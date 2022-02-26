Orhan Gencebay

Sevmek çok zormuş Sevmemek çok zor Sevilmemek çok zor Sevdim ama sevildim mi, bilemiyorum *** Ağlamak çok zor Ağlamamak çok zor Ağlayamamak çok zor Her gün seni kaderimden dileniyorum *** Bir dilenciyim senden aşkı dilenen Her fırsatta hor görülüp, belki gülüp alay edilen Bir dilenciyim geleceğini bilmeyen Senden ne para ne de pul, ne de acımanı bekleyen *** Kırdım kırılmayan gururumu Ve o çok değer verdiğim onurumu serdim yollarına Ömür boyu beslediğim, büyüttüğüm yaşatan umudumu bekliyorum her gün Seni görmek için ve çizmem için kaderimin yolunu, yolunu *** Beklemek çok zor Sabretmek çok zor Bekletilmek çok zor Ömrümün her köşesinde seni bekliyorum *** Beklemek zormuş Beklememek çok zor Bekletilmek çok zor Ömrümün her köşesinde seni bekliyorum *** Aşk olmasaydı böylesine yanmazdım Senden bir melek yaratıp secde edip kalmazdım Ben ne dilenci, ne de bir gurursuzum Çok sevdiğim için böyle aşık böyle mutsuzum *** Kırdım kırılmayan gururumu Ve o çok değer verdiğim onurumu serdim yollarına Ömür boyu beslediğim, büyüttüğüm yaşatan umudumu bekliyorum her gün Seni görmek için ve çizmem için kaderimin yolunu, yolunu (yolunu)