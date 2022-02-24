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7/24 Dinle Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

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01

Batsın Bu Dünya/ Remix

02

Zulüm

03

Sevmek Ne Güzel

04

Hatasız Kul Olmaz

05

Sev Dedi Gözlerim

... KAPAT
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Albümler

Yürekten Olsun Orhan Gencebay

Cevap Ver Orhan Gencebay

Kiralık Dünya Orhan Gencebay

Gönül Dostu Orhan Gencebay

Hayat Devam Ediyor Orhan Gencebay

Sen de Haklısın Orhan Gencebay

Hasret Rüzgarı Orhan Gencebay

Utan (Dokunma) Orhan Gencebay

Ya Evde Yoksan Orhan Gencebay

Akma Gözlerimden Orhan Gencebay

Cennet Gözlüm Orhan Gencebay

Beni Biraz Anlasaydın Orhan Gencebay

Leyla İle Mecnun Orhan Gencebay

Bir Damla Mutluluk Orhan Gencebay

Ben Topraktan Bir Canım Orhan Gencebay

Aşkı Ben Yaratmadım Orhan Gencebay

Yarabbim Orhan Gencebay

Benim Dertlerim Orhan Gencebay

Sarhoşun Biri Orhan Gencebay

Batsın Bu Dünya Orhan Gencebay

Bir Teselli Ver Orhan Gencebay

Emrin olur Orhan Gencebay

Hatasız Kul Olmaz Orhan Gencebay

Klasikler 1 CD1 (Orhan Gencebay) Orhan Gencebay

Klasikler 1 CD2 (Orhan Gencebay) Orhan Gencebay

Klasikler 2 (Orhan Gencebay) Orhan Gencebay

Klasikler 3 (Orhan Gencebay) Orhan Gencebay

Kördügüm Orhan Gencebay

Orhan Baba Orhan Gencebay

Yalnız Degilsin Orhan Gencebay

Çalma Listeleri

İliklerinde Hisset | Arabesk Müzik

İliklerinde Hisset | Arabesk Müzik

Melankoli | Arabesk Müzik

Melankoli | Arabesk Müzik

Aşıklar Kulübü

Aşıklar Kulübü

İnişler Çıkışlar | Arabesk Müzik

İnişler Çıkışlar | Arabesk Müzik

Kendinle Kal | Arabesk Müzik

Kendinle Kal | Arabesk Müzik

Dönüş Yok | Yol Müzikleri

Dönüş Yok | Yol Müzikleri

Gün Batımı | 7/24 Müzik

Gün Batımı | 7/24 Müzik

Kalp Kırıkları | Arabesk Müzik

Kalp Kırıkları | Arabesk Müzik

Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Aşka Aşık

Aşka Aşık

Arabesk Aşk Şarkıları

Arabesk Aşk Şarkıları

70'ler Arabesk Müzik | Best of 70'ler

70'ler Arabesk Müzik | Best of 70'ler

80'ler Arabesk Müzik | Best of 80'ler

80'ler Arabesk Müzik | Best of 80'ler

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