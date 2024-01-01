Gel Şarkı Sözleri
Orhan Gencebay Gel şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Gel şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gel sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Of, of aman ey
Cennet gözlüm sev beni
Yavrum cennetine al beni
Cennet gözlüm bul beni
Yavrum cennetine al beni
Bıktım vefasızlardan aman aman
Vefalara sar beni
Bıktım günah çekmekten aman aman
Sevabına sar beni
Ey seni yaratana kurban olayım
Yâr sana bakan gözler bir ben olayım
Cennet cennet gözlüm
Benim melek yüzlüm
Canım kurban ölümsüzüm
Cennet cennet gözlüm
Benim doğru sözlüm
Kurban olam melek yüzlüm
Hayda
Of, of aman ey
Kimini dert söyletir
Yavrum kimini aşk ağlatır
Kimini dert söyletir
Yavrum kimini aşk ağlatır
Bırakma şu feleğe aman aman
İnim inim inletir
Bırakma şu feleğe aman aman
İnim inim inletir
Ey seni yaratana kurban olayım
Yâr sana bakan gözler bir ben olayım
Cennet cennet gözlüm
Benim melek yüzlüm
Canım kurban ölümsüzüm
Cennet cennet gözlüm
Benim doğru sözlüm
Kurban olam melek yüzlüm
Hayda
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Delidir aşk delidir
İçindeki serseridir aşk
Başın erer göğe, aklın bulutlanır
***
İyidir aşk iyidir
Eski bayram yeridir aşk
İçindeki sönük hisler umutlanır
***
Acıdır aşk acıdır
Ruhundaki sancıdır aşk
Geçesi yok, reçetesi yok
***
Gecedir aşk gecedir
Ah diye bir hecedir aşk
Sencesi yok, bencesi yok
***
Sorudur aşk sorudur
Hem yanlış hem doğrudur aşk
Başı güzel sonu belli fiyaskodur
***
Gibidir aşk gibidir
Gerçek değil gibidir aşk
Trajikomik biraz epik tiyatrodur
***
Acıdır aşk acıdır
Ruhundaki sancıdır aşk
Geçesi yok, reçetesi yok
***
Gecedir aşk gecedir
Ah diye bir hecedir aşk
Sencesi yok, bencesi yok
***
Acıdır aşk acıdır
Ruhundaki sancıdır aşk
Geçesi yok, reçetesi yok
***
Gecedir aşk gecedir
Ah diye bir hecedir aşk
Sencesi yok, bencesi yok