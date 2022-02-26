Orhan Gencebay

Dertler Benim Olsun Bir zamanlar benim sevgilimdin Yanımdayken bile hasretimdin Şimdi başka bir aşk buldun Mutluluk senin olsun Dertler benim, çile benim Hayat senin, senin olsun *** Ben daha ne çile Dertlere yolcuyum Ben alnına dert yazılan Kader mahkûmuyum *** Fark etmez yaşamam Sen mesut ol yeter Dertler bana gönül vermiş Ben aşk sarhoşuyum *** Dilerim her arzun gerçek olsun Hayat bu, şansın hep açık olsun Dertler benim, çile benim Hayat senin, senin olsun Hatıralar, hasret benim Ömrüm senin, senin olsun *** Bir gün daha geçti yine sensiz Aşkım ağlıyor bak sessiz sessiz Çare bensiz, ben çaresiz Ümidim senin olsun Sana gelen dertler benim Mutluluk senin olsun *** İsterdim ömrümüz Geçseydi beraber İster miydim ayrılığı? Gülseydi şu kader *** Ben çile, dert dolu Sen ümitler yolu Şimdi sensiz, bak seninle Geçiyor mevsimler *** Bir zamanlar benim sevgilimdin Yanımdayken bile hasretimdin Şimdi başka bir aşk buldun Mutluluk senin olsun Dertler benim, hasret benim Ömrüm senin, senin olsun

Aşk Kazanacak Güzelliğinin zoruyla oldu olacak ne varsa Elindeki kalbim aşkına beni unutma Seninle çatıldı kaşlarım sensizlik yüreğimin ağrısı Ruhumu sonra da bağışlarım al utandırma *** Delin oldum al beni de aklım gibi hadi Çocuk oldum al beni uyut koynunda Seninim ben her kazan, belan benim olacak Biliyorum her zaman inan aşk kazanacak *** Dudaklarının tadında gülüşlerinin balında Dilimdeki şarkıdır adın herkes farkında Bu aşka sahip çıkan benim Yalnızca senin için köleyim Arzular en yeni yaşım canım canım *** Delin oldum al beni de aklım gibi hadi Çocuk oldum al beni uyut koynunda Seninim ben her kazan, belan benim olacak Biliyorum her zaman inan aşk kazanacak *** Elin oldum al Seninim ben her kazan, belan benim olacak Biliyorum her zaman inan aşk kazanacak

Sevmeyeceğim Ortak derdim bitmedi çilem hala dolmadı Nerde hata yaptım ben anlayamadım Yalan yanlışı geçti herkesten yedim darbeyi Aşk beni azat etmedi kurtulamadım Hep kanan ben oldum hiç kandıramadım Düşenin dostu yokmuş bende anladım *** Sevgilim yeminliyim sana ben tövbeliyim Deli gibi istesen de sevmeyeceğim Aşkına inanmıştım sana çok bağlanmıştım Ağzınla kuş tutsan da gelmeyeceğim *** Sende bir gün seversin sözün geçmez kendine Dolduramazsın boşluğu büyür teninde Beklersin bin bir ümitle gururunu dinlemezsin Kendini harap edersin aşk diye diye El oğludur kandırır yaşlı gözlerle Göz yaşlarını silmez sel olsa bile