Orhan Gencebay

Dokunma dokunma, kırılır kalbim dokunma Kırma kırma, seven kalbimi kırma Dokunma dokunma, ben yaralı bir gönülüm Vurup da kırıp da kanatıp cana dokunma *** Anlaşmak bir bakış, bazen de seviyorum demektir Anlaşmak bir gülüş, bazen de bir özür dilemektir Zor değil, zor değil, seviyorum seni derken bana özür dilemek *** Konuşma konuşma, düşünmeden konuşma Kırma kırma, incitip beni kırma *** Unutma unutma bu günün yarınları da var Hep sevdi sevecek deyip kendini avutma Darılma darılma seven seveni affedermiş Darılma darılma hemen nefrete sarılma *** Dünyada en zor şey, kırılan bir kalbi onarmaktır İnsana yakışan, insanca yaşayıp var olmaktır Zor değil, zor değil, seviyorum seni derken bana özür dilemek *** Konuşma konuşma, düşünmeden konuşma Kırma kırma, seven gönlümü kırma