Ağır Aksak Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Ağır Aksak
-
Her zaman bakarken mavi sulara
Maziyi hatırlar, seni anarım
Bir zaman dillere destan olmuştuk
Saçlarım ağardı, ona yanarım
***
Dön desem yıllara, geri döner mi?
Rüzgârlar şarkımızı yine söyler mi?
Güneş, mehtap, yıldızlar şahidimizdi bizim
Yalvarsam yıllara beni dinler mi?
Beni dinler mi?
***
Ne yapsam şu gönlüm seni arıyor
Yıllardır seninle sensiz yaşıyor
Her zaman yüzüne gülen gözlerim
Yılların ardından sana ağlıyor
***
Dön desem yıllara, geri döner mi?
Rüzgârlar şarkımızı yine söyler mi?
Güneş, mehtap, yıldızlar şahidimizdi bizim
Yalvarsam yıllara beni dinler mi?
Beni dinler mi?
-
Unuttum aslında seni
Sanki hiç yokmuş gibi
Ah bide bu hain şarkılar olmasa
***
Avuttum çoktan kalbimi
Küçük bir çocuk misali
Gündüz sorun yok
Geceler vurmasa
***
Önce zor oldu tabi
Çok suçladım kendimi
Dört duvarın içinde
Hapsettim gövdemi
***
Eşyalarla konuştum
Hayalinle buluştum
Delirmeye ramak kala
Sen sandım gölgemi
***
Geçti bak
Öldürmüyormuş aşk
Sadece kırık bir kalp
Artık hep ağır aksak
***
Sonunda geçti bak
Öldürmüyormuş aşk
Sadece kırık bir kalp
Atacak ağır aksak
***
Avuttum çoktan kalbimi
Küçük bir çocuk misali
Gündüz sorun yok
Geceler vurmasa
***
Önce zor oldu tabi
Çok suçladım kendimi
Dört duvarın içinde
Hapsettim gövdemi
***
Eşyalarla konuştum
Hayalinle buluştum
Delirmeye ramak kala
Sen sandım gölgemi
***
Geçti bak
Öldürmüyormuş aşk
Sadece kırık bir kalp
Artık hep ağır aksak
***
Sonunda geçti bak
Öldürmüyormuş aşk
Sadece kırık bir kalp
Atacak ağır aksak
***
Geçti bak
Öldürmüyormuş aşk
Sadece kırık bir kalp
Artık hep ağır aksak
***
Sonunda geçti bak
Öldürmüyormuş aşk
Sadece kırık bir kalp
Atacak ağır aksak