Orhan Gencebay

Bir özürle dil aşınmaz Seven kalp ile oynanmaz İnsanım ben, taş değilim Can çıkmasa, huy da çıkmaz *** Bir özürle dil aşınmaz Seven kalp ile oynanmaz İnsanım ben, taş değilim Can çıkmasa, huy da çıkmaz *** Her yerde bir mucize var Bakıp bakıp görmedin mi? Sevgi dolu her tarafta Sen ömrünce sevmedin mi? *** Girmedin mi, girmedin mi? Sen bir gönle girmedin mi? Girmedin mi, girmedin mi? Sen bir gönle girmedin mi? *** Her sevenden aşık olmaz Gönül var ki aşka doymaz Kimi sever anlaşılmaz Sen birini seçmedin mi? *** Her sevenden aşık olmaz Gönül var ki aşka doymaz Kimi sever anlaşılmaz Sen birini seçmedin mi? *** Herkes olmuş kalp hırsızı Gönüllerde ince sizi Hayırlısı, hayırsızı Hiç kimseyi sevmedin mi? *** Girmedin mi, girmedin mi? Sen bir gönle girmedin mi? Girmedin mi, girmedin mi? Sen bir gönle girmedin mi?

Tayfuna tutuldum aşk deryasında Yönümü yitirdim, yüzer dururum Sahile vurduğum dertler adasından Dolmayan çilemi yazar dururum *** Sezince boyundan büyük nazını Prenses sanmıştım çoban kızını Armağan ettiği çam sakızını Ya sabır taşında ezer dururum *** İltifat eylesem, "Sus" der, istemez Şiirler söylesem, "Kes" der, istemez İsyankar olurum ister istemez Canımdan usanır, bezer dururum *** Aklında iki gün birini tutmaz Deli etmek için beni unutmaz Bugünkü adresi yarını tutmaz Mahalle mahalle gezer dururum of Aman, of of, of-of, of, of-of *** Her gece teklifsiz rüyama girer Uykumu bölmenin zevkine erer Önüme bir yığın bilmece serer Ağlaya ağlaya çözer dururum *** Bir zaman baş tacı ettiği bendim Nereye layıktım, nereye kondum Kapıya atılmış paspasa döndüm Çiğneyip geçtikçe tozar dururum of Aman, of of, of-of, of, of, of