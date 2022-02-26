Orhan Gencebay

Değişmem gerek şu düzenimi Ümitler benim, bu gönül benim İçten hançerle beni böleni Yok etmem gerek gerek, bu hayat benim İçten hançerle beni böleni Yok etmem gerek gerek, bu hayat benim *** Belki biz bu yolun ta en sonundayız Belki de dertlerin en başındayız Ayrılmak mı zor, birleşmek mi zor? Belki de bir çıkmazın ortasındayız Belki de bir yanlışın inadındayız *** Ner'de o yürek benle dolacak? Ner'de o duygu beni asacak? Ner'de o sevda, vefa örneği? İnsanca sevip bana saygı duyacak Hani o sevgili vefa örneği? İnsanca sevip aşka bağlı kalacak *** Belki biz bu yolun ta en sonundayız Belki de dertlerin en başındayız Anlaşmak mı zor, ayrılmak mı zor? Belki de bir çıkmazın ortasındayız Belki de bir yanlışın inadındayız