Orhan Gencebay

-
Doludizgin koşar yollar
Sana doğru, sana doğru
Doludizgin koşar yollar
Sana doğru, sana doğru
***
Aramızda engeller var
Bana doğru, bana doğru
Aramızda engeller var
Bana doğru, bana doğru
Bana doğru, vay
***
"Sevdim" desem, sevmek değil
"Sevmiyorum", demek değil
"Sevdim" desem, sevmek değil
"Sevmiyorum", demek değil
***
Her bakışın bir bilmece
Çözülmeyen, zora doğru
Her bakışın bir bilmece
Çözülmeyen, zora doğru
Cana doğru, bana doğru
Zora doğru, vay
***
Çekip gitmekse maksadın
Ne bu kararsız feryadın?
Çekip gitmekse maksadın
Ne bu kararsız feryadın?
***
Anlaşılmaz oldu tadın
Zehre doğru, zehre doğru
Anlaşılmaz oldu tadın
Zehre doğru, cana doğru
Bana doğru, vay
***
"Sevdim" desem, sevmek değil
"Sevmiyorum", demek değil
"Sevdim" desem, sevmek değil
"Sevmiyorum", demek değil
***
Her bakışın bir bilmece
Çözülmeyen, zora doğru
Her bakışın bir bilmece
Çözülmeyen, zora doğru
Cana doğru, bana doğru
Zora doğru, vay
-
Sen bir dediğin amma binlerce olsun
Dikenlerin bile güzel, bana gül olsun
Sen bir dediğin amma binlerce olsun
Dikenlerin bile güzel, bana gül olsun
***
Bize aslan gibi sevmek yaraşır
Muradımız aşktır yavrum yürekten olsun
Bize aslan gibi sevmek yaraşır
Maksadımız aşktır yavrum
Gönülden olsun, yürekten olsun
***
Yalandan, dolandan bıktık sahiden olsun
Seviyorum seni derken nutkun tutulsun
***
Bize aslan gibi sevmek yaraşır
Muradımız aşktır yavrum gönülden olsun
Maksadımız aşktır yavrum yürekten olsun
Canımdan olsun, yürekten olsun
***
Sakla beni sende en gizli yerde
Yanıma gelişin sanki ibadet olsun
Beni sakla sende en gizli yerde
Beraber olmamız sanki ibadet olsun
***
Uçalım aşk ile en yükseklere
Her şey, her an bugün yarın senle ben olsun
Uçalım aşk ile en yükseklere
Her şey, her an bugün yarın senle ben olsun
Bizimle dolsun
***
Yalandan, dolandan bıktık sahiden olsun
Seviyorum seni derken nutkun tutulsun
***
Bize aslan gibi sevmek yaraşır
Muradımız aşktır yavrum gönülden olsun
Maksadımız aşktır yavrum yürekten olsun
Gerçekten olsun, yürekten olsun
-
Ben kendim bir alemim
Şu alemin içinde
Ben kendim bir alemim
Şu alemin içinde
***
Ben kendime belayım
En şahane biçimde
Ben kendime belayım
En şahane biçimde
***
Ne bülbüle hacet var
Ne de gonca güllere
Ben sevmeye aşığım
İstediğin biçimde
***
Ne bülbüle hacet var
Ne de gonca güllere
Ben sevmeye aşığım
İstediğin biçimde
***
Hercai bir duygunun
Meftunuyum ben yine
Hercai bir duygunun
Meftunuyum ben yine
***
Kıyma bana güzelim
Düşmüşüm ellerine
Kıyma bana güzelim
Düşmüşüm ellerine
***
Ne bülbüle hacet var
Ne de gonca güllere
Ben sevmeye aşığım
İstediğin biçimde
***
Ne bülbüle hacet var
Ne de gonca güllere
Ben sevmeye aşığım
İstediğin biçimde
-
Aşkın gözlerimde kararsız biriken damlalar gibi
Aşkın gözlerimde kararsız biriken damlalar gibi
Ağlasam yaş olup düşeceksin
Ağlamasam canımdan edeceksin
Ben tükenirken sen de tükeneceksin
Aşkımla biteceksin
***
Her şeye rağmen seven affeder biliyorum
Ağlatma beni seni kaybetmek istemiyorum
Her şeye rağmen seven affeder biliyorum
Ağlatma beni seni kaybetmek istemiyorum
***
Yalnız bırakma senden önceleri gibi beni
Yalnız bırakma senden önceleri gibi beni
Bir ah da sen alma yüreğimden
Biraz da sen çalma ümidimden
Vurma beni en derin hassas yerimden
Vurma sensizliğinden
***
Her şeye rağmen seven affeder biliyorum
Ağlatma beni seni kaybetmek istemiyorum
Her şeye rağmen seven affeder biliyorum
Ağlatma beni ne yapsan yine de seviyorum
-
Sen ne kadar bozulsanda,
Bozamazsın beni dünya
Çirkinlikler kitabına,
Yazamazsın beni dünya
Yazılmam dünya,
***
Söz vermişim allah'ıma
Ortak olmam günahına,
Bir vefasız yâr uğruna ölemem dünya,
Ne sevilmek, ne sevmek var,
Ne insanlık, adalet var,
Uyamam ben düzenine,
Değişmem dünya, sen değiş dünya,
***
Yaratırken tanrım seni
Yaratığı en güzelini,
Paylaşmanın kıymetini,
Bilemedim, anlamadın bencilsin dünya,
***
şeytanda sen, melekte sen,
Mahşerde, sen ahrette sen,
Bu halinle en kötüden, çirkinsin dünya,
***
Ne sevilmek, ne sevmek var,
Ne insanlık adalet var,
Düzenine isyanım var,
Değişmem dünya,
Of of sen değiş dünya.
