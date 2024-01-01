Orhan Gencebay

Bunca Yıl Habersiz Bunca yıl habersiz Yaşadım seninle Bugün de dün gibi Dertlerimi dinle Yaşamak sen demek Ölmek de seninle Bugün de dertlere Ortak ol benimle Hepimiz Tanrı'dan Bir parça değil miyiz? Hepimiz o eşsiz Duygunun esiriyiz İşte ben hep böyle Geceleri beklerim Yıllardır seninle Aşkımda birleşirim Gayesiz yaşanmaz Ben ise yaşıyorum Ümitsiz olsa da Seni çok seviyorum Mutluluk sen demek Sevmektir, biliyorum Ben böyle mutluyum Sana da diliyorum Hepimiz Tanrı'dan Bir parça değil miyiz? Hepimiz o eşsiz Duygunun esiriyiz İşte ben hep böyle Geceleri beklerim Bu sessiz dünyamda Seninle birleşirim Ölmek de seninle Kalmak da seninle Mutluluk seninle Hep seninle

Gönülden Gönüle Topladım eşyayı Vurdum yola Bulamadım yolu Vardım sona *** Gönülden gönüle uçtum, nafile Yerin dolmuyor Kucaktan kucağa düştüm, sahile Sesin vurmuyor *** Gönülden gönüle uçtum, nafile Yerin dolmuyor Kucaktan kucağa düştüm, sahile Sesin vurmuyor *** Dedim, kaç, kurtar canını Denizlere dök Çek çıkar kalbini, tam Tam yerinden sök *** Faydasız, kirpiğin Bağrımda ok ok Akıl başta, gönül aşkta Bana uymuyor *** Gönülden gönüle uçtum, nafile Yerin dolmuyor Kucaktan kucağa düştüm, sahile Sesin vurmuyor *** Topladım eşyayı Vurdum yola Bulamadım yolu Vardım sona *** Gönülden gönüle uçtum, nafile Yerin dolmuyor Kucaktan kucağa düştüm, sahile Sesin vurmuyor *** Gönülden gönüle uçtum, nafile Yerin dolmuyor Kucaktan kucağa düştüm, sahile Sesin vurmuyor *** Dedim, kaç, kurtar canını Denizlere dök Çek çıkar kalbini, tam Tam yerinden sök *** Faydasız, kirpiğin Bağrımda ok ok Akıl başta, gönül aşkta Bana uymuyor *** Gönülden gönüle uçtum, nafile Yerin dolmuyor Kucaktan kucağa düştüm, sahile Sesin vurmuyor *** Gönülden gönüle uçtum, nafile Yerin dolmuyor Kucaktan kucağa düştüm, sahile Sesin vurmuyor *** Gönülden gönüle uçtum, nafile Yerin dolmuyor Kucaktan kucağa düştüm, sahile Sesin vurmuyor *** Gönülden gönüle uçtum, nafile Yerin dolmuyor Kucaktan kucağa düştüm, sahile Sesin vurmuyor

Bana Özel İçimdeki karanlık Dışardakine benzemez Benim doğrularım seninkinle bir değil *** Aşk bir bütün Bütünü ayıramazsın Yaşanmış yaşanmıştır Bir suçlu arayamazsın *** Aşk bir bütün Bütünü ayıramazsın Yaşanmış yaşanmıştır Bir suçlu arayamazsın *** Gittiğin yerde kal Gittiğin yer güzel Ben senin yalnız ağacın Hasretin bana özel *** Gittiğin yerde kal Gittiğin yer güzel Ben seni böyle severim Hasretin bana özel *** İçimde boş oda yok Herkesin yeri belli Giderken unutma Anahtarını al iyi mi? *** Ben kapılarıma hiç kilit vurmadım ki Ben seni kendimden çok ayırmadım ki Ben kapılarıma hiç kilit vurmadım ki Ben seni kendimden hiç ayırmadım ki *** Gittiğin yerde kal Gittiğin yer güzel Ben senin yalnız ağacın Hasretin bana özel *** Gittiğin yerde kal Gittiğin yer güzel Ben seni böyle severim Hasretin bana özel *** Gittiğin yerde kal Gittiğin yer güzel Ben senin yalnız ağacın Hasretin bana özel *** Gittiğin yerde kal Gittiğin yer güzel Ben seni böyle severim Hasretin bana özel *** Gittiğin yerde kal Gittiğin yer güzel Ben seni böyle severim Hasretin bana özel

