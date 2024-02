Orhan Gencebay

Çakmak çakmak gözler Bir can yıkmak ister Kaçan namert olsun olsun Bana bak beni yak ister *** Bana göre değil aşktan kaçmak Bana göre değil gönül kırmak Sende benim gözüm var Beni sev beni yak ister *** Bana göre değil aşktan kaçmak Bana göre değil gönül kırmak Sende benim gözüm var Beni sev beni yak ister *** Yapma böyle yapma Dayanamam yapma Bir dokunsan belki öldüm Öldür naz yapma *** Ne istersen iste Bende her şey var Sevdanın en delisi Söyle ne kadar *** Bana göre değil aşktan kaçmak Bana göre değil gönül kırmak Sende benim gözüm var Beni sev beni yak ister *** Bana göre değil aşktan kaçmak Bana göre değil gönül kırmak Sende benim gözüm var Beni sev beni yak ister *** Ver seni bana Al beni sana Aşktan başka bir şeyi Takma aklına *** Sen kıvılcım ol Ben de bir ateş Yanalım dünyamızda Olalım güneş *** Bana göre değil aşktan kaçmak Bana göre değil gönül kırmak Sende benim gözüm var Beni sev beni yak ister *** Bana göre değil aşktan kaçmak Bana göre değil gönül kırmak Sende benim gözüm var Beni sev beni yak ister *** Ver seni bana Al beni sana Aşktan başka bir şeyi Takma kafana *** Sen kıvılcım ol Ben de bir ateş Yanalım dünyamızda Olalım güneş *** Çakmak çakmak gözler Bir can yıkmak ister Kaçan namert olsun olsun Bana bak beni yak ister *** Bana göre değil aşktan kaçmak Bana göre değil gönül kırmak Sende benim gözüm var Beni sev beni yak ister *** Bana göre değil aşktan kaçmak Bana göre değil gönül kırmak Sende benim gözüm var Beni sev beni yak ister *** Bana göre değil aşktan kaçmak Bana göre değil gönül kırmak Sende benim gözüm var Beni sev beni yak ister *** Çakmak çakmak gözler