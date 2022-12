Orhan Gencebay

Nereden başlasam nasıl söylesem bilemedim ki Bak da sen anla şu garip halimden diyemedim ki *** Bugün öyle dertli, öyle yalnızım ki Çok ihtiyacım var sana Bugün bas bağrına Her halinle gelip, yuva ol bana *** Sen yaşamak kadar, güzelsin sevdiğim, şu feryadımı duysana Hayat yorgunuyum, sevda yorgunuyum, çare ol bana *** Seni seviyorum, belki senden fazla Seni istiyorum, duayla niyazla Seni şu alnıma, yazmayan kaderi Tanımam asla, tanımam asla *** Seviyor musun, sevmiyor musun bilemedim ki Gitme kal yanımda, kansın damarımda, diyemedim ki *** Bir dost arıyorum, bir can arıyorum, her şeyimle güvenecek En kötü günümde, benimle ağlayıp, benimle gülecek Dokunma kalbime, bugün zayıf günüm, istemem böyle görmeni Bir evet demezsen, bu can bu bedenden gitti gidecek *** Seni seviyorum, belki senden fazla Seni istiyorum, duayla niyazla Seni şu alnıma, yazmayan kaderi Tanımam asla, tanımam asla...