Çiçeklendim Daldan düşmeden anlamazsın hâldan İllallah dedim bu ayrılıktan Konuşmalıyız, anlaşmalıyız Yolun sonunda kavuşmalıyız Yeşillendim sana, çiçeklendim sana Ya, ya, ya, ya Gönül meselesi bu, anlatamadım ona Vay, vay, vay, vay (vay, vay, vay, vay) Yok, oyalanma Çok sallanma Yok, oyalanma Çok sallanma Oraları geç, buralara gel Buralar sana iyi gelecek O tarafı geç, bu tarafa gel Bu taraf seni nası′ sevecek Oraları geç, buralara gel Buralar sana iyi gelecek O tarafı geç, bu tarafa gel Bu taraf seni nası' sevecek Başımı göğsüme yaslayamadım Bir gece koynunda uyuyamadım "İyi" demem, "Kötü" demem Seni sevmeye ben doyamadım Yeşillendim sana, çiçeklendim sana Ya, ya, ya, ya Gönül meselesi bu, anlatamadım ona Vay, vay, vay, vay (vay, vay, vay, vay) *** Ah, gönül, ah Ah, canım, ah Ah, gönül, ah Ah, canım, ah *** Oraları geç, buralara gel Buralar sana iyi gelecek O tarafı geç, bu tarafa gel Bu taraf seni nası′ sevecek *** Oraları geç, buralara gel Buralar sana iyi gelecek O tarafı geç, bu tarafa gel Bu taraf seni nası' sevecek *** Oraları geç, buralara gel Buralar sana iyi gelecek O tarafı geç, bu tarafa gel Bu taraf seni çok sevecek

Allah Kahretsin Bana bir sözün yok Varsa kendine var Sözüm aşkıma geçer Sana ne bundan, yâr? *** Kara gözlüm Bu defa kim? Acelen ne? *** Yüzüme baksaydın eğer Konuşmaktan utanırdın Yine bir şey uydur gitsin Geçiyordum, uğradım, de *** Yalnızlık da laf mı ya? Bu yeni bir şey değil ki Biz hepimiz böyleyiz, biz Allah kahretsin *** İki aşk arasında İkimizden de oldun Senin eserin bu N'olur geri dönme *** İki aşk arasında İkimizden de oldun Senin eserin bu N'olur geri dönme *** Allah kahretsin be N'aparsan yap be Kalbime kuvvet Sorarsam söyle *** Allah kahretsin be N'aparsan yap be Kalbime kuvvet Sorarsam söyle *** Yüzüme baksaydın eğer Konuşmaktan utanırdın Yine bir şey uydur gitsin Geçiyordum, uğradım, de *** Yalnızlık da laf mı ya? Bu yeni bir şey değil ki Biz hepimiz böyleyiz, biz Allah kahretsin *** İki aşk arasında İkimizden de oldun Senin eserin bu N'olur geri dönme *** İki aşk arasında İkimizden de oldun Senin eserin bu N'olur geri dönme *** Allah kahretsin be N'aparsan yap be Kalbime kuvvet Sorarsam söyle *** Allah kahretsin be N'aparsan yap be Kalbime kuvvet Sorarsam söyle *** Allah kahretsin be N'aparsan yap be Kalbime kuvvet Sorarsam söyle *** Allah kahretsin be N'aparsan yap be Kalbime kuvvet Sorarsam söyle Allah kahretsin

