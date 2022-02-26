Orhan Gencebay

Her zaman bakarken mavi sulara Maziyi hatırlar, seni anarım Bir zaman dillere destan olmuştuk Saçlarım ağardı, ona yanarım *** Dön desem yıllara, geri döner mi? Rüzgârlar şarkımızı yine söyler mi? Güneş, mehtap, yıldızlar şahidimizdi bizim Yalvarsam yıllara beni dinler mi? Beni dinler mi? *** Ne yapsam şu gönlüm seni arıyor Yıllardır seninle sensiz yaşıyor Her zaman yüzüne gülen gözlerim Yılların ardından sana ağlıyor *** Dön desem yıllara, geri döner mi? Rüzgârlar şarkımızı yine söyler mi? Güneş, mehtap, yıldızlar şahidimizdi bizim Yalvarsam yıllara beni dinler mi? Beni dinler mi?