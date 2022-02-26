Orhan Gencebay

Çakmak Çakmak Gözler Çakmak çakmak gözler Bir can yıkmak ister Kaçan namert olsun olsun Bana bak beni yak ister *** Bana göre değil aşktan kaçmak Bana göre değil gönül kırmak Sende benim gözüm var Beni sev beni yak ister *** Bana göre değil aşktan kaçmak Bana göre değil gönül kırmak Sende benim gözüm var Beni sev beni yak ister *** Yapma böyle yapma Dayanamam yapma Bir dokunsan belki öldüm Öldür naz yapma *** Ne istersen iste Bende her şey var Sevdanın en delisi Söyle ne kadar *** Bana göre değil aşktan kaçmak Bana göre değil gönül kırmak Sende benim gözüm var Beni sev beni yak ister *** Bana göre değil aşktan kaçmak Bana göre değil gönül kırmak Sende benim gözüm var Beni sev beni yak ister *** Ver seni bana Al beni sana Aşktan başka bir şeyi Takma aklına *** Sen kıvılcım ol Ben de bir ateş Yanalım dünyamızda Olalım güneş *** Bana göre değil aşktan kaçmak Bana göre değil gönül kırmak Sende benim gözüm var Beni sev beni yak ister *** Bana göre değil aşktan kaçmak Bana göre değil gönül kırmak Sende benim gözüm var Beni sev beni yak ister *** Ver seni bana Al beni sana Aşktan başka bir şeyi Takma kafana *** Sen kıvılcım ol Ben de bir ateş Yanalım dünyamızda Olalım güneş *** Çakmak çakmak gözler Bir can yıkmak ister Kaçan namert olsun olsun Bana bak beni yak ister *** Bana göre değil aşktan kaçmak Bana göre değil gönül kırmak Sende benim gözüm var Beni sev beni yak ister *** Bana göre değil aşktan kaçmak Bana göre değil gönül kırmak Sende benim gözüm var Beni sev beni yak ister *** Bana göre değil aşktan kaçmak Bana göre değil gönül kırmak Sende benim gözüm var Beni sev beni yak ister *** Çakmak çakmak gözler

Ayrılığın Yükü Ağır Ayrılığın yükü ağır taşıyamayız sevgilim Bizi deli eden aşkı unutamayız sevgilim Bensiz mutlu olamazsın anılardan kaçamazsın Seni yalnız ben anlarım başkasıyla olamazsın Ben aşığım sende öyle bir gururla çekip gitme Seviyorum diye diye ayrıldık ne diye *** Gidersen sana gelemem darılıp sana küsemem Seni kimseye soramam aşkımız bitti diyemem Sen o çok sevemediğim ağlayıp gülemediğim Bırakıp gidemediğim kalbimin tek sahibisin *** Gel de gitme sev de gitme Gel de gitme sev de gitme *** Suçlu sensin yada benim Ne fark eder ki sevgilim Bana acı çektirince mutluysan olur sevgilim Kurduğumuz hayal değil Aşk dolu o geceleri dağıtmam olur olmasa Kıymet bilmezler sevgilim Bıktığını söyle bitsin sevmiyorum de gideyim Yalan olur biliyorum seni çok seviyorum *** Gidersen sana gelemem darılıp sana küsemem Seni kimseye soramam aşkımız bitti diyemem Sen o çok sevemediğim ağlayıp gülemediğim Bırakıp gidemediğim kalbimin tek sahibisin *** Gel de gitme sev de gitme Gel de gitme sev de gitme

Bir Benim Ol Sıkı tut kendini benim için Çözülürüm seni ele verirsen eğer En inatçı dileği yüreğimin Beni sev bana dokun yeter Yar yüreğim yoluna perişan Yar yüreğim yoluna perişan *** Bir benim ol beni öp Bir bana sahiplen Bir beni sev ikimiz bir beden *** Ben korkarım sen yoksan Kendi gölgemden Sen de bana soyun Yaşamını bende tüket hey *** Her şeyimle teslimim sana ben Kimsenin demesiyle senden vazgeçemem Mutluluk denen o rüya şehre Seninle vardım artık gitmem Yar yüreğim yoluna perişan Yar yüreğim yoluna perişan *** Bir benim ol beni öp Bir bana sahiplen Bir beni sev ikimiz bir beden *** Ben korkarım sen yoksan Kendi gölgemden Sen de bana soyun Yaşamını bende tüket *** Bir benim ol beni öp Bir bana sahiplen Bir beni sev ikimiz bir beden

Kararsız Esmer Sabah vakti ilk göz açtığında ben olsam Ellerini yıkadığın su havlu olsam Utanmadan, sıkılmadan, kimselere danışmadan Kalbinde dolaşan ilk ve son olsam Beni sevmiyorsan halimden anla Aşkımın yolunu keser gibisin Beni benden alıp gider gibisin Yavaş konuş aklım karışabilir Öyle bakma kalbim kırılabilir Oynama benimle merhamet göster *** Neyin olacağım kararsız esmer Yavaş yürü yollar tutuşabilir Seni gören aklını kaybedebilir Kalbimde sonsuz bir aşk seni bekler Neyin olacağım kararsız esmer İstediğin bir saatte geçerken uğrasan Sana kendi ellerimle bir kahve yapsam Falına baksam ben çıksam Sen de bana bir inansan Sonra da ben senin hep senin olsam…