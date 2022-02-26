Orhan Gencebay

Sen ne dersen de, sen ne dersen de Dünya dönüyor dönecek Hayat sensiz de sürecek Bitecek acılar bu günler geçecek, sen ne dersen de *** Yalan değil, yalan değil Seni sevdiğim yalan değil Kahrolduğum yalan değil Duyarsan bir gün başka sevgili bulduğumu yalan değil, yalan değil *** Artık kızmıyorum kaderime Bıraktı beni kendime Bahtın açık olsun, yolun açık olsun Bırak beni halime *** Dünya dönüyor dönecek Hayat sensiz de sürecek Bitecek acılar bu günler geçecek Sen ne dersen de, sen ne dersen de *** Unutacağım, unutacağım Gözlerinin rengini Acı veren sevgini Karar verdim artık senin her şeyini unutacağım *** Kader değil, kader değil İçimdeki duygular Kaybettiğim umutlar Zalimce imzalanan o acı hatıralar kader değil, kader değil *** Artık kızmıyorum kaderime Bıraktı beni kendime Bahtın açık olsun, yolun açık olsun Bırak beni halime *** Dünya dönüyor dönecek Hayat sensiz de sürecek Bitecek acılar bu günler geçecek Sen ne dersen de, sen ne dersen de