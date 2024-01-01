Çoban Kızı Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Çoban Kızı
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Tayfuna tutuldum aşk deryasında
Yönümü yitirdim, yüzer dururum
Sahile vurduğum dertler adasından
Dolmayan çilemi yazar dururum
***
Sezince boyundan büyük nazını
Prenses sanmıştım çoban kızını
Armağan ettiği çam sakızını
Ya sabır taşında ezer dururum
***
İltifat eylesem, "Sus" der, istemez
Şiirler söylesem, "Kes" der, istemez
İsyankar olurum ister istemez
Canımdan usanır, bezer dururum
***
Aklında iki gün birini tutmaz
Deli etmek için beni unutmaz
Bugünkü adresi yarını tutmaz
Mahalle mahalle gezer dururum of
Aman, of of, of-of, of, of-of
***
Her gece teklifsiz rüyama girer
Uykumu bölmenin zevkine erer
Önüme bir yığın bilmece serer
Ağlaya ağlaya çözer dururum
***
Bir zaman baş tacı ettiği bendim
Nereye layıktım, nereye kondum
Kapıya atılmış paspasa döndüm
Çiğneyip geçtikçe tozar dururum of
Aman, of of, of-of, of, of, of