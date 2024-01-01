Orhan Gencebay

Duyun Beni (Yeni) Ağla gözlerim ağla zamanıdır Aşkımın şimdi son baharıdır Bu yağmur bu rüzgâr bu fırtına Gönlümün isyanı feryadıdır *** Ey sevgilim ey kaderim Ey bu dünya ümitlerim Duyun beni, duyun beni *** Beni benden siz çaldınız Şimdi yalnız bıraktınız Verin beni, verin beni *** Ne baharda neşem Ne gözümde yaş kaldı Aşkın matemine sarin beni Alin beni sarın beni *** Bu aşkın hikayesi böyle bitti Yoksulluk beni benden senden etti Gönlüme sev diyen kadere bak Aşkımı ömrüme haram etti *** Ey sevgilim ey kaderim Ey bu dünya ümitlerim Duyun beni, duyun beni *** Beni benden siz çaldınız Şimdi yalnız bıraktınız Verin beni, verin beni *** Ne baharda neşem Ne gözümde yaş kaldı Aşkın matemine sarin beni Sarin beni, duyun beni Alin beni, verin beni

Kaderimsin Her gün binbir ümit bağlarım Gelip geçen postacıya Her gün binbir ümit bağlarım Gelip geçen postacıya *** Ulu Tanrı'm hangi kulun Dayanır bu sonsuz acıya *** Baharımsın, gülümsün Kanaryam, bülbülümsün Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin *** Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin *** Sen gideli bu yerlerden Kuş uçmaz, kervan geçmez oldu Dön gel Allah aşkına Bak bize dost bile düşman oldu, düşman oldu *** Baharımsın, gülümsün Kanaryam, bülbülümsün Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin *** Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin Senden ayrılamam ben Sen benim kaderimsin