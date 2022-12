Orhan Gencebay

Tayfuna tutuldum aşk deryasında Yönümü yitirdim, yüzer dururum Sahile vurduğum dertler adasından Dolmayan çilemi yazar dururum *** Sezince boyundan büyük nazını Prenses sanmıştım çoban kızını Armağan ettiği çam sakızını Ya sabır taşında ezer dururum *** İltifat eylesem, "Sus" der, istemez Şiirler söylesem, "Kes" der, istemez İsyankar olurum ister istemez Canımdan usanır, bezer dururum *** Aklında iki gün birini tutmaz Deli etmek için beni unutmaz Bugünkü adresi yarını tutmaz Mahalle mahalle gezer dururum of Aman, of of, of-of, of, of-of *** Her gece teklifsiz rüyama girer Uykumu bölmenin zevkine erer Önüme bir yığın bilmece serer Ağlaya ağlaya çözer dururum *** Bir zaman baş tacı ettiği bendim Nereye layıktım, nereye kondum Kapıya atılmış paspasa döndüm Çiğneyip geçtikçe tozar dururum of Aman, of of, of-of, of, of, of