Bu Roman Bitmez Yâr, nârına yandı yürek, aman vermez Yok çaresi bu illetin, dua yetmez Kör olası kanıma girdi, gitmez, gitti, gelmez Dert üstüne de dert yükledi, bu dert çekilmez *** Dediler, dediler, dediler bundan yâr olmaz Adı üstünde, aşk oyunu bu, kural tanımaz Dediler, çok söylediler, o yola gelmez Bağrıma taş bastım, olmadı, buna can dayanmaz *** Dilerim, yenerim acımı ben zamanla Severek alırım hırsımı bir sevdayla Alsalar, bizi vursalar satırlara Yazsalar sayfalarca, daha bu roman bitmez *** Bitmez Bu roman bitmez Bitmez Bu roman bitmez *** Ah, feryadım arşa çıktı, duyan yok mu? Sen yegâne, sen bi' tane, dönsen zor mu? Can alıcı yarama bastı geçti, izi geçmez Yâr üstüne, yâr koklamam, bana çok mu? *** Yâr, nârına yandı yürek, aman vermez Yok çaresi bu illetin, dua yetmez Kör olası kanıma girdi, gitmez, gitti, gelmez Dert üstüne de dert yükledi, bu dert çekilmez *** Dediler, dediler, dediler bundan yâr olmaz Adı üstünde, aşk oyunu bu, kural tanımaz Dediler, çok söylediler, o yola gelmez Bağrıma taş bastım, olmadı, buna can dayanmaz *** Dilerim, yenerim acımı ben zamanla Severek alırım hırsımı bir sevdayla Alsalar, bizi vursalar satırlara Yazsalar sayfalarca, daha bu roman bitmez *** Bitmez Bu roman bitmez Bitmez Bu roman bitmez Ah, feryadım arşa çıktı, duyan yok mu? Sen yegâne, sen bi' tane, dönsen zor mu? Can alıcı yarama bastı geçti, izi geçmez Yâr üstüne, yâr koklamam, bana çok mu? Ah, feryadım arşa çıktı, duyan yok mu? Sen yegâne, sen bi' tane, dönsen zor mu? Can alıcı yarama bastı geçti, izi geçmez Yâr üstüne, yâr koklamam, bana çok mu? *** Ah, feryadım arşa çıktı, duyan yok mu? Sen yegâne, sen bi' tane, dönsen zor mu? Can alıcı yarama bastı geçti, izi geçmez Yâr üstüne, yâr koklamam, bana çok mu? *** Ah, feryadım arşa çıktı, duyan yok mu? Sen yegâne, sen bi' tane

Yar Sana Hiç Doyum Olmaz "Ol" desen, yâr, olmaz "Son" desen, son bulmaz Ah, bu gönül macerası *** "Öl" desen, ölünmez "Dön" desen, dönülmez Yıllar sürer sancısı *** Sevda yolu dikenli Elbet gelir sonu Ben senin olmazsam Kıyar bana eloğlu *** Yâr, sana hiç doyum olmaz Kim seni ben gibi sevdi? Seni gidi çapkın, haylaz, kurnaz Bu aşk beni benden etti *** Yâr, sana hiç doyum olmaz Kim seni ben gibi sevdi? Seni gidi çapkın, haylaz, kurnaz Bu aşk beni benden etti *** Bana güç ver, aşkım Bana güç ver, yolun açık olsun Ardına bakmadan Gidiyorsan git ne olursun Bir son daha Yine bir veda Haykırıyorum Allah′a *** "Ol" desen, yâr, olmaz "Son" desen, son bulmaz Ah, bu gönül macerası *** "Öl" desen, ölünmez "Dön" desen, dönülmez Yıllar sürer sancısı *** Sevda yolu dikenli Elbet gelir sonu Ben senin olmazsam Kıyar bana eloğlu *** Yâr, sana hiç doyum olmaz Kim seni ben gibi sevdi? Seni gidi çapkın, haylaz, kurnaz Bu aşk beni benden etti *** Yâr, sana hiç doyum olmaz Kim seni ben gibi sevdi? Seni gidi çapkın, haylaz, kurnaz Bu aşk beni benden etti *** Yâr, sana hiç doyum olmaz Kim seni ben gibi sevdi? Seni gidi çapkın, haylaz, kurnaz Bu aşk beni benden etti *** Yâr, sana hiç doyum olmaz Kim seni ben gibi sevdi? Seni gidi çapkın, haylaz, kurnaz Bu aşk beni benden etti *** Yâr, sana hiç doyum olmaz Kim seni ben gibi sevdi? Seni gidi çapkın, haylaz, kurnaz Bu aşk beni benden etti *** Yâr, sana hiç doyum olmaz Kim seni ben gibi sevdi? Seni gidi çapkın, haylaz, kurnaz Bu aşk beni benden etti

