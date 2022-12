Orhan Gencebay

Doludizgin koşar yollar Sana doğru, sana doğru Doludizgin koşar yollar Sana doğru, sana doğru *** Aramızda engeller var Bana doğru, bana doğru Aramızda engeller var Bana doğru, bana doğru Bana doğru, vay *** "Sevdim" desem, sevmek değil "Sevmiyorum", demek değil "Sevdim" desem, sevmek değil "Sevmiyorum", demek değil *** Her bakışın bir bilmece Çözülmeyen, zora doğru Her bakışın bir bilmece Çözülmeyen, zora doğru Cana doğru, bana doğru Zora doğru, vay *** Çekip gitmekse maksadın Ne bu kararsız feryadın? Çekip gitmekse maksadın Ne bu kararsız feryadın? *** Anlaşılmaz oldu tadın Zehre doğru, zehre doğru Anlaşılmaz oldu tadın Zehre doğru, cana doğru Bana doğru, vay *** "Sevdim" desem, sevmek değil "Sevmiyorum", demek değil "Sevdim" desem, sevmek değil "Sevmiyorum", demek değil *** Her bakışın bir bilmece Çözülmeyen, zora doğru Her bakışın bir bilmece Çözülmeyen, zora doğru Cana doğru, bana doğru Zora doğru, vay

En sevgili yârin en sen sevdiği yâr Toprağın babası yâr Ebu Turab En sevilen yârin en sen sevdiği yâr Toprağın babası yâr Ebu Turab *** Adı mübarek, nesli mübarek, kılıcı keskin O yar Ali'nin Yolu dosdoğru, kalbi aşk dolu Amcası oğlu Allah'ın nuru *** Onun bahçesinde güllerin hası Kokusu bel eyler dağları, taşı *** Ben olaydım, ben olaydım Yanında ben olaydım Ah olaydım, of olaydım Sana ben yâr olaydım *** Ben olaydım, ben olaydım Yanında ben olaydım Ah olaydım, of olaydım Sana ben yâr olaydım *** İnsanların türlü türlü hikâyesi var Ne dinlemekle biter, ne akıl vermekle Herkesin derdi kendi sırtında Ne taşımakla biter, ne bırakmak yeter *** Bu dünyanın binbir türlü tuzakları var Bir giden bir daha dönmez, uzakları var öteye *** Benim dilim yüreğimde, yüreğim aşkın elinde Razı olsam, karşı koysam Olan olur bildiğince *** Dar zamanın genişi var Gecelerin sabahı var Sana, bana, ona göre her şeyin bir çaresi var *** Beni yoldan çevirenler aşkıma gülüp geçenler Kendi gönülleriyle sevdaya düştüler *** Beni yoldan çevirenler aşkıma gülüp geçenler Kendi gönülleriyle sevdaya düştüler *** Aşk yolu kapanmaz ki, ruhlar ele geçmez ki Hey *** İbadet susmayan diller aşkına Kırmızı güllerin dostun hatırına Dünya üstündeki kavgamız aşktır Her iki cihanda hakkımız aşktır *** İbadet susmayan diller aşkına Kırmızı güllerin dostun hatırına Dünya üstündeki kavgamız aşktır Her iki cihanda hakkımız haktır *** İbadet susmayan diller aşkına Kırmızı güllerin dostun hatırına Dünya üstündeki kavgamız aşktır Her iki cihanda hakkımız aşktır

Yandım, eridim, bittim, Allah neler yaratmış Gördüm, büyülendim, ah, yenildim Bir çift kara güneş değdi birden gözlerime Sana emanetim, ya Rabbi'm *** Güne, geceye, senelere Kabıma sığamazken duruldum Ne tuhaf içimde arzular Sanki ilk defa âşık oldum *** Senle talan olsun malım, mülküm, her şeyim Sen dile, uğruna hemen canımı veririm Her şey yalan olsun, sen ol benim gerçeğim Sen çiçekleri barıştır, ben suya dönerim *** Senle talan olsun malım, mülküm, her şeyim Sen dile, uğruna hemen canımı veririm Her şey yalan olsun, sen ol benim gerçeğim Sen çiçekleri barıştır, ben suya dönerim *** Herkes yalan oldu senden sonra, herkes masal Ne ararsam buldum, sende var Aşkın ne demek olduğunu şimdi anladım Sensiz ne kadar da aşksızmışım *** Güne, geceye, senelere Kabıma sığamazken duruldum Ne tuhaf içimde arzular Sanki ilk defa âşık oldum *** Senle talan olsun malım, mülküm, her şeyim Sen dile, uğruna hemen canımı veririm Her şey yalan olsun, sen ol benim gerçeğim Sen çiçekleri barıştır, ben suya dönerim *** Senle talan olsun malım, mülküm, her şeyim Sen dile, uğruna hemen canımı veririm Her şey yalan olsun, sen ol benim gerçeğim Sen çiçekleri barıştır, ben suya dönerim *** Senle talan olsun malım, mülküm, her şeyim Sen dile, uğruna hemen canımı veririm Her şey yalan olsun, sen ol benim gerçeğim Sen çiçekleri barıştır, ben suya dönerim *** Senle talan olsun malım, mülküm, her şeyim Sen dile, uğruna hemen canımı veririm Her şey yalan olsun, sen ol benim gerçeğim Sen çiçekleri barıştır, ben suya dönerim