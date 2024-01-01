Orhan Gencebay

En güzel aşk senin (daha ne olsun) En güzel yâr senin (daha ne olsun) En güzel aşk senin (daha ne olsun) En güzel yâr senin (daha ne olsun) Olursa olsun böylesi olsun Olursa olsun böylesi olsun Al beni sinene (daha ne olsun) İnsafa gel artık (daha ne olsun) Aman, aman, aman Bu ne güzel tatlı bela Bu ne güzel tatlı bela Neleri ettim feda, neleri ettirdi feda En güzel aşk senin (daha ne olsun) En güzel yâr senin (daha ne olsun) En güzel dil senin (daha ne olsun) En güzel söz senin (daha ne olsun) Başım ağrısa sebebi sensin Gözüm seyirse tek sen nedensin Başım ağrısa sebebi sensin Gözüm seyirse tek sen nedensin Neşede sensin hüzünde sensin İçkide sensin şişede sensin Her şeyim sensin (daha ne olsun) Sevdiğim sensin (daha ne olsun) Aman, aman, aman Bu zamanda böyle sevda Bu devirde böyle sevda Bu ne güzel tatlı bela Bu ne güzel bir bela En güzel aşk senin (daha ne olsun) En güzel yâr senin (daha ne olsun) En güzel dil senin (daha ne olsun) En güzel söz senin (daha ne olsun)