Uysa da Uymasa da Kendimden, her sözden Her bakıştan utandım Ben canımdan, sen canından Biz hayattan usandık *** Söylemediler mi sana? Benim hâlim bir başka Tersine dönmüş dünya Sanki kimin um'runda? *** Söylemediler mi sana? Benim hâlim bir başka Tersine dönmüş dünya Sanki kimin um'runda? *** Tanrı'm beni sana Seni ne yazık bana Yâr etmiş uysa da uymasa da *** Kaldım yine sana Yazık değil mi bana? Yâr olduk uysa da uymasa da *** Sevgimden, derdimden Gözyaşımdan utandım Biz derinden, hep bir yerinden "Gel" demekten usandım *** Söylemediler mi sana? Benim hâlim bir başka Tersine dönmüş dünya Sanki kimin um'runda? *** Söylemediler mi sana? Benim hâlim bir başka Tersine dönmüş dünya Sanki kimin um'runda? *** Tanrı'm beni sana Seni ne yazık bana Yâr etmiş uysa da uymasa da *** Kaldım yine sana Yazık değil mi bana? Yâr olduk uysa da uymasa da *** Tanrı'm beni sana Seni ne yazık bana Yâr etmiş uysa da uymasa da *** Kaldım yine sana Yazık değil mi bana? Yâr olduk uysa da uymasa da

Ağlama Ana Benle Alışamadım şu insafsız insanlara Yetişemedim ezilip giden zamana Yaşadığımdan hangisi kar yanıma Beni yine ellerinle okşasan annem *** Dursa zaman Alışamadım şu insafsız insanlara Yetişemedim ezilip giden zamana Yaşadığımdan hangisi kar yanıma Beni yine ellerinle okşasan annem *** Dursa zaman Ağlama anne benle Gülsen de gül yüzüne doysam Başkası yalan anne Herkesten çok sana muhtacım Ağlama anne benle *** Gülsen de gül yüzüne doysam Başkası yalan anne Herkesten çok sana muhtacım Alışamadım şu insafsız insanlara Yetişemedim ezilip giden zamana Yaşadığımdan hangisi kar yanıma Beni yine ellerinle okşasan annem *** Dursa zaman Ağlama anne benle Gülsen de gül yüzüne doysam Başkası yalan anne Herkesten çok sana muhtacım *** Ağlama anne benle Gülsen de gül yüzüne doysam Başkası yalan anne Herkesten çok sana muhtacım *** Ağlama anne benle Gülsen de gül yüzüne doysam Başkası yalan anne *** Herkesten çok sana muhtacım Ağlama anne Gülsen de gül yüzüne doysam Başkası yalan anne Herkesten çok sana muhtacım

Yedi Bela Ah, biliyorum bu şehirde Biri var ki, eyvah O benim olur mu bilmem Günün birinde *** Ah, biliyorum bu şehirde Biri var ki, eyvah Her kimin olursa olsun Gözüm üstünde *** Yoluna çıksam, eline düşsem Razıyım sonum olsa *** Vay aman, vah aman, aman aman Yeni bela sardı başımı, yandım, anam Vay aman, vah aman, aman aman Yedi bela yaktı başımı, yandım, anam *** Vay aman, vah aman, aman aman Yeni bela sardı başımı, yandım, anam Vay aman, vah aman, aman aman Yedi bela yaktı başımı, yandım, anam *** Ah, biliyorum bu şehirde Biri var ki, eyvah O benim olur mu bilmem Günün birinde *** Ah, biliyorum bu şehirde Biri var ki, eyvah Her kimin olursa olsun Gözüm üstünde *** Yoluna çıksam, eline düşsem Razıyım sonum olsa *** Vay aman, vah aman, aman aman Yeni bela sardı başımı, yandım, anam Vay aman, vah aman, aman aman Yedi bela yaktı başımı, yandım, anam *** Vay aman, vah aman, aman aman Yeni bela sardı başımı, yandım, anam Vay aman, vah aman, aman aman Yedi bela yaktı başımı, yandım, anam *** Vay aman, vah aman, aman aman Yeni bela sardı başımı, yandım, anam Vay aman, vah aman, aman aman Yedi bela yaktı başımı, yandım, anam *** Vay aman, vah aman, aman aman Yeni bela sardı başımı, yandım, anam Vay aman, vah aman, aman aman Yedi bela yaktı başımı...