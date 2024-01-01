Çilekeş -eski Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Çilekeş -eski
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Bırak dedim, bırak felek
Sevenlerin yakasını
Duymadın mı bunca yıldır
Aşkımızın duasını
***
Sen mi dedin sevgiliye
Böyle zalim olmasını
Nasıl taktın boynumuza
Bu felaket halkasını
***
Her gönlün bir köşesinde
Yaralanmış bir yer vardır
Benim gibi çilekeşin
Yaşaması ıstıraptır
***
Nice ümitlerle bakarken yarına
Şimdi biz de düştük kader tuzağına
Bize mutluluğu vadeden ümitler
Şimdi terk ettiler bizi birer birer
***
Ağla ömrüm, ağla gözüm
Ne kadere, ne sana geçmedi sözüm
Ben çekemem bunca kahrı gönlüm
***
Ben sabahsız gecelerin
Kucağında bir çilekeş
Sen ümitler ülkesinin
Karanlığında bir güneş
***
Artık güneş doğsa, doğmasa ne olur
Artık kader gülse, gülmese ne olur
Ben şimdi bir aşkın ümit kurbanıyım
Gönül parça parça yaşamak zor olur
***
Ağla ömrüm, ağla gözüm
Ne kadere, ne sana geçmedi sözüm
Ben çekemem bunca kahrı gönlüm