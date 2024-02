Orhan Gencebay

Elimde değil, elimde değil Seni sevmemek benim elimde değil Sevmiyorsan geri ver şu çilekeş gönlümü Yaşamaya alıştım çilelerle her günü Sevmiyorsan geri ver şu çilekeş gönlümü Nasıl olsa dertlerle yaşıyorum her günü Aşkın ecelim olsun Ömrüm bedelin olsun Sevmesen de sevsen de Canın sağ olsun, sağ olsun Aşkın kaderim olsun Yıllar şahidim olsun Sevmesen de sevsen de Senin canın sağ olsun, senin canın sağ olsun Benimle değil, benimle değil Bu can seninle yaşar, benimle değil Vazgeçilmez bir duygu sarmış dört bir yanımı Senden başka kim anlar benim şu feryadımı? Vazgeçilmez bir tutku sarmış dört bir yanımı Senden başka kim duyar şu garip feryadımı? Aşkın ecelim olsun Ömrüm bedelin olsun Sevmesen de sevsen de Canın sağ olsun, sağ olsun Aşkın kaderim olsun Yıllar şahidim olsun Sevmesen de sevsen de Senin canın sağ olsun, senin canın sağ olsun Senin canın sağ olsun