Orhan Gencebay

Dön Şarkı Sözleri
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Sevdiğim ellerde nazım çekilmez
Olur ya usanıp bıkarlarsa dön
Sohbetin dinlenmez, kahrın çekilmez çekilmez
Olur ya gönlünü yıkarlarsa dön
Olur ya gönlünü yıkarlarsa dön
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Yalan sözlerine inandıklarını
Riyakar yüzüne aldandıklarını
Bir bir terk ederse dost sandıkların aman aman
O tatlı canını sıkarlarsa dön
O tatlı canını sıkarlarsa dön
***
Anlarsın sevdiğim ele düşünce
Kıymetimi soysuz ele düşünce
Unvanın duyulup dile düşünce düşünce
Lakabını dilber takarlarsa dön
Lakabını dilber takarlarsa dön
***
Eğer savunacak sözün kalmazsa
Başka çaren başka çözüm kalmazsa
Sokağa çıkacak yüzün kalmazsa aman aman
Artık kötü gözle bakarlarsa dön
Artık kötü gözle bakarlarsa dön