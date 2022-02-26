Büyük Aşkımız Şarkı Sözleri
Orhan Gencebay Büyük Aşkımız şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Büyük Aşkımız şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Büyük Aşkımız sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay
Büyük Aşkımız
Tüm Şarkıları
-
Bir varmış bir yokmuş diye başlayan
Masal oldu gitti büyük aşkımız
Yaşanmamış gibi bir gün son bulan
Yalan oldu gitti, gitti büyük aşkımız
***
Gezmedim sanki hiç elim elinde
Olmadı sanki hiç adın, adın dilimde
Bir yaprağa döndük rüzgar önünde
Sürüklenip gitti, gitti büyük aşkımız
***
Nerede başladı nerede bitti
Çılgınca severken kim, kim oyun etti
Unuttum önce kim kimi terk etti
Yalan oldu gitti, gitti büyük aşkımız
Yalan oldu gitti, gitti büyük aşkımız
***
Uğrunda çekmişim aşk cefasını
Ne yazık el sürdü her sefasını
Önüme hasretten duvar örüldü
Hüsran oldu gitti, gitti büyük aşkımız
***
Aşk diyerek kandım bir vefasıza
Olanlar kalbime bana oldu ya
Bir daha gelinmez yalan dünyaya
Ziyan oldu gitti, gitti büyük aşkımız
***
Nerede başladı nerede bitti
Çılgınca severken kim, kim oyun etti
Unuttum önce kim kimi terk etti
Yalan oldu gitti, gitti büyük aşkımız
Yalan oldu gitti, gitti büyük aşkımız