***
Bu şarkım aslında dünyaya değil
Bu güzel dünyayı bozmak isteyenleredir!
-
Dertleri dermanla verensin Tanrı'm
Bir zalim kulunu çok seviyorum
Aşk denen bu derdin dermanı var ise
İdama mahkûmum, af bekliyorum
***
Gönlüm neler neler çekmişti ama
Benden beter var mı bilemiyorum
Korkum var yürekten, aşkımdan da büyük
Korkumdan bir türlü gülemiyorum, gülemiyorum
***
Özür dilemekse ben diliyorum
"Cezama sensizlik verme", diyorum
Aşkına, sevgine ihtiyacım var
Seni canımdan da çok, çok seviyorum
***
Söyle gönlüm söyle, deminde zaman
Derdini açmayan bulamaz derman
Sonunda geç kalıp olmadan pişman
Korkak yaşamanı istemiyorum
***
Kolay değil kırık bir kalp onarmak
Kolay değil gerçek seveni bulmak
Her şeye değecek baştan başlamak
Senden başkasını sevemiyorum, sevemiyorum
***
Özür dilemekse ben diliyorum
"Cezama sensizlik verme", diyorum
Aşkına, sevgine ihtiyacım var
Seni canımdan da çok, çok seviyorum
-
Eğer aşka bir ceza verebilseydim
Benim gibi onunda sevmesini isterdim
***
Meçhulden gelmişim meçhule giderim
Ömür denen bu yolda susadım su içtim
Yürek kansın diye yoldaki bir pınardan
***
Aşk pınarıymış bu içmesen ararsın
İçsen benim gibi aşk diye yanarsın
Ne ilk içen bendim ne son geçen bu yoldan
Her şey başladı aşk pınarında
Dertler başladı aşk pınarında
***
Şimdi arıyorum aşksız günlerimi
Meğer zehirlemişim kendi kendimi
Aşk pınarı değil dert pınarıymış bu
Kaybettim yarınımın ümitlerini ümitlerini ümitlerini
Kaybettim yarınımın ümitlerini
Sevmemek elde değil zamanı belli değil
Bir canım var yaşarım bende değil
Bir canım var yaşarım bende değil
***
Gönlümde sefalet aşkla başladı
İsyan etti bana bütün duygularım
Her yudum bir zehir her nefes bir alev
Her ahımda kaldı arzularım
Ah edişte kaldı arzularım
***
Şimdi arıyorum aşksız günlerimi
Meğer zehirlemişim kendi kendimi
Aşk pınarı değil dert pınarıymış bu
Kaybettim yarınımın ümitlerini
Ümitlerini ümitlerini
Kaybettim yarınımın ümitlerini
Sevmemek elde değil zamanı belli değil
Bir canım var yaşarım bende değil
Bir canım var yaşarım bende değil.
