Orhan Gencebay

Değişmem Seni Değişmem gerek şu düzenimi Ümitler benim bu gönül benim İçten hançerle beni bölmeni Yok etmem gerek bu hayat benim ** Belki biz bu yolun ta en sonundayız Belki de dertlerin en başındayız Ayrılmak mi zor birleşmek mi zor Belki de bir çıkmazın ortasındayız ** Belki de bir yanlışın inadındayız ** Nerde o yürek benle dolacak Nerde o duygu beni asacak Nerde o sevda vefa örneği İnsanca sevip bana saygı duyacak Hani o sevgili vefa örneği İnsanca sevip aşka bağlı kalacak

Bahçevan Ben susuz bir çiçek, sen bahçevansın Gönül susuzluğa nasıl dayansın? Üzme beni, kırma beni Aşk susuz bi' oyun, yorma beni *** Seni sabrıma taş, dertlerime baş ettim Seni sabrıma taş, dertlerime baş ettim Yağmur gibi gözyaşlarım Benden öte duygularım aman of, of *** Al bir demet güneş çiçek gibi olsun Dök denizleri bana aşkım şifa bulsun Susuz bir çiçekte hayat mı bulursun? Kahrolursun *** İstersen rastlarsın bana her yerde Bul beni girmeden şu başım derde Öyle zor ki, öyle dert ki Sen başka ben başka ayrı yerde *** Seni sabrıma taş, dertlerime baş ettim Seni sabrıma taş, dertlerime baş ettim Yağmur gibi gözyaşlarım Benden öte duygularım aman of, of *** Al bir demet güneş çiçek gibi olsun Dök denizleri bana aşkım şifa bulsun Susuz bir çiçekte hayat mı bulursun? Kahrolursun

Ya Evde Yoksan Aşkınla ne garip hallere düştüm Her şeyim tamam da bir sendin noksan Yağmur yaş demeden yollara düştüm İçim ürperiyor, ya evde yoksan *** Ya yolu kaybettim, ya ben kayboldum Ne olur bir yerden karşıma çıksan Tepeden tırnağa sırılsıklam oldum İçim ürperiyor, ya evde yoksan *** Aşkınla ne garip hallere düştüm Her şeyim tamam da, bir sendin noksan Yağmur yaş demeden yollara düştüm İçim ürperiyor, ya evde yoksan *** Elbisem gündelik, pabucum delik Haberin olsa da sobayı yaksan Yağmur iliğime geçti üstelik İçim ürperiyor, ya evde yoksan *** Sarhoşsan kapını çaldığım anda Saç baş darmadağın, açık saçıksan Bir de ufak rakı varsa masanda İçim ürperiyor, ya evde yoksan *** Sabahlara kadar içsek, sevişsek Ne ben işe gitsem, ne sen ayılsan Derin bir uykunun dibine düşsek İçim ürperiyor, ya evde yoksan İçim ürperiyor, ya evde yoksan *** Ne kadar üşüdüm, nasıl acıktım İlk önce sıcacık banyoya soksan Sanırsın şu anda denizden çıktım, of İçim ürperiyor, ya evde yoksan İçim ürperiyor, ya evde yoksan *** Yanlış mı aklımda kalmış acaba? Muhabbet sokağı, numara 90 Boşa mı gidecek bu kadar çaba? İçim ürperiyor, ya evde yoksan *** Ya yolu kaybettim, ya ben kayboldum Ne olur bir yerden karşıma çıksan Tepeden tırnağa sırılsıklam oldum İçim ürperiyor, ya evde yoksan *** Ya evde yoksan Ya evde yoksan Ya evde yoksan Ya evde yoksan Ya evde yoksan

Seni Arıyorum Bugün bir gariplik var ki üstümde seni arıyorum İnsan insana muhtaç bende sevgine sensiz yaşıyorum Unutmadım unutamam seninle kahredip giden sevgimizi Bugün öyle garip öyle mahzunum ki sana ağlıyorum *** Neredesin şimdi nerede? Her birimiz başka yerde Her şey senle başlar biter Hem dündesin hem bugünde *** Neredesin şimdi nerede? Her birimiz başka yerde Her şey senle başlar biter Hem dündesin hem bugünde *** Geceler gündüzden daha acımasız dayanamıyorum Senin yokluğunu şu garip gönlüme anlatamıyorum Karıştırdım gerçekleri hayalleri nefretleri sevgileri Seninle bu aşkı yaşadığımıza inanamıyorum *** Neredesin şimdi nerede? Her birimiz başka yerde Her şey senle başlar biter Hem dündesin hem bugünde *** Neredesin şimdi nerede? Her birimiz başka yerde Her şey senle başlar biter Hem dündesin hem bugünde *** Hem dündesin hem bugünde Hem dündesin hem bugünde

