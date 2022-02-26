Doğan Bir Pişman Şarkı Sözleri
Orhan Gencebay Doğan Bir Pişman şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Doğan Bir Pişman şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Doğan Bir Pişman sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay
Doğan Bir Pişman
Tüm Şarkıları
-
Doğan bir pişman, doğmayan iki
Doğuştan felekle düşman olmuşum sanki
Herkeste bir kalp, aşka susamış
Sevenler bir pişman ise, sevmeyen iki
***
Bu ne aşktır ya rabbim öldürdü beni, öldürdü beni
Ne kendisi güldü, ne de güldürdü beni, güldürdü beni
Dertlerim dermansızdır, yaram çok derin, yaram çok derin
Ermişim zirvesine ben, bitmez kederim
Çaresizim, cilvesi bu bana kaderin, bana kaderin
***
İçen bir pişman, içmeyen iki
Hepimiz doğuştan dertle sarhoşuz sanki
Sarhoştan beter sevenin hali
Her kadehte bir Mecnun'um, Kerem'im sanki
***
Bu ne aşktır ya rabbim öldürdü beni, öldürdü beni
Ne kendisi güldü, ne de güldürdü beni, güldürdü beni
Dertlerim dermansızdır, yaram çok derin, yaram çok derin
Ermişim zirvesine ben, bitmez kederim
Çaresizim, cilvesi bu bana kaderin of, bana kaderin of