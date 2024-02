Orhan Gencebay

Of, of aman ey Cennet gözlüm sev beni Yavrum cennetine al beni Cennet gözlüm bul beni Yavrum cennetine al beni Bıktım vefasızlardan aman aman Vefalara sar beni Bıktım günah çekmekten aman aman Sevabına sar beni Ey seni yaratana kurban olayım Yâr sana bakan gözler bir ben olayım Cennet cennet gözlüm Benim melek yüzlüm Canım kurban ölümsüzüm Cennet cennet gözlüm Benim doğru sözlüm Kurban olam melek yüzlüm Hayda Of, of aman ey Kimini dert söyletir Yavrum kimini aşk ağlatır Kimini dert söyletir Yavrum kimini aşk ağlatır Bırakma şu feleğe aman aman İnim inim inletir Bırakma şu feleğe aman aman İnim inim inletir Ey seni yaratana kurban olayım Yâr sana bakan gözler bir ben olayım Cennet cennet gözlüm Benim melek yüzlüm Canım kurban ölümsüzüm Cennet cennet gözlüm Benim doğru sözlüm Kurban olam melek yüzlüm Hayda