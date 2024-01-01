Orhan Gencebay

Bırak dedim, bırak felek Sevenlerin yakasını Duymadın mı bunca yıldır Aşkımızın duasını *** Sen mi dedin sevgiliye Böyle zalim olmasını Nasıl taktın boynumuza Bu felaket halkasını *** Her gönlün bir köşesinde Yaralanmış bir yer vardır Benim gibi çilekeşin Yaşaması ıstıraptır *** Nice ümitlerle bakarken yarına Şimdi biz de düştük kader tuzağına Bize mutluluğu vadeden ümitler Şimdi terk ettiler bizi birer birer *** Ağla ömrüm, ağla gözüm Ne kadere, ne sana geçmedi sözüm Ben çekemem bunca kahrı gönlüm *** Ben sabahsız gecelerin Kucağında bir çilekeş Sen ümitler ülkesinin Karanlığında bir güneş *** Artık güneş doğsa, doğmasa ne olur Artık kader gülse, gülmese ne olur Ben şimdi bir aşkın ümit kurbanıyım Gönül parça parça yaşamak zor olur *** Ağla ömrüm, ağla gözüm Ne kadere, ne sana geçmedi sözüm Ben çekemem bunca kahrı gönlüm