-
Hey yabancı, biz seninle bir ömrü paylaşmıştık
Hey yabancı, unuttum ben nerede tanışmıştık
Bölük pörçük anılalar hatırlıyorum
Biz galiba delice bir aşk yaşamıştık
Aşk yaşamıştık
***
Seviyorum seni diyen o gönül nerede
Belki başka bir aşk için giriyor derde
Aşk bir oyun hayat sahne bizler oyuncu
Oynadık biz rolümüzü kapandı perde
***
Hey yabancı hey yabancı sen mutlu ol sen
Belki bende umutlanırım dua edersen
Dua edersen
Sen yabancı ben yabancı olduk şimdi ne acı
Gel istersen dost olalım hafiflesin bu sancı
Küskün yaşamanın kime ne faydası var
Biz fani bir yolcu dünya baki ve hancı
Baki ve hancı
***
Seviyorum seni diyen o gönül nerde
Belki başka bir aşk için giriyor derde
Aşk bir oyun hayat bir sahne bizler oyuncu
İsterdim ki mutlu sonla kapansın perde
Hey yabancı hey yabancı sen mutlu ol sen belki bende
Umutlanırım dua edersen
Dua edersen dua edersen
-
Böyle kalsın elimiz, böyle kalsın sevgimiz
Değişmesin kaderimiz, hep böyle kalsın
Ellerin ellerimde, gözlerin gözlerimde
Derdin, gamın yerini şimdi aşk alsın
***
Senin için doğdum ben, canımdaki bir cansın
Sen ne ilksin ne de son, tek heyecansın
Ne kadar çok seversem o kadar bahtiyarsın
Öyle sev, öyle sev ki felek utansın
***
Sen edalı bir çiçeksin, taze baharsın
Dünya mavi gözlerinde, mavi dünyamsın
Sen edalı bir çiçeksin, aşkta baharsın
Dünya mavi gözlerinde, mavi dünyamsın
Hep böyle kalalım, canımda cansın
***
Dertleri veren Tanrım dermanını da verir
Senin olduğun her dert bana zevk verir
Geçti artık kaderin kötülük rüzgarları
Bak göründü ufuktan aşkın baharı
***
Senin için doğdum ben, canımdaki bir cansın
Sen ne ilksin ne de son, tek heyecansın
Ne kadar çok seversem o kadar bahtiyarsın
Öyle sev, öyle sev ki felek utansın
***
Sen edalı bir çiçeksin, taze baharsın
Dünya mavi gözlerinde, mavi dünyamsın
Sen edalı bir çiçeksin, aşkta baharsın
Dünya mavi gözlerinde, mavi dünyamsın
***
Hep böyle kalalım, canımda cansın
Mavi dünyamsın
-
Aşkımın başı için gözümün yaşı için
Ne olur dön dön geriye
Sevenler yas mı tutsun gönül nasıl unutsun
Ne diye gittin ne diye
Ağrına giden mi var
Başka yar seven mi var
Deliye döndüm deliye
***
Güloylom güloylom deliye döndüm deliye
Güloylom güloylom geriye dön dön geriye
Öfkeni yense idin ya beni vursa idin
Nereye gittin nereye
Şimdi bensiz hoş musun ben gibi sarhoş musun
Derdi sardım sen diye diye
Ağrına giden mi var başka yar seven mi var
Ne diye gittin ne diye
Ağrına giden mi var
Başka yar seven mi var
Deliye döndüm deliye
-
Gel gör beni, ne hâllere büründüm
Kâh bir böcek kâh kelebek göründüm
Gel gör beni, ne hâllere büründüm
Kâh bir böcek kâh kelebek göründüm
İpek oldum, bir kozada barındım
Elindeyse kov başından, kov beni
İpek oldum, bir kozada barındım
Elindeyse kov başından, kov beni
Kov beni
Diler isen kirmanında tel eyle
Beğenirsen ak omzuna şal eyle
Diliyorsan kirmanından tel eyle
Beğenirsen ak omzuna şal eyle
Yaşmak eyle, duvak eyle, tül eyle
İncelt beni, yücelt beni, öv beni
Seccade yap, götür yatak odana
Her secdede okşa beni, sev beni
Ara sıra balkonuna asıver
Halı gibi, kilim gibi döv beni
Döv beni
Sır veremem her önüme gelene
Güvenemem en vefalı kölene
Sır veremem her önüme gelene
Güvenemem en vefalı kölene
Göster beni kadir kıymet bilene
Beğenmezse sağ başından, sağ beni
Göster beni kadir kıymet bilene
Beğenmezse sağ başından, sağ beni
Sağ beni
Diler isen kirmanında tel eyle
Beğenirsen ak omzuna şal eyle
Diliyorsan kirmanından tel eyle
Beğenirsen ak omzuna şal eyle
Yaşmak eyle, duvak eyle, tül eyle
İncelt beni, yücelt beni, öv beni
Seccade yap, götür yatak odana
Her secdede okşa beni, sev beni
Ara sıra balkonuna asıver
Halı gibi, kilim gibi döv beni
Döv beni
-
Arıyorum arıyorum
Senle geçen her anı arıyorum
Arıyorum, arıyorum
Kaybettim ve kayboldum arıyorum
Soruyorum soruyorum
Ayrılığa bir neden bulamıyorum
İkimiz bir bütünün iki yarısıydık
Bu hayatın vurduğu iki yaralısıydık
Varlıkta yoklukta dertlerin kucağında
Her şeyi paylaşan iki sırdaşıydık
**
Ne oldu canım gülüm nazar mı değdi bize
Dönelim eski halimize
Anla beni anla beni
Tarifsiz biri oldum anla beni
Aklım yine baştan gitti
Gönlüm kanlar içinde anla beni
Sensiz yapamıyorum dinle beni
Tövbeni yüzler değil
Binlerce bozsan da gel
Pirin dediği gibi ne haldeysen öyle gel
Yatağım buzdan gibi yastığım taştan gibi
Uykularım kurudu hasretin ayyaş gibi
Ne oldu canım gülüm nazar mı değdi bize
Dönelim eski halimize