Nazar Değmez Allah korusun seni kötü gözlerden Allah korusun kem gözlerden Kıskanıp dil uzatan acı sözlerden Kıskanıp dil uzatan acı sözlerden Herkesin gözü senin üstünde yavrum Herkesin gözü sende yavrum Nazar değmez inşallah kalan izlerden Nazar değmez inşallah kalan izlerden Seni çok seviyorum Seni çok seviyorum "Benim ol", diyorum "Benim ol", diyorum İnşallah nazar değmez (Nazar değmez, nazar değmez) Benden hiç zarar gelmez İnşallah nazar değmez (Nazar değmez, nazar değmez) Benden hiç zarar gelmez Kaybolan zaman ise geri gelmez Beklerim seni ömrüm sonuna kadar Beklerim seni sonuna kadar Beklerim bir gün benim olana kadar Beklerim bir gün benim olana kadar Zorla güzellik olmaz bilirim yavrum Zorla güzellik olmaz yavrum Beklerim gönlün beni bulana kadar Beklerim gönlün beni bulana kadar Seni çok seviyorum Seni çok seviyorum "Benim ol", diyorum "Benim ol", diyorum İnşallah nazar değmez (Nazar değmez, nazar değmez) Benden hiç zarar gelmez İnşallah nazar değmez (Nazar değmez, nazar değmez) Benden hiç zarar gelmez Kaybolan zaman ise geri gelmez

Uyu Ey Güzel Uyu ey gönlüm uyu Hasretlerin yanında Uyu ey bahtım uyu Karanlığın koynunda Bunca yıldır yaşıyorsun Dertten başka ne gördün Her sevgili uğruna Günde bin defa öldüm Bunca yıldır yaşıyorsun Ne verdin ne istersin Uyan artık uyan gönlüm Her çileyi sen çektin Yarınlar bugündedir Fark etmedin mi hala Sen yine uyuyorsun Dertlerle doya doya Gerçekler bugündedir Fark etmedin mi hala Sen yine uyuyorsun Dertleri saya saya Sabret gönlüm sabret Sabrın sonu alamet Diye diye belki de Kopar bir gün kıyamet Her gelen gençliğimden Bir şey çaldı götürdü Uyan da bak nicelerin Beli böyle büküldü Her şeyin bir kararı var Fazlası var azı var Uyan artık deli gönlüm Cana gelmeden zarar

Hep Böyle Kal Bugün çok güzelsin, bugün bir başkasın Dilerim tanrımdan hep böyle kal Bugün gülmenin de bugün sevmenin de Bambaşka bir anlamı var *** Dünyam ellerinde, dünyam gözlerinde Bizde yaşanmamış arzular var Bırak yaşayalım, bırak zevk alalım Nasılsa oldu olanlar *** Yaşamak hem de seninle Gör de bak her şey bizimle Gelecek günlerimizin Ortağı ol benimle *** Senin mi? O kor gibi yanan dudaklar Senin mi? O pespembe mahcup yanaklar Senin mi? Aşka davet eden çılgın bakışlar Sevgilim yoksa benim mi? *** Diller seni söyler, düşler senle dolu İsterim ki yalnız benimle kal Sende dayanılmaz sözler Anlatılmaz tarifsiz bir duygu hâli var *** Rabb'in bildiğini senden saklayamam Dilediğin ne varsa bende var Bırak tat alalım, bırak yaşayalım Nasılsa oldu olanlar *** Yaşamak hem de seninle Gör de bak her şey bizimle Gelecek günlerimizin Ortağı ol benimle *** Senin mi? O kor gibi yanan dudaklar Senin mi? O pespembe mahcup yanaklar Senin mi? Aşka davet eden çılgın bakışlar Sevgilim yoksa benim mi?