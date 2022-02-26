Diyemedim ki Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Diyemedim ki
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Nereden başlasam nasıl söylesem bilemedim ki
Bak da sen anla şu garip halimden diyemedim ki
***
Bugün öyle dertli, öyle yalnızım ki
Çok ihtiyacım var sana
Bugün bas bağrına
Her halinle gelip, yuva ol bana
***
Sen yaşamak kadar, güzelsin sevdiğim, şu feryadımı duysana
Hayat yorgunuyum, sevda yorgunuyum, çare ol bana
***
Seni seviyorum, belki senden fazla
Seni istiyorum, duayla niyazla
Seni şu alnıma, yazmayan kaderi
Tanımam asla, tanımam asla
***
Seviyor musun, sevmiyor musun bilemedim ki
Gitme kal yanımda, kansın damarımda, diyemedim ki
***
Bir dost arıyorum, bir can arıyorum, her şeyimle güvenecek
En kötü günümde, benimle ağlayıp, benimle gülecek
Dokunma kalbime, bugün zayıf günüm, istemem böyle görmeni
Bir evet demezsen, bu can bu bedenden gitti gidecek
***
Seni seviyorum, belki senden fazla
Seni istiyorum, duayla niyazla
Seni şu alnıma, yazmayan kaderi
Tanımam asla, tanımam asla...