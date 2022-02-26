Dünya Dönüyor Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Dünya Dönüyor
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Sen ne dersen de, sen ne dersen de
Dünya dönüyor dönecek
Hayat sensiz de sürecek
Bitecek acılar bu günler geçecek, sen ne dersen de
***
Yalan değil, yalan değil
Seni sevdiğim yalan değil
Kahrolduğum yalan değil
Duyarsan bir gün başka sevgili bulduğumu yalan değil, yalan değil
***
Artık kızmıyorum kaderime
Bıraktı beni kendime
Bahtın açık olsun, yolun açık olsun
Bırak beni halime
***
Dünya dönüyor dönecek
Hayat sensiz de sürecek
Bitecek acılar bu günler geçecek
Sen ne dersen de, sen ne dersen de
***
Unutacağım, unutacağım
Gözlerinin rengini
Acı veren sevgini
Karar verdim artık senin her şeyini unutacağım
***
Kader değil, kader değil
İçimdeki duygular
Kaybettiğim umutlar
Zalimce imzalanan o acı hatıralar kader değil, kader değil
***
Artık kızmıyorum kaderime
Bıraktı beni kendime
Bahtın açık olsun, yolun açık olsun
Bırak beni halime
***
Dünya dönüyor dönecek
Hayat sensiz de sürecek
Bitecek acılar bu günler geçecek
Sen ne dersen de, sen ne dersen de