Beni Durdursan Mı Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Beni Durdursan Mı
-
Sen ne dersen de, sen ne dersen de
Dünya dönüyor dönecek
Hayat sensiz de sürecek
Bitecek acılar bu günler geçecek, sen ne dersen de
***
Yalan değil, yalan değil
Seni sevdiğim yalan değil
Kahrolduğum yalan değil
Duyarsan bir gün başka sevgili bulduğumu yalan değil, yalan değil
***
Artık kızmıyorum kaderime
Bıraktı beni kendime
Bahtın açık olsun, yolun açık olsun
Bırak beni halime
***
Dünya dönüyor dönecek
Hayat sensiz de sürecek
Bitecek acılar bu günler geçecek
Sen ne dersen de, sen ne dersen de
***
Unutacağım, unutacağım
Gözlerinin rengini
Acı veren sevgini
Karar verdim artık senin her şeyini unutacağım
***
Kader değil, kader değil
İçimdeki duygular
Kaybettiğim umutlar
Zalimce imzalanan o acı hatıralar kader değil, kader değil
***
Artık kızmıyorum kaderime
Bıraktı beni kendime
Bahtın açık olsun, yolun açık olsun
Bırak beni halime
***
Dünya dönüyor dönecek
Hayat sensiz de sürecek
Bitecek acılar bu günler geçecek
Sen ne dersen de, sen ne dersen de
-
Yardım et, ben hâlâ âşığım, geçmiyor
Çok kısa sürdü çok
Az geldi yetmiyor
***
Sen nasıl tok kaldın, ben açken o kadar?
Bu nasıl aşk Allah'ım, acısı bile bal
***
Neyleyim ben sensiz beni?
Bedenim ruhum enkaz
Dilerim ki el koynunda, hatıram seni uyutmaz
***
Neyleyim ben sensiz beni?
Bedenim ruhum enkaz
Diyelim kalbim unutsa iliğim kemiğim unutmaz!
-
Mutlu musun mutsuzum diye?
Senden sonra öldüm bittim diye?
Ne fark eder, aşk cinayet sever
Zaafım bu yüzden belki de katilime
***
Bir gün geçer en tutkulu aşklar
Matem bırakır yerini tebessüme
Seni de öyle unutmamak için uyumadım ben bir gece bile
***
Senden sonra benzerine rastlamadım kabul
Senden sonra kendime de rastlamadım kabul
Kayboldum kocaman bir sıfır var elimde, kabul etmiyorum itirazım var!
Bekliyorum, itimadım var
-
Bi açıldım bi kapandım
Bi üzüldüm bi de güldüm hahayt
Eserekli durumumdan mütevellit ruh halim berbat
Dile kolay ama zor hasretini bana sor
Bu nasıl bi geri sayım yerinde sayıyor her gün
Bineyim arabaya bi varayım oraya
300 bin yıl gibi geliyor bana şu son 3 gün
***
Yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz
Hooop ordayım
Dağlar bayırlar o uzun yollar hepsi hikaye firardayım
Yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz
Hooop ordayım
Dağlar bayırlar o uzun yollar hepsi hikaye firardayım
***
Başlarım ha adetinden aşk bu güçlü her bir şeyden susmam!
Üstesinden gelirim ben ayrılığı döverim ben korkmam
Dile kolay ama zor hasretini bana sor
Bu nasıl bi geri sayım yerinde sayıyor her gün
Bineyim arabaya bi varayım oraya
300 bin yıl gibi geliyor bana şu son 3 gün
***
Yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz
Hooop ordayım
Dağlar bayırlar o uzun yollar hepsi hikaye firardayım
Yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz
Hooop ordayım
Dağlar bayırlar o uzun yollar hepsi hikaye firardayım
***
Dile kolay ama zor hasretini bana sor
Bu nasıl bi geri sayım yerinde sayıyor her gün
Bineyim arabaya bi varayım oraya
300 bin yıl gibi geliyor bana şu son 3 gün
***
Yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz
Hooop ordayım
Dağlar bayırlar o uzun yollar hepsi hikaye firardayım
***
Yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz
Hooop ordayım
Dağlar bayırlar o uzun yollar hepsi hikaye firardayım
***
Yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz
Hooop ordayım
Dağlar bayırlar o uzun yollar hepsi hikaye firardayım
Yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz
-
Geç yanımdan, sokağımdan, hayatımdan çıkma!
Görmüyorsun, geçmiyorsun kenarından, yapma!
***
Tek taraflı ama tam teçhizatlı
Bir aşkla karşındayım full zaaflı!
Alt tarafı sevgilin var yarı zamanlı
Çok kötü şeyler olacak, beni durdursan mı?
***
Irgalamaz beni vazgeçmem hayatta!
Herkes gidecek yanında ben kalıcam!
Gitsin kimin olursa olsun demişsin
Hay hay seni mi kırıcam?
Tabii ki senin olucam
***
Irgalamaz beni vazgeçmem hayatta!
Herkes gidecek yanında ben kalıcam!
Gitsin kimin olursa olsun demişsin
Pardon sana mı sorucam?
Tabii ki senin olucam
-
Sen bana akıl ver Allah'ım bende esamesi yok
Doğru olabilir mi gördüklerim, bir malumatım yok
Geliyorum demedin sen de her kaza gibi ani
Hasar büyük, kalbim gidiyor elden, âşığım yani
***
Uzun boyundan mı?
Serin suyundan mı?
Zamansız olman mı?
Seni sen yapıyor?
***
Zaten aşk ne zaman doğru zaman kollar, hiçbir zaman
Dağ gibi duranı istemez, ah sever kalp kardan adam
O erir üstüme, erisin, ben çoktan sırılsıklam
Olmuşum, ölmüşüm, bitmişim
Budur aşkta en cazip olan.
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Bulanık sularda bulmuştum seni
Kana kana içtim ben o sulardan
Sözlerinden tanırdım kaybetsem seni
Meğer sustuklarınmış sahici olan
***
Değerinden kaybetmez aşk o durumlarda
Aşkı aşk yapan budur düşerken uçurumlardan
Değerinden kaybetmez aşk o durumlarda
***
Yalanlar çok güzel gerçekler çok çirkin
Çünkü her yalanda sen benimsin gerçekte ellerin
***
Bulanık sularda bulmuştum seni
Kana kana içtim ben o sulardan
Sözlerinden tanırdım kaybetsem seni
Meğer sustuklarınmış sahici olan
***
Değerinden kaybetmez aşk o durumlarda
Aşkı aşk yapan budur düşerken uçurumlardan
Ah uçurumlardan
***
Yalanlar çok güzel gerçekler çok çirkin
Çünkü her yalanda sen benimsin gerçekte ellerin
***
Ben saçımdan tırnağıma kadar büsbütün senin