Dönmeyen Yıllar Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Dönmeyen Yıllar
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Her zaman bakarken mavi sulara
Maziyi hatırlar, seni anarım
Bir zaman dillere destan olmuştuk
Saçlarım ağardı, ona yanarım
***
Dön desem yıllara, geri döner mi?
Rüzgârlar şarkımızı yine söyler mi?
Güneş, mehtap, yıldızlar şahidimizdi bizim
Yalvarsam yıllara beni dinler mi?
Beni dinler mi?
***
Ne yapsam şu gönlüm seni arıyor
Yıllardır seninle sensiz yaşıyor
Her zaman yüzüne gülen gözlerim
Yılların ardından sana ağlıyor
***
Dön desem yıllara, geri döner mi?
Rüzgârlar şarkımızı yine söyler mi?
Güneş, mehtap, yıldızlar şahidimizdi bizim
Yalvarsam yıllara beni dinler mi?
Beni dinler mi?