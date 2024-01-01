Orhan Gencebay

Demedimmi Demedim mi yıkmak kolay Yapmak zor demedim mi Demedim mi gönül bir dağ Çıkmak zor demedim mi *** Acıları biz yarattık demedim mi Kolayları zor eyledik demedim mi *** Hani bizdik merkezi Koskoca şu dünyanın Basalım mı üstüne Bu kadar hatıranın *** Demedim mi bize zarar Bizden gelir demedim mi Demedim mi benden gizli Bir şey yapma demedim mi *** Yıldız gibi kayma gökten ayrılma Yağmur yağmur yağma gözden ayrılma *** Demedim mi döneceksin Yine bana demedim mi Seni ancak ben anlarım Ben bilirim demedim mi *** Demedim mi bize zarar Bizden gelir demedim mi Demedim mi benden gizli Bir şey yapma demedim mi *** Yıldız gibi kayma gökten kaybolma Yağmur yağmur yağma gözden ayrılma

Aklım Takıldı Dün gece hep seni seni düşündüm Söylediklerine aklım takıldı Uykumda bir sağa bir sola döndüm Alaycı gülüşe aklım takıldı *** Yüzünde şüpheli bir anlam vardı Bana ne dediysen sanki yalandı İçimi tarifsiz bir korku sardı Aşkımı düşündüm aklım takıldı *** Açık konuş benle doğruyu söyle Nedir bu tavırlar bu gidiş böyle Bir yanlışlık yaptım demedin amma Şeytana uydun mu aklım takıldı *** Bir yanlışlık yaptım demedin amma Şeytana uydun mu aklım takıldı Şeytana uydun mu aklım takıldı *** Aklım takıldı fikrim takıldı Yeşil gözlerine aklım takıldı *** Sevdim diyorsun gerçek mi bilmem Söz veriyorsun bunla yetinmem Geleceğe dönük hayallerimize Durun biraz dedim aklım takıldı *** Beni sevmeye mecbur değilsin Sen bir gerçeksin yalan değilsin Belki bir aşkla kalan değilsin Gururum coştu aklım takıldı *** Belki sana göre eski kafayım Bir aşkla yetinen anlayıştayım Belki isteyip de yapamadığın Zorluklardayım aklım takıldı *** Belki isteyip de yapamadığın Zorluklardayım aklım takıldı Anlat bana seni aklım takıldı *** Aklım takıldı fikrim takıldı Yeşil gözlerine aklım takıldı Aklım takıldı fikrim takıldı Yeşil gözlerine aklım takıldı

Al Hançeri Al hançeri vur bağrıma canım senindir Varlığıma karar vermek senin emrindir *** İsterim ki ömrüm sonu seninle olsun İsterim ki yaşat beni sevip sevindir *** Bazen bana öyle yakın öyle cansın ki Ben bedenim sense ruhum öyle bensin ki *** Dokun bana sarıl bana hep öylece kal sevilmenin böylesine kim ne desin ki *** Canım benim ömrüm benim kim ne desin ki *** İsterim ki yaşat beni sevip sevindir Varlığıma karar vermek senin emrindir.

Ayrılık Nikahı Seni bilmem ama ben kararlıyım Şu garip sevdadan cayalım gitsin Bu aşkta senden çok ben zararlıyım Bir kumar oynadık diyelim gitsin *** İçimde bir his var, benden pes diyor Olmayan duadan ümit kes diyor Madem ki bahtımız böyle istiyor Kaderin emrine uyalım gitsin *** Seninle burcumuz tutsaydı keşke Arslanlar bir başka, yengeçler başka Yarını olmayan hayırsız aşka Ayrılık nikahı kıyalım gitsin *** Seninle burcumuz tutsaydı keşke Arslanlar bir başka, yengeçler başka Yarını olmayan hayırsız aşka Ayrılık nikahı kıyalım gitsin *** Kıyalım gitsin, kıyalım gitsin Ayrılık nikahı kıyalım gitsin Uyalım gitsin, uyalım gitsin Kaderin emrine uyalım gitsin *** Farzet ki, bir rüya gördük ikimiz Gerçekte bu hissi taşımadık biz Böyle bir masalı yaşamadık biz Bir varmış bir yokmuş sayalım gitsin *** Marifet feleğin elinden çıkmış Dünyada başka bir terzisi yokmuş Keremi Aslı'yı narına yakmış Ateşten gömleği giyelim gitsin *** Seninle burcumuz tutsaydı keşke Arslanlar bir başka, yengeç bir başka Yarını olmayan hayırsız aşka Ayrılık nikahı kıyalım gitsin *** Tiryaki gönlümden olmasın kuşkun Tek sana müptela tek sana düşkün Ardından bir ağıt yakalım aşkın Adını elveda koyalım gitsin *** Cayalım gitsin, cayalım gitsin Bir kumar oynadık diyelim gitsin Kıyalım gitsin, kıyalım gitsin Ayrılık nikahı kıyalım gitsin

Bir Özürle Dil Aşınmaz Bir özürle dil aşınmaz Seven kalp ile oynanmaz İnsanım ben, taş değilim Can çıkmasa, huy da çıkmaz *** Bir özürle dil aşınmaz Seven kalp ile oynanmaz İnsanım ben, taş değilim Can çıkmasa, huy da çıkmaz *** Her yerde bir mucize var Bakıp bakıp görmedin mi? Sevgi dolu her tarafta Sen ömrünce sevmedin mi? *** Girmedin mi, girmedin mi? Sen bir gönle girmedin mi? Girmedin mi, girmedin mi? Sen bir gönle girmedin mi? *** Her sevenden aşık olmaz Gönül var ki aşka doymaz Kimi sever anlaşılmaz Sen birini seçmedin mi? *** Her sevenden aşık olmaz Gönül var ki aşka doymaz Kimi sever anlaşılmaz Sen birini seçmedin mi? *** Herkes olmuş kalp hırsızı Gönüllerde ince sizi Hayırlısı, hayırsızı Hiç kimseyi sevmedin mi? *** Girmedin mi, girmedin mi? Sen bir gönle girmedin mi? Girmedin mi, girmedin mi? Sen bir gönle girmedin mi?

En Nihayet İnsansın Üzülsem de, kahretsen de En nihayet bir insansın Üzülsem de, kahretsen de En nihayet bir insansın Göz göz olsa yaraların Bir çare bulup saransın Parça parça olsan bile Yaralarını saransın Söz mü kaldı söylenecek? Yâr mı kaldı sevilecek? Söz mü kaldı söylenecek? Yâr mı kaldı sevilecek? Bundan böyle aşkın adı Masallarda bilinecek Bundan böyle aşkın adı Masallarda bilinecek Belki de ben son Mecnun'um Belki de sen son Leyla'sın Zalim aşklar tarihine En büyük imza atansın Uzun ince yola çıktım Düşe kalka yürüyorum Uzun ince yola çıktım Düşe kalka yürüyorum Yaşamanın bedelini Çok pahalı ödüyorum Yaşamanın bedelini Çok pahalı ödüyorum Sevgi dolu bir gönlüm var Sevilmeyi bilmiyorum Sevgi dolu bir gönlüm var Sevilmeyi bilmiyorum Bana paylaş, sev dediler Paylaşanı bekliyorum Bana paylaş, sev dediler Paylaşanı bekliyorum Belki de ben son Mecnun'um Belki de sen son Leyla'sın Zalim aşklar tarihine En büyük imza atansın

Gönül Dağı Övünmeyin bölük bölük sıralı dağlar Sizden büyük aşılmayan gönül dağı var *** Söz gümüşse sükut altın ne diyeyim ben aman Yüreğimde aşkın sitem yaraları var Söz gümüşse sükut altın ne yapayım ben Aman Yüreğimde aşkın sitem yaraları var *** Yol vermiyor gönül dağı geçit vermiyor Ahirette verilecek hesapları var Dağdan yüce yarin gönlü dağlardan yüce Yüreğimde umutsuzluk acıları var *** Aramıza kim koydu ki bu engelleri Sen bilmezdin can alıcı acı sözleri Aramıza kim koydu ki bu engelleri Sen bilmezdin öldürücü kötü sözleri *** Gözün toktu gönlün toktu umudun çoktu aman Seni bana haram eden birileri var Gözün toktu gönlün toktu umudun çoktu aman Bizi bize haram eden birileri var *** Yol vermiyor gönül dağı geçit vermiyor Ahirette verilecek hesapları var Dağdan yüce yarin gönlü dağlardan yüce Yüreğimde umutsuzluk acıları var

Gönülden Gönüle İlk görüşte başlar kalplerde telaş Çok erken kıyılır gönül nikahı Sevgiyi yudumlar, göz yavaş yavaş Bakarken kıyılır gönül nikahı Sevgiyi yudumlar, göz yavaş yavaş Bakarken kıyılır gönül nikahı *** Beklenen karşına çıkar bir sabah Belki yeşil gözlü, belki simsiyah Daha ilk görüşte yürekten bir ah Çekerken kıyılır gönül nikahı *** Neler uydurursun gör daha neler Nice mazeretler, ne bahaneler Kederli gözlerden billur taneler Dökerken kıyılır gönül nikahı *** Alnında sevecek yazdıktan sonra Eninde sonunda senindir sıra Bir vesile olur kibrit, sigara Yakarken kıyılır gönül nikahı Bir vesile olur kibrit, sigara Yakarken kıyılır gönül nikahı *** Düşürür sevdaya yaşı 13'ü Tanımaz günahı, kanunu suçu Gururun belini, sevginin gücü Bükerken kıyılır gönül nikahı *** Neler uydurursun gör daha neler Nice mazeretler, ne bahaneler Kederli gözlerden billur taneler Dökerken kıyılır gönül nikahı *** Dökerken kıyılır gönül nikahı