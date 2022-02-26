Orhan Gencebay

Bir varmış bir yokmuş diye başlayan Masal oldu gitti büyük aşkımız Yaşanmamış gibi bir gün son bulan Yalan oldu gitti, gitti büyük aşkımız *** Gezmedim sanki hiç elim elinde Olmadı sanki hiç adın, adın dilimde Bir yaprağa döndük rüzgar önünde Sürüklenip gitti, gitti büyük aşkımız *** Nerede başladı nerede bitti Çılgınca severken kim, kim oyun etti Unuttum önce kim kimi terk etti Yalan oldu gitti, gitti büyük aşkımız Yalan oldu gitti, gitti büyük aşkımız *** Uğrunda çekmişim aşk cefasını Ne yazık el sürdü her sefasını Önüme hasretten duvar örüldü Hüsran oldu gitti, gitti büyük aşkımız *** Aşk diyerek kandım bir vefasıza Olanlar kalbime bana oldu ya Bir daha gelinmez yalan dünyaya Ziyan oldu gitti, gitti büyük aşkımız *** Nerede başladı nerede bitti Çılgınca severken kim, kim oyun etti Unuttum önce kim kimi terk etti Yalan oldu gitti, gitti büyük aşkımız Yalan oldu gitti, gitti büyük aşkımız