilesiz günüm yok dert ararsan çok Öyle dertliyim ki *** Bana kaderimin bir oyunumu bu Aldı sevdiğimi verdi zulümu Dünyaya doymadan geçip gideceğim Yoksa yaşamanın kanunu mu bu *** Bıktım artık yaşamaktan Çekmekle biter mi bu hayat yolu ah ah Bu yalnızlık bu dertler *** Bekleyeceğim, bekleyeceğim Geri dönmese bile Alıştım kaderin zulmüne artık Bana gülmese bile *** Geri dönmez artık giden sevgililer Her ümit ufkunda ağlıyor gözler Bitmeyen çilenin derdin sarhoşuyum Kahredip geçiyor en güzel günler *** Bıktım artık yaşamaktan Çekmekle biter mi bu hayat yolu ah ah Bu yalnızlık bu dertler

Dertler Benim Olsun (Yeni) Demedim mi yıkmak kolay Yapmak zor demedim mi Demedim mi gönül bir dağ Çıkmak zor demedim mi *** Acıları biz yarattık demedim mi Kolayları zor eyledik demedim mi *** Hani bizdik merkezi Koskoca şu dünyanın Basalım mı üstüne Bu kadar hatıranın *** Demedim mi bize zarar Bizden gelir demedim mi Demedim mi benden gizli Bir şey yapma demedim mi *** Yıldız gibi kayma gökten ayrılma Yağmur yağmur yağma gözden ayrılma *** Demedim mi döneceksin Yine bana demedim mi Seni ancak ben anlarım Ben bilirim demedim mi *** Demedim mi bize zarar Bizden gelir demedim mi Demedim mi benden gizli Bir şey yapma demedim mi *** Yıldız gibi kayma gökten kaybolma Yağmur yağmur yağma gözden ayrılma