Değişmem Gerek Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Değişmem Gerek
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Değişmem gerek şu düzenimi
Ümitler benim, bu gönül benim
İçten hançerle beni böleni
Yok etmem gerek gerek, bu hayat benim
İçten hançerle beni böleni
Yok etmem gerek gerek, bu hayat benim
***
Belki biz bu yolun ta en sonundayız
Belki de dertlerin en başındayız
Ayrılmak mı zor, birleşmek mi zor?
Belki de bir çıkmazın ortasındayız
Belki de bir yanlışın inadındayız
***
Ner'de o yürek benle dolacak?
Ner'de o duygu beni asacak?
Ner'de o sevda, vefa örneği?
İnsanca sevip bana saygı duyacak
Hani o sevgili vefa örneği?
İnsanca sevip aşka bağlı kalacak
***
Belki biz bu yolun ta en sonundayız
Belki de dertlerin en başındayız
Anlaşmak mı zor, ayrılmak mı zor?
Belki de bir çıkmazın ortasındayız
Belki de bir yanlışın inadındayız