Orhan Gencebay

-
Her zaman bakarken mavi sulara
Maziyi hatırlar, seni anarım
Bir zaman dillere destan olmuştuk
Saçlarım ağardı, ona yanarım
***
Dön desem yıllara, geri döner mi?
Rüzgârlar şarkımızı yine söyler mi?
Güneş, mehtap, yıldızlar şahidimizdi bizim
Yalvarsam yıllara beni dinler mi?
Beni dinler mi?
***
Ne yapsam şu gönlüm seni arıyor
Yıllardır seninle sensiz yaşıyor
Her zaman yüzüne gülen gözlerim
Yılların ardından sana ağlıyor
***
Dön desem yıllara, geri döner mi?
Rüzgârlar şarkımızı yine söyler mi?
Güneş, mehtap, yıldızlar şahidimizdi bizim
Yalvarsam yıllara beni dinler mi?
Beni dinler mi?
-
Çağırsam feleği gelse karşıma
Dur derim burada dokunma bize
Yıllardır aranan huzuru bulduk
Bir şaka yapıp da eğlenme bizle
Yıllardır aranan huzuru bulduk
Bir şaka yapıp da eğlenme bizle
***
Senden istediğim ne bir lokma ekmek
Seninki ekmek değil dert yedirmek
Genç yaşta mezara diri gömdürmek
Şu gençlik gitmeden dokunma bize dokunma bize
***
Ben seni ezelden kötü tanırdım
Gelene geçene çatar sanırdım
Anamdan doğalı sana bağırdım
Bir mola ver artık eğlenme bizle
Bir mola ver artık eğlenme bizle
***
Hayatı kavgayla bana anlattın
En dertsiz anımda dertler yarattın
Her kavgada beni kahraman yaptın
İnsaf artık felek dokunma bize
Her kavgada beni kahraman yaptın
İnsaf artık felek dokunma bize
***
Her işi zorlukla bize gördürdün
Kim bilir ne canlar yakıp öldürdün
Kırk yılda nasılsa biraz güldürdün
Şu gençlik gitmeden dokunma bize eğlenme bizle
***
Ben seni ezelden kötü tanırdım
Gelene geçene çatar sanırdım
Anamdan doğalı sana bağırdım
Bir mola ver artık eğlenme bizle
Şu gençlik gitmeden dokunma bize
-
Of of, of, of, of
***
Her nereye baksam seni buluyorsam
Her derdime ortak seni ediyorsam
Tanrımdan sonra sen taptığım diyorsam
Ne geçti, ne geçti, ne geçti ki elime?
***
Her gün ağlıyorsam, her gün yanıyorsam
Her an anılarda senle yaşıyorsam
Bu perişan hâlim sence bir gurursa, ben yaptım diyorsam
Ne geçti, ne geçti, ne geçti ki eline?
***
Sen değil ben sevdim, ben ettim kendi kendime
Sen değil ben sevdim, ben ettim kendi kendime
Gönülden sarhoşum, aşk mıdır bu duygu ne?
İçmeden sarhoşum, aşk mıdır bu duygu ne?
***
Of of, of, of, of
***
Sevenin gerçeği aşkıdır demiştim
Benim tek gerçeğim olmak istemiştin
Ve sen bir isterken bense bin vermiştim
Ne geçti, ne geçti, ne geçti ki elime?
***
Kim bilir kaç âşık bekliyor sırada
Kim bilir kaç kırık kalp var şu yollarda
Ve sen üstlerine basıp da geçerken ben yaptım diyorsan
Ne geçti, ne geçti, ne geçti ki eline?
***
Aşkı bir oyuna benzeten canım sevdiğim
Aşkı bir oyuna benzeten canım sevdiğim
Beddua değil bu, sev de gör dilerim
Sen de sev ben gibi, aşkı tat dilerim
-
Ne aşkıma inanır
Ne çağrıma uyarsın
Vaktinde gel sevgilim
Geç kalmış olmayasın
Ne aşkıma inanır
Ne çağrıma uyarsın
Vaktinde gel sevgilim
Geç kalmış olmayasın
Kara haber tez gelir
Sen de bir gün duyarsın
Vaktinde gel sevgilim
Geç kalmış olmayasın
Kara haber tez gelir
Sen de bir gün duyarsın
Vaktinde gel sevgilim
Geç kalmış olmayasın
Kim yenmiş ki dünyada
Ben yeneyim kaderi
Seviyor, bekliyorum
Seni yıllardan beri
Kim yenmiş ki dünyada
Ben yeneyim kaderi
Seviyor, bekliyorum
Seni yıllardan beri
Aşk mevsimi gidince
Bir daha dönmez geri
Vaktinde gel sevgilim
Geç kalmış olmayasın
Aşk mevsimi gidince
Bir daha dönmez geri
Vaktinde gel sevgilim
Geç kalmış olmayasın
-
Ben Yokluğu yalnız bende sanırdım
Meğerse ne yokluk çekenler varmış
Derdimi herkesten aman fazla sanırdım
Yoklukla yaşarken ölenler varmış
Derdimi herkesten aman fazla sanırdım
Yoklukla yaşarken ölenler varmış
***
Ey gönlüm sen benden neler istiyorsun
Mutluluk yetinmektir bunu bilmiyorsun
Neden şu haline şükür etmiyorsun
İsyan ediyorsun
***
Görmedin mi dünya hırsın kurbanıdır
Sende mi hırsla malum oluyorsun
Dünya gurbetinde birer misafiriz
Doğarken ne getirdin ne götürüyorsun ne götürüyorsun
***
Mutluluk hırstan uzak olabilmektir of
Mutluluk bir gönülde bir aşk demektir
Ömrün ilk adımları sevgiyle başlar of
Mutluluk nefret değil sevebilmektir
***
Hasret benim dert benim şu susmayan can benim
Derde öyle alıştım ki sanki ben dert dert benim
Derde öyle alıştım ki sanki ben dert dert benim
***
Sus gönlüm sus artık dertsiz ömür olmaz
Her şeye çare var ecele bulunmaz
Her derdin çaresi var ecele bulunmaz ecele bulunmaz
***
Doğacak ümidi henüz kaybetmedim
Kaybolan ümitlere bağlanıp kalınmaz
Dünya gurbet yeri bizler misafiriyiz
Bir yaranın acısı acıyla sarılmaz acıyla sarılmaz
***
Mutluluk hırstan uzak olabilmektir of
Mutluluk bir gönülde bir aşk demektir
Ömrün ilk adımları sevgiyle başlar of
Mutluluk nefret değil sevebilmektir
***
Hasret benim dert benim şu susmayan can benim
Derde öyle alıştım ki sanki ben dert dert benim
Derde öyle alıştım ki sanki ben dert dert benim
-
Yaşamak istiyorsan feleğe küsme
Yaşadığın her günü gün etmeye bak
Kader oyun ettiyse sakın üzülme
Geçmişe mazi derler, geleceğe bak
Şu üç günlük dünyada kim kalmış baki?
Günümüzü gün edelim, bunda ne var ki?
Şu üç günlük dünyada kim kalmış baki?
Günümüzü gün edelim, bunda ne var ki?
Birini seviyorsan utanma söyle
Her önüne gelene sarılma öyle
Yaşadığın her günün kıymetini bil
Uzun lafın kısası bu hayat böyle
Şu üç günlük dünyada kim kalmış baki?
Günümüzü gün edelim, bunda ne var ki?
Şu üç günlük dünyada kim kalmış baki?
Günümüzü gün edelim, bunda ne var ki?
-
Bahtıma hep soruyordum, ben ne zaman seveceğim,
Sabret derdi kara bahtım, sana aşkı vereceğim,
Sen gelince benliğimi, bilmediğim bir his sardı,
Kalpten kalbe ikimizi, bağlayan bir düğüm vardı,
***
Gözlerine her bakışta,
Gözlerime yaş doluyor,
Gönlüm sanki kanat açmış,
Mutluluktan uçuyor,
***
Kararan bahtıma bir ışık verdin,
Değişen dünyama geldin hoş geldin,
Kararan bahtıma bir ışık verdin,
Daha önceleri nerelerdeydin,
***
Bir o yana bir bu yana, bir toz gibi savrulmuştum,
Aşkımdan gerçek aşkı, bulamadan kaybolmuştum,
En sonunda aşkın yalan olduğuna inanmıştım,
Sen gelince sevgin ile sanki yeniden doğmuştum,
***
Gözlerine her bakışta,
Gözlerime yaş doluyor,
Gönlüm sanki kanat açmış,
Mutluluktan uçuyor,
***
Kararan bahtıma bir ışık verdin,
Değişen dünyama geldin hoşgeldin,
Kararan bahtıma bir ışık verdin,
Daha önceleri nerelerdeydin
-
Ufukta gün bitince isyanım başlar benim
Karanlığa karışır gözümde yaşlar benim
Korkulu bir rüyadır şu bitmeyen geceler
Hep bu his bu duygu ile geçiyor bak seneler, seneler
***
Bu gönülde bir akşam sabah olmayabilir
Veda edeceksen et zaman kalmayabilir
Bu gönülde bir akşam sabah olmayabilir
Veda edeceksen et zaman kalmayabilir
***
Dert ne birdir nede bin, feryadıma kulak ver
Bana en son darbeyi vurmadan geceler
Geceler ah
Ah geceler
***
Bir kumar değilse nedendir bu kaybediş?
Bir zulüm değilse nedir bu kahrediş?
Kaybolan gençlik mi, hayat mıdır bilemem?
Sana bu aşk yollarında mutsuzluğu dilemem, dilemem
***
Bu gönülde bir akşam sabah olmayabilir
Veda edeceksen et zaman kalmayabilir
Bu gönülde bir akşam sabah olmayabilir
Veda edeceksen et zaman kalmayabilir
***
Dert ne birdir nede bin, feryadıma kulak ver
Bana en son darbeyi vurmadan geceler
Geceler ah
Ah geceler
-
Çok ararsın bulamazsın
Benim gibi bir sevgiliyi
İstesen de of sevemezsin
Sen ömrünce hiç kimseyi
Sen kalpsiz, sen hissiz
Vicdansızın birisin
Sen kalpsiz, sen hissiz
Vicdansızın birisin
Dalga dalga, coştu gönlüm
Kadeh kadeh, içti gönlüm
Dalga dalga, coştu gönlüm
Kadeh kadeh, içti gönlüm
Sunduğun aşk şarabından
İçti candan geçti gönlüm
Sunduğun aşk şarabını
İçti candan geçti gönlüm
Yemin ettim seni artık
Ne arayıp ne soracağım
Elbet bir gün of aşkı bilen
Bir sevgili bulacağım
Sen kalpsiz, sen hissiz
Vicdansızın birisin
Sen kalpsiz, sen hissiz
Vicdansızın birisin
Dalga dalga, coştu gönlüm
Kadeh kadeh, içti gönlüm
Dalga dalga, coştu gönlüm
Kadeh kadeh, içti gönlüm
Sunduğun aşkın zehrini
İçti candan geçti gönlüm
Sunduğun aşkın zehrini
İçti candan geçti gönlüm