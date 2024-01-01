Daha Ne Olsun Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Daha Ne Olsun
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En güzel aşk senin (daha ne olsun)
En güzel yâr senin (daha ne olsun)
En güzel aşk senin (daha ne olsun)
En güzel yâr senin (daha ne olsun)
Olursa olsun böylesi olsun
Olursa olsun böylesi olsun
Al beni sinene (daha ne olsun)
İnsafa gel artık (daha ne olsun)
Aman, aman, aman
Bu ne güzel tatlı bela
Bu ne güzel tatlı bela
Neleri ettim feda, neleri ettirdi feda
En güzel aşk senin (daha ne olsun)
En güzel yâr senin (daha ne olsun)
En güzel dil senin (daha ne olsun)
En güzel söz senin (daha ne olsun)
Başım ağrısa sebebi sensin
Gözüm seyirse tek sen nedensin
Başım ağrısa sebebi sensin
Gözüm seyirse tek sen nedensin
Neşede sensin hüzünde sensin
İçkide sensin şişede sensin
Her şeyim sensin (daha ne olsun)
Sevdiğim sensin (daha ne olsun)
Aman, aman, aman
Bu zamanda böyle sevda
Bu devirde böyle sevda
Bu ne güzel tatlı bela
Bu ne güzel bir bela
En güzel aşk senin (daha ne olsun)
En güzel yâr senin (daha ne olsun)
En güzel dil senin (daha ne olsun)
En güzel söz senin (daha ne olsun)