Orhan Gencebay

Her zaman bakarken mavi sulara Maziyi hatırlar, seni anarım Bir zaman dillere destan olmuştuk Saçlarım ağardı, ona yanarım *** Dön desem yıllara, geri döner mi? Rüzgârlar şarkımızı yine söyler mi? Güneş, mehtap, yıldızlar şahidimizdi bizim Yalvarsam yıllara beni dinler mi? Beni dinler mi? *** Ne yapsam şu gönlüm seni arıyor Yıllardır seninle sensiz yaşıyor Her zaman yüzüne gülen gözlerim Yılların ardından sana ağlıyor *** Dön desem yıllara, geri döner mi? Rüzgârlar şarkımızı yine söyler mi? Güneş, mehtap, yıldızlar şahidimizdi bizim Yalvarsam yıllara beni dinler mi? Beni dinler mi?

Unuttum aslında seni Sanki hiç yokmuş gibi Ah bide bu hain şarkılar olmasa *** Avuttum çoktan kalbimi Küçük bir çocuk misali Gündüz sorun yok Geceler vurmasa *** Önce zor oldu tabi Çok suçladım kendimi Dört duvarın içinde Hapsettim gövdemi *** Eşyalarla konuştum Hayalinle buluştum Delirmeye ramak kala Sen sandım gölgemi *** Geçti bak Öldürmüyormuş aşk Sadece kırık bir kalp Artık hep ağır aksak *** Sonunda geçti bak Öldürmüyormuş aşk Sadece kırık bir kalp Atacak ağır aksak *** Avuttum çoktan kalbimi Küçük bir çocuk misali Gündüz sorun yok Geceler vurmasa *** Önce zor oldu tabi Çok suçladım kendimi Dört duvarın içinde Hapsettim gövdemi *** Eşyalarla konuştum Hayalinle buluştum Delirmeye ramak kala Sen sandım gölgemi *** Geçti bak Öldürmüyormuş aşk Sadece kırık bir kalp Artık hep ağır aksak *** Sonunda geçti bak Öldürmüyormuş aşk Sadece kırık bir kalp Atacak ağır aksak *** Geçti bak Öldürmüyormuş aşk Sadece kırık bir kalp Artık hep ağır aksak *** Sonunda geçti bak Öldürmüyormuş aşk Sadece kırık bir kalp Atacak ağır aksak