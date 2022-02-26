Orhan Gencebay

Dokunma Şarkı Sözleri
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Dokunma dokunma, kırılır kalbim dokunma
Kırma kırma, seven kalbimi kırma
Dokunma dokunma, ben yaralı bir gönülüm
Vurup da kırıp da kanatıp cana dokunma
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Anlaşmak bir bakış, bazen de seviyorum demektir
Anlaşmak bir gülüş, bazen de bir özür dilemektir
Zor değil, zor değil, seviyorum seni derken bana özür dilemek
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Konuşma konuşma, düşünmeden konuşma
Kırma kırma, incitip beni kırma
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Unutma unutma bu günün yarınları da var
Hep sevdi sevecek deyip kendini avutma
Darılma darılma seven seveni affedermiş
Darılma darılma hemen nefrete sarılma
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Dünyada en zor şey, kırılan bir kalbi onarmaktır
İnsana yakışan, insanca yaşayıp var olmaktır
Zor değil, zor değil, seviyorum seni derken bana özür dilemek
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Konuşma konuşma, düşünmeden konuşma
Kırma kırma, seven gönlümü kırma