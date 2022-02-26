Dilenci Şarkı Sözleri
Orhan Gencebay Dilenci şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Dilenci şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dilenci sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Sevmek çok zormuş
Sevmemek çok zor
Sevilmemek çok zor
Sevdim ama sevildim mi, bilemiyorum
***
Ağlamak çok zor
Ağlamamak çok zor
Ağlayamamak çok zor
Her gün seni kaderimden dileniyorum
***
Bir dilenciyim senden aşkı dilenen
Her fırsatta hor görülüp, belki gülüp alay edilen
Bir dilenciyim geleceğini bilmeyen
Senden ne para ne de pul, ne de acımanı bekleyen
***
Kırdım kırılmayan gururumu
Ve o çok değer verdiğim onurumu serdim yollarına
Ömür boyu beslediğim, büyüttüğüm yaşatan umudumu bekliyorum her gün
Seni görmek için ve çizmem için kaderimin yolunu, yolunu
***
Beklemek çok zor
Sabretmek çok zor
Bekletilmek çok zor
Ömrümün her köşesinde seni bekliyorum
***
Beklemek zormuş
Beklememek çok zor
Bekletilmek çok zor
Ömrümün her köşesinde seni bekliyorum
***
Aşk olmasaydı böylesine yanmazdım
Senden bir melek yaratıp secde edip kalmazdım
Ben ne dilenci, ne de bir gurursuzum
Çok sevdiğim için böyle aşık böyle mutsuzum
***
Kırdım kırılmayan gururumu
Ve o çok değer verdiğim onurumu serdim yollarına
Ömür boyu beslediğim, büyüttüğüm yaşatan umudumu bekliyorum her gün
Seni görmek için ve çizmem için kaderimin yolunu, yolunu (yolunu)