Orhan Gencebay

Dönmeyen Yıllar Her zaman bakarken mavi sulara Maziyi hatırlar, seni anarım Bir zaman dillere destan olmuştuk Saçlarım ağardı, ona yanarım *** Dön desem yıllara, geri döner mi? Rüzgârlar şarkımızı yine söyler mi? Güneş, mehtap, yıldızlar şahidimizdi bizim Yalvarsam yıllara beni dinler mi? Beni dinler mi? *** Ne yapsam şu gönlüm seni arıyor Yıllardır seninle sensiz yaşıyor Her zaman yüzüne gülen gözlerim Yılların ardından sana ağlıyor *** Dön desem yıllara, geri döner mi? Rüzgârlar şarkımızı yine söyler mi? Güneş, mehtap, yıldızlar şahidimizdi bizim Yalvarsam yıllara beni dinler mi? Beni dinler mi?

Felekle Sohbet Çağırsam feleği gelse karşıma Dur derim burada dokunma bize Yıllardır aranan huzuru bulduk Bir şaka yapıp da eğlenme bizle Yıllardır aranan huzuru bulduk Bir şaka yapıp da eğlenme bizle *** Senden istediğim ne bir lokma ekmek Seninki ekmek değil dert yedirmek Genç yaşta mezara diri gömdürmek Şu gençlik gitmeden dokunma bize dokunma bize *** Ben seni ezelden kötü tanırdım Gelene geçene çatar sanırdım Anamdan doğalı sana bağırdım Bir mola ver artık eğlenme bizle Bir mola ver artık eğlenme bizle *** Hayatı kavgayla bana anlattın En dertsiz anımda dertler yarattın Her kavgada beni kahraman yaptın İnsaf artık felek dokunma bize Her kavgada beni kahraman yaptın İnsaf artık felek dokunma bize *** Her işi zorlukla bize gördürdün Kim bilir ne canlar yakıp öldürdün Kırk yılda nasılsa biraz güldürdün Şu gençlik gitmeden dokunma bize eğlenme bizle *** Ben seni ezelden kötü tanırdım Gelene geçene çatar sanırdım Anamdan doğalı sana bağırdım Bir mola ver artık eğlenme bizle Şu gençlik gitmeden dokunma bize

Ne Geçti Eline Of of, of, of, of *** Her nereye baksam seni buluyorsam Her derdime ortak seni ediyorsam Tanrımdan sonra sen taptığım diyorsam Ne geçti, ne geçti, ne geçti ki elime? *** Her gün ağlıyorsam, her gün yanıyorsam Her an anılarda senle yaşıyorsam Bu perişan hâlim sence bir gurursa, ben yaptım diyorsam Ne geçti, ne geçti, ne geçti ki eline? *** Sen değil ben sevdim, ben ettim kendi kendime Sen değil ben sevdim, ben ettim kendi kendime Gönülden sarhoşum, aşk mıdır bu duygu ne? İçmeden sarhoşum, aşk mıdır bu duygu ne? *** Of of, of, of, of *** Sevenin gerçeği aşkıdır demiştim Benim tek gerçeğim olmak istemiştin Ve sen bir isterken bense bin vermiştim Ne geçti, ne geçti, ne geçti ki elime? *** Kim bilir kaç âşık bekliyor sırada Kim bilir kaç kırık kalp var şu yollarda Ve sen üstlerine basıp da geçerken ben yaptım diyorsan Ne geçti, ne geçti, ne geçti ki eline? *** Aşkı bir oyuna benzeten canım sevdiğim Aşkı bir oyuna benzeten canım sevdiğim Beddua değil bu, sev de gör dilerim Sen de sev ben gibi, aşkı tat dilerim

Vaktinde Gel Ne aşkıma inanır Ne çağrıma uyarsın Vaktinde gel sevgilim Geç kalmış olmayasın Ne aşkıma inanır Ne çağrıma uyarsın Vaktinde gel sevgilim Geç kalmış olmayasın Kara haber tez gelir Sen de bir gün duyarsın Vaktinde gel sevgilim Geç kalmış olmayasın Kara haber tez gelir Sen de bir gün duyarsın Vaktinde gel sevgilim Geç kalmış olmayasın Kim yenmiş ki dünyada Ben yeneyim kaderi Seviyor, bekliyorum Seni yıllardan beri Kim yenmiş ki dünyada Ben yeneyim kaderi Seviyor, bekliyorum Seni yıllardan beri Aşk mevsimi gidince Bir daha dönmez geri Vaktinde gel sevgilim Geç kalmış olmayasın Aşk mevsimi gidince Bir daha dönmez geri Vaktinde gel sevgilim Geç kalmış olmayasın

Yokluk Ben Yokluğu yalnız bende sanırdım Meğerse ne yokluk çekenler varmış Derdimi herkesten aman fazla sanırdım Yoklukla yaşarken ölenler varmış Derdimi herkesten aman fazla sanırdım Yoklukla yaşarken ölenler varmış *** Ey gönlüm sen benden neler istiyorsun Mutluluk yetinmektir bunu bilmiyorsun Neden şu haline şükür etmiyorsun İsyan ediyorsun *** Görmedin mi dünya hırsın kurbanıdır Sende mi hırsla malum oluyorsun Dünya gurbetinde birer misafiriz Doğarken ne getirdin ne götürüyorsun ne götürüyorsun *** Mutluluk hırstan uzak olabilmektir of Mutluluk bir gönülde bir aşk demektir Ömrün ilk adımları sevgiyle başlar of Mutluluk nefret değil sevebilmektir *** Hasret benim dert benim şu susmayan can benim Derde öyle alıştım ki sanki ben dert dert benim Derde öyle alıştım ki sanki ben dert dert benim *** Sus gönlüm sus artık dertsiz ömür olmaz Her şeye çare var ecele bulunmaz Her derdin çaresi var ecele bulunmaz ecele bulunmaz *** Doğacak ümidi henüz kaybetmedim Kaybolan ümitlere bağlanıp kalınmaz Dünya gurbet yeri bizler misafiriyiz Bir yaranın acısı acıyla sarılmaz acıyla sarılmaz *** Mutluluk hırstan uzak olabilmektir of Mutluluk bir gönülde bir aşk demektir Ömrün ilk adımları sevgiyle başlar of Mutluluk nefret değil sevebilmektir *** Hasret benim dert benim şu susmayan can benim Derde öyle alıştım ki sanki ben dert dert benim Derde öyle alıştım ki sanki ben dert dert benim

Üç Günlük Dünya Yaşamak istiyorsan feleğe küsme Yaşadığın her günü gün etmeye bak Kader oyun ettiyse sakın üzülme Geçmişe mazi derler, geleceğe bak Şu üç günlük dünyada kim kalmış baki? Günümüzü gün edelim, bunda ne var ki? Şu üç günlük dünyada kim kalmış baki? Günümüzü gün edelim, bunda ne var ki? Birini seviyorsan utanma söyle Her önüne gelene sarılma öyle Yaşadığın her günün kıymetini bil Uzun lafın kısası bu hayat böyle Şu üç günlük dünyada kim kalmış baki? Günümüzü gün edelim, bunda ne var ki? Şu üç günlük dünyada kim kalmış baki? Günümüzü gün edelim, bunda ne var ki?

Kördüğüm Bahtıma hep soruyordum, ben ne zaman seveceğim, Sabret derdi kara bahtım, sana aşkı vereceğim, Sen gelince benliğimi, bilmediğim bir his sardı, Kalpten kalbe ikimizi, bağlayan bir düğüm vardı, *** Gözlerine her bakışta, Gözlerime yaş doluyor, Gönlüm sanki kanat açmış, Mutluluktan uçuyor, *** Kararan bahtıma bir ışık verdin, Değişen dünyama geldin hoş geldin, Kararan bahtıma bir ışık verdin, Daha önceleri nerelerdeydin, *** Bir o yana bir bu yana, bir toz gibi savrulmuştum, Aşkımdan gerçek aşkı, bulamadan kaybolmuştum, En sonunda aşkın yalan olduğuna inanmıştım, Sen gelince sevgin ile sanki yeniden doğmuştum, *** Gözlerine her bakışta, Gözlerime yaş doluyor, Gönlüm sanki kanat açmış, Mutluluktan uçuyor, *** Kararan bahtıma bir ışık verdin, Değişen dünyama geldin hoşgeldin, Kararan bahtıma bir ışık verdin, Daha önceleri nerelerdeydin

Vede Edeceksen Et Ufukta gün bitince isyanım başlar benim Karanlığa karışır gözümde yaşlar benim Korkulu bir rüyadır şu bitmeyen geceler Hep bu his bu duygu ile geçiyor bak seneler, seneler *** Bu gönülde bir akşam sabah olmayabilir Veda edeceksen et zaman kalmayabilir Bu gönülde bir akşam sabah olmayabilir Veda edeceksen et zaman kalmayabilir *** Dert ne birdir nede bin, feryadıma kulak ver Bana en son darbeyi vurmadan geceler Geceler ah Ah geceler *** Bir kumar değilse nedendir bu kaybediş? Bir zulüm değilse nedir bu kahrediş? Kaybolan gençlik mi, hayat mıdır bilemem? Sana bu aşk yollarında mutsuzluğu dilemem, dilemem *** Bu gönülde bir akşam sabah olmayabilir Veda edeceksen et zaman kalmayabilir Bu gönülde bir akşam sabah olmayabilir Veda edeceksen et zaman kalmayabilir *** Dert ne birdir nede bin, feryadıma kulak ver Bana en son darbeyi vurmadan geceler Geceler ah